Предложение руки и сердца — чувствительный и важный момент для создания будущей семьи. Кроме положительных эмоций, это событие приносит много волнений, особенно мужчинам.

В момент волнения мужчины могут внезапно “растерять слова” и говорить совсем не то, что хотелось бы. В процессе подготовки появляется неприятный сюрприз — обычная банальность любых действий и слов. Ведь хочется, чтобы это событие было именно вашим: уникальным и оригинальным.

Факты ICTV подготовили оригинальные слова для предложения руки и сердца.

Оригинальные слова предложения руки и сердца

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Любимая! Каждый день я все больше убеждаюсь в силе наших чувств. После встречи с тобой я узнал, что такое поддержка, понимание, вера в себя и в своего партнера. Я узнал, что такое любовь, получил лучшего друга и родную душу. Ты была и есть для меня загадкой, которую я бы хотел разгадывать всю свою жизнь. Милая, согласна ли ты выйти за меня замуж?

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(Имя девушки)! Мы с тобой давно вместе и прошли множество препятствий на нашем пути. Мы строили эти отношения с нуля, кирпичик за кирпичиком. Я всегда восхищаюсь твоим пониманием, уважением, нежностью и, конечно же, красотой. За это я обещаю стараться отплатить тебе своей любовью и поддержкой на протяжении всей нашей жизни. И сегодня я осмелюсь спросить: ты выйдешь за меня?

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Моя родная! Я безумно влюблен в тебя. Это чувство проверено временем. С каждым днем оно лишь усиливается и сводит меня с ума. Без тебя — я не я. Но когда мы вместе, знаю, что способны пройти все препятствия, победить все собственные войны. Мы отличная команда, которая имеет общие взгляды и интересы. Я хочу построить семью, но только в том случае, если ты будешь со мной. Любимая, выйдешь ли ты за меня замуж?

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Каждое утро я просыпаюсь с улыбкой на лице, потому что знаю, что ты рядом. Я обожаю тебя сонную, ненакрашенную, обожаю твой взгляд, руки, твои волосы. Для меня ты прекрасна в любом виде. Ты — моя светлая сторона, моя опора и поддержка. С тобой я готов покорять все вершины. И я бы хотел, чтобы с сегодняшнего дня и до последнего дня больше не было “я” и “ты”, а только “мы”. Я был бы рад, если бы с этого момента два человека стали одним целым, большой и любящей семьей. Согласна ли ты выйти за меня?

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Моя любовь, я искренне благодарен за каждое твое прикосновение, за твою любовь и отдачу. Меня не покидает понимание того, что без тебя я не вижу своей жизни. Трудно представить лучшую гармонию в паре, чем у нас. Я получаю большую дозу энергии от твоей улыбки и сделаю все, чтобы видеть ее чаще. И если ты не будешь против, хочу заниматься этим вечно. Согласишься ли ты выйти за меня замуж и быть вместе всегда?