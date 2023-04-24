Пропозиція руки і серця – чутливий і важливий момент для створення майбутньої сім’ї. Окрім позитивних емоцій, ця подія несе багато хвилювань, особливо чоловікам.

У момент хвилювання чоловіки можуть раптово “розгубити слова” і говорити зовсім не те, що хотілося б. У процесі підготовки з’являється неприємний сюрприз – звичайна банальність будь-яких дій і слів. Адже хочеться, щоб ця подія була саме вашою: унікальною та оригінальною.

Факти ICTV підготували оригінальні слова для пропозиції руки та серця.

Оригінальні слова пропозиції руки і серця

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Кохана! Кожного дня я все більше впевнююсь у силі наших почуттів. Після зустрічі з тобою я дізнався, що таке підтримка, розуміння, віра в себе та в свого партнера. Я дізнався, що таке кохання, отримав найкращого друга та рідну душу. Ти була і є для мене загадкою, яку я б хотів розгадувати все своє життя. Мила, чи згодна ти вийти за мене заміж?

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(Ім’я дівчини)! Ми з тобою давно разом і пройшли безліч перешкод на нашому шляху. Ми будували ці стосунки з нуля, цеглинка за цеглинкою. Я завжди захоплююсь твоїм розумінням, повагою, ніжністю і, звісно ж, красою. За це я обіцяю намагатися відплатити тобі своїм коханням та підтримкою протягом усього нашого життя. І сьогодні я насмілюся запитати: ти вийдеш за мене?

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Моя рідна! Я до нестями закоханий у тебе. Це почуття перевірене часом. Із кожним днем воно лише посилюється і зводить мене з розуму. Без тебе – я не я. Але коли ми разом, знаю, що здатні пройти усі перешкоди, перемогти усі власні війни. Ми – чудова команда, яка має спільні погляди й інтереси. Я хочу побудувати сім’ю, але лиш у тому разі, якщо ти будеш зі мною. Кохана, чи вийдеш ти за мене заміж?

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Кожного ранку я прокидаюсь із усмішкою на обличчі, тому що знаю, що ти поруч. Я обожнюю тебе сонну, ненафарбовану, обожнюю твій погляд, руки, твоє волосся. Для мене ти прекрасна у будь-якому вигляді. Ти – моя світла сторона, моя опора й підтримка. З тобою я готовий підкорювати усі вершини. І я б хотів, щоб від сьогодні і до останнього дня більше не було “я” і “ти”, а лише “ми”. Я був би радий, якби від цього моменту двоє людей стали одним цілим, великою і люблячою сім’єю. Чи згодна ти вийти за мене?

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Моя любове, я щиро вдячний за кожний твій дотик, за твоє кохання і віддачу. Мене не покидає розуміння того, що без тебе я не бачу свого життя. Важко уявити кращу гармонію в парі, ніж у нас. Я отримую велику дозу енергії від твоєї усмішки та зроблю все, щоб бачити її частіше. І, якщо ти не будеш проти, хочу займатися цим вічно. Чи погодишся ти вийти за мене заміж і бути разом завжди?