Год какого животного 2022

К концу 2021 года еще несколько месяцев. Однако кое-кто уже интересуется, какому животному по восточному календарю будет принадлежать 2022-й. Факты ICTV расскажут это вам и поделятся основными правилами, которые необходимо соблюдать, чтобы следующий год был удачным.

Какого животного 2022 год

По восточному календарю год белого металлического Быка закончится 31 января 2022 года, 1 февраля его пост займет черный водяной Тигр. Правление этого животного продлится до 21 февраля 2023 года.

Разные даты наступления нового года связаны с тем, что дата в восточной традиции определяется в соответствии с месячным циклом.

Характеристика знака

Тигр считается сильным животным. Он хищник и охотник, а поэтому является символом силы, могущества и благородства. Тигр импульсивный, волевой и непредсказуемый. Люди под этим знаком целенаправленные и часто творческие.

Каким будет 2022 год и для кого он будет удачным

Однозначно этот год будет удачным для людей, родившихся в год Тигра. Однако повезти может также творческим личностям. 2022 год будет для вас чрезвычайно благоприятным.

Тигр не считается хорошим символом для продолжения рода. Но водная стихия значительно смягчает знак, поэтому год может быть благоприятным для создания семьи.

Также в 2022-м вы можете найти свою вторую половинку или пережить опыт страстных, хоть и не длительных, отношений.

Не бойтесь рисковать. Тигр любит авантюристов. Поэтому неожиданные шаги будут вам только на пользу. Однако очень важно с этим не переусердствовать.

2022-й будет благоприятным для самообразования, новых знаний и профессий. Поэтому смена рода деятельности или работы будет удачной.

Год Тигра станет именно тем временем, когда стоит заниматься спортом и позаботиться о здоровье.

Год может быть насыщенный неожиданными событиями и изменениями. Не стоит ожидать, что 2022-й будет спокойным. Его покровителем будет Тигр, а потому потрясения станут привычным явлением.

В этот период люди могут часто делать ошибки. Однако астрологи уверены, что Тигр намеренно “вставляет палки в колеса”, чтобы сделать нас сильными. Поэтому не бойтесь проблем и не избегайте их. Решение, казалось бы, невыполнимых задач только сделает вас лучшим.

Также 2022 год станет чрезвычайно благоприятным для инициативных людей. Тигр поможет быстрее двигаться им к своим целям. Для них есть большой шанс на карьерный взлет.

Тигр не любит слабых. Поэтому жалеть себя будет не лучшей идеей. Если вы верите в себя и смотрите на жизнь с оптимизмом, то 2022 год точно будет для вас удачным.

Счастливыми цифрами в 2022 году будут: 1, 3, 4 и числа, которые их содержат (13, 34). Тигр любит синий, серый и оранжевый цвета.

Не принесут вам удачу цифры 6, 7 и 8. А также следует избегать коричневого цвета. Тигр его ненавидит.