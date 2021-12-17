Праздничные традиции на День святого Николая — отличный способ создать воспоминания о празднике в нынешнем году. Уже 19 декабря дети будут искать подарки под подушкой или в обуви.

Однако — это не единственная традиция. В народе верили, что загаданные в этот день желания обязательно сбудутся. Стоит попросить у святого об исцелении, защите, покровительстве в дороге, спасении от бедности, помощи в счастливой семейной жизни.

Факты ICTV расскажут, как правильно загадывать желания на День святого Николая через молитву.

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Молитва за детей

Боже, мы молимся, чтобы через

покровительство святого Николая

Вы будете направлять и защищать наших детей.

Берегите их от всякого зла

и помогите им вырасти

любящими учениками Иисуса в ваших глазах.

Дайте им силы всегда созревать

в глубокую веру в Бога,

и сохранить живую радость в творении.

Через Иисуса Христа, Господа нашего. Аминь.

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Молитва о святом Николае

Любя Бога, мы благодарим Вас за

пример святого Николая,

кто накормил голодных,

принес надежду заключенному,

дал утешение потерянным,

и учил правде всех.

Пусть мы постараемся следовать его примеру,

поставив Бога на первое место во всем, что мы делаем.

Дай нам мужества, любви и силы

святого Николая, чтобы, как и он,

мы могли служить Вам через любовь.

Аминь.

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Молитва святого Николая

Святой Николай, верный ученик Иисуса Христа, молись за нас.

Святой Николай, источник христианской любви, молись за нас.

Святой Николай, защитник бедных и нуждающихся, молись за нас.

Святой Николай, покровитель сирот и вдов, молись за нас.

Святой Николай, защитник тех, кто плавает по морю, молись за нас.

Святой Николай, защитник истинной веры, молись за нас.

Святой Николай, покровитель детей всего мира, молись за нас.

Святой Николай, тайный даритель, молись за нас.

Святой Николай, наш друг на небе, молись за нас.

Аминь.

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Молитва о даровании детей:

О, всесвятый Николае, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче, и везде в скорбех скорый помощниче!

Помози мне, грешному и унылому, в настоящем сем житии, умоли Господа Бога даровати ми оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моея, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствы.

И во исходе души моея помози ми окаянному, умоли Господа Бога, всея твари Содетеля, избавити мя воздушных мытарств и вечнаго мучения.

Да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа, и твое милостивное предстательство, ныне и присно, и во веки веков.

Аминь

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Также считается, что Николай Чудотворец помогает находить потерянные вещи — если пропажа была очень важной для вас, стоит попросить у святого о помощи в поисках.

День святого Николая Чудотворца уже совсем скоро — 19 декабря. Если вы не успели приготовить сюрприз своим близким на этот праздник, самое время узнать о лучших идеях для подарков ребенку на День святого Николая в материале Фактов ICTV.