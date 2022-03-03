Как легко приготовить дрожжи дома — самые простые рецепты из пива, картофеля и изюма собрали для вас Факты ICTV.
Дрожжи из пива — рецепт
- теплая вода — 1 стакан
- мука — 1 стакан
- пиво — 1 стакан
- сахар — 1 ст. л.
Чтобы приготовить дрожжи из пива, разведите стакан муки в стакане теплой воды. Оставьте эту смесь на 6 часов.
Добавьте 1 стакан пива и 1 столовую ложку сахара. Размешайте, поставьте в тепло.
Чтобы дрожжи хорошо сохранились, храните их в холодном месте — в закрытой бутылке или банке.
Дрожжи из картошки — рецепт
- картофель — 2 шт.
- соль — 1 ч. л.
- сахар — 1 ст. л.
- вода — 1 ст. л.
Чтобы приготовить дрожжи из картофеля, натрите его на мелкой терке. Добавьте 1 чайную ложку соли, 1 столовую ложку сахара и 1 столовую ложку воды.
Размешайте и оставьте смесь на полдня.
Дрожжи из изюма — рецепт
- изюм — 100-200 гр.
- теплая вода
- сахар — 2 ст. л.
Чтобы приготовить дрожжи из изюма, промойте его теплой водой и поместите в стеклянную бутылку (лучше, чтобы горлышко не было очень узким).
Залейте изюм теплой водой — так, чтобы ему было куда всплыть.
Добавьте 2 столовые ложки сахара, завяжите марлей в четыре слоя и поставьте в теплое место.
На четвертый-пятый день начнется брожение, тогда можно отделять дрожжи от основной массы.