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Как сделать дрожжи в домашних условиях — три рецепта

3 марта 2022, 17:51
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Как сделать дрожжи в домашних условиях — три рецепта
Источник: Pixabay

Как легко приготовить дрожжи дома — самые простые рецепты из пива, картофеля и изюма собрали для вас Факты ICTV.

Дрожжи из пива — рецепт 

  • теплая вода — 1 стакан
  • мука — 1 стакан
  • пиво — 1 стакан
  • сахар — 1 ст. л.

Чтобы приготовить дрожжи из пива, разведите стакан муки в стакане теплой воды. Оставьте эту смесь на 6 часов.

Добавьте 1 стакан пива и 1 столовую ложку сахара. Размешайте, поставьте в тепло.

Чтобы дрожжи хорошо сохранились, храните их в холодном месте — в закрытой бутылке или банке.

Дрожжи из картошки — рецепт

  • картофель — 2 шт.
  • соль — 1 ч. л.
  • сахар — 1 ст. л.
  • вода — 1 ст. л.

Чтобы приготовить дрожжи из картофеля, натрите его на мелкой терке. Добавьте 1 чайную ложку соли, 1 столовую ложку сахара и 1 столовую ложку воды.

Размешайте и оставьте смесь на полдня.

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Дрожжи из изюма — рецепт 

  • изюм — 100-200 гр.
  • теплая вода
  • сахар — 2 ст. л.

Чтобы приготовить дрожжи из изюма, промойте его теплой водой и поместите в стеклянную бутылку (лучше, чтобы горлышко не было очень узким).

Залейте изюм теплой водой — так, чтобы ему  было куда всплыть.

Добавьте 2 столовые ложки сахара, завяжите марлей в четыре слоя и поставьте в теплое место.

На четвертый-пятый день начнется брожение, тогда можно отделять дрожжи от основной массы.

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