Орхидея — очень красивый, но прихотливый цветок. Это тропическое растение уже давно стало украшением для домов и квартир. Также ее часто используют для интерьера в офисах или торговых центрах.

Поскольку этот цветок считается тропическим, за ним требуется особый уход. Довольно часто орхидеи погибают, через несколько недель после покупки.

Факты ICTV узнавали, как правильно ухаживать за орхидеей в домашних условиях.

Сейчас смотрят

Уход за орхидеей в домашних условиях

Большинство орхидей продаются в цветочных магазинах в специальной упаковке с пластиковым горшком, корнями и мхом. Такая упаковка не совсем благоприятна для успешного роста растения.

Корни не имеют циркуляции воздуха, соответственно может происходить загнивание. Однако не стоит спешить пересаживать цветок в новый горшок. Пересадка возможна лишь после цветения.

Когда растение расцветет, отрежьте стерильно чистым ножом отцветший цветок и начните пересаживать растение. Нельзя обрезать воздушные корни, которые свисают по краям горшка, ведь именно с их помощью орхидеи улавливают влагу из воздуха.

Важным моментом также является почва, в которой растет цветок. Орхидеи должны находиться в специальной смеси, которая состоит из сосновой коры, древесного угля, а иногда даже из кусочков пенопласта.

Кстати, сразу после покупки цветка, вам нужно дать ей время для адаптации. Орхидея переживает стресс, поэтому две-три недели после покупки ее стоит ставить дальше от других растений в доме. Также цветок должен стоять вдали от прямых солнечный лучей.

Чтобы орхидея хорошо росла, для нее важен климат и температура воздуха!

Вам необходимо создать естественную среду их обитания. Эти цветы любят яркий, рассеянный свет и высокую влажность. Оптимальная температура для них — +20-23°. При правильном уходе орхидея зацветает в возрасте 1,5-2,5 года.

Что касается освещения, то орхидеи по потребностям в солнечных лучах можно разделить на две группы:

орхидеи, которые любят тусклое освещение (Paphiopedilum, Oncidum и Phalaenopsis);

орхидеи, которые любят много света (Cattleya, Dendrobium и Vanda).

Подходит ли освещение для цветка можно определить по состоянию его листьев. Яркое палящее солнце может обжечь листочки орхидеи, также избыток света приводит к пожелтению листьев и появлению на них сухих бурых пятен.

При недостаточном освещении листья орхидеи начинают становиться темно-зелеными и вытягиваться.

Где лучше поставить орхидею

Орхидеи для нормального развития необходимо освещение в течение 12 ч в течение суток, но пребывание под прямыми солнечными лучами она не перенесет.

Если не знаете, где лучше поставить купленную орхидею, то идеальным местом для выращивания будут западные и восточные окна. Именно здесь будет хорошее освещение зимой и комфортное летом!

Если вы живете в частном доме, то орхидею можно летом выносить во двор и ставить под дерево. Растение может находиться на улице до поздней осени, пока температура не начнет падать до +10 градусов.

А жители квартиры могут поставить цветок на лоджию или балкон. Но следите, чтобы не было палящего солнца!

Как ухаживать за орхидеями во время цветения

При комфортных условиях, орхидея порадует вас красивыми цветами! Когда растение начнет цвести, вам необходимо поддержать его и выполнить несколько простых правил:

Орхидею надо поливать теплой водой (не горячее 35°). После полива надо удалить влагу с основания цветка, чтобы он не начал гнить.

Не стоит пересаживать цветок в момент цветения, лучше сделать это потом.

В специализированном магазине купите дополнительные удобрения. Выбирайте те, которые предназначены именно для вашего вида орхидеи.

Важно, что само растение имеет множество видов. Соответственно, уход за каждым видом орхидеи может отличаться: один цветок требует больше влаги, а другой — солнца.

Такие моменты ухода очень индивидуальные, поэтому перед покупкой орхидеи, советуем проконсультироваться с опытным цветником, который посоветует, как правильно ухаживать за тем или иным видом орхидеи!

Как правильно поливать орхидеи

Здесь в несколько вариантов: