Как легко приготовить дрожжи дома — самые простые рецепты из пива, картофеля и изюма собрали для вас Факты ICTV.

Дрожжи из пива — рецепт

теплая вода — 1 стакан

мука — 1 стакан

пиво — 1 стакан

сахар — 1 ст. л.

Чтобы приготовить дрожжи из пива, разведите стакан муки в стакане теплой воды. Оставьте эту смесь на 6 часов.

Добавьте 1 стакан пива и 1 столовую ложку сахара. Размешайте, поставьте в тепло.

Чтобы дрожжи хорошо сохранились, храните их в холодном месте — в закрытой бутылке или банке.

Дрожжи из картошки — рецепт

картофель — 2 шт.

соль — 1 ч. л.

сахар — 1 ст. л.

вода — 1 ст. л.

Чтобы приготовить дрожжи из картофеля, натрите его на мелкой терке. Добавьте 1 чайную ложку соли, 1 столовую ложку сахара и 1 столовую ложку воды.

Размешайте и оставьте смесь на полдня.

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Дрожжи из изюма — рецепт

изюм — 100-200 гр.

теплая вода

сахар — 2 ст. л.

Чтобы приготовить дрожжи из изюма, промойте его теплой водой и поместите в стеклянную бутылку (лучше, чтобы горлышко не было очень узким).

Залейте изюм теплой водой — так, чтобы ему было куда всплыть.

Добавьте 2 столовые ложки сахара, завяжите марлей в четыре слоя и поставьте в теплое место.

На четвертый-пятый день начнется брожение, тогда можно отделять дрожжи от основной массы.