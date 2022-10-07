Чорна п’ятниця (Black Friday) – всесвітній день розпродажів. З неї традиційно починається різдвяний сезон знижок та шалених покупок. Зазвичай чорну п’ятницю проводять усі магазини одягу, побутової техніки, косметики тощо.

Саме у цей день можна купити будь-які речі за вигідною ціною, адже знижки можуть становити 20%, 50% чи 70%.

Коли буде Чорна п’ятниця у 2022 році – дивіться у нашому матеріалі.

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Чорна п’ятниця 2022 – дата

У світі заведено проводити Black Friday наступного дня після Дня подяки у США. Оскільки День подяки американці святкують в останній четвер листопада, шалені розпродаж проводять в останню п’ятницю цього місяця.

У 2022 році Чорну п’ятницю відзначатимуть 25 листопада.

Кожен магазин сам встановлює, скільки триватиме розпродаж. Хтось робить знижки лише на один день, а хтось продовжує цей період на 5-7 днів.

Потік покупців у цей період шалено зростає, тому магазини відкриваються доволі рано, щоб задовольнити усі потреби клієнтів. Деякі великі торговельні мережі відкриваються опівночі й працюють до глибокої ночі.

Чорна п’ятниця не є офіційним святом, але багато хто у цей день бере вихідний на роботі, щоби здійснити вигідну покупку.

Історія події

Перші згадки про Black Friday з’явилися у 1961 році у США. Тоді американці називали так п’ятницю після Дня подяки, оскільки на дорогах були шалені затори.

Власники магазинчиків швидко зрозуміли потенційну прибутковість днів до та після цього свята, тому почали впроваджувати знижки у своїх крамницях. Оскільки усі американці святкують День подяки, магазини почали отримувати непоганий прибуток, роблячи навіть невеликий розпродаж.

Відтоді в Америці почали приурочувати період розпродажу до Дня подяки. Сьогодні існує безліч суперечок з приводу Чорної п’ятниці. Деякі власники крамниць спеціально підвищують ціни на товари напередодні Black Friday, щоб у день події їх ніби знизити. У результаті таких махінацій покупець переплачує за товар.

Якщо ж робити усе чесно, то Чорна п’ятниця – непоганий період для власників магазинів, адже якщо зробити знижки, кількість покупців зростає, відповідно, збільшується і прибуток.

Чорна п’ятниця в Україні

В Україні Black Friday проводиться з 2013 року. Більшість розпродажів влаштовують інтернет-майданчики, проте і звичайні магазини долучаються до події.

Найбільші розпродажі роблять магазини побутової техніки, тому для українців це чудовий час зробити вигідні покупки.

У 2022 році знижки будуть впроваджувати:

Магазин електроніки Ельдорадо – знижки почнуться з 25 листопада .

. Магазин техніки Фокстрот з 21 до 30 листопада .

. Магазин Алло

Rozetka

Магазин Сomfy

Стежте за повідомленнями від своїх улюблених магазинів, можливо, саме у Чорну п’ятницю 2022 ви купите річ, про яку довго мріяли, за дуже вигідною ціною.