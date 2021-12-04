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С перепелиными яйцами и филе: рецепт неклассического оливье на Новый год

4 декабря 2021, 08:00
Карина Зуева редактор розділу Lifestyle
С перепелиными яйцами и филе: рецепт неклассического оливье на Новый год

Совсем скоро Новый год 2022, который у многих ассоциируется с застольем и большим количеством блюд, середи которых обязательным есть салат оливье. Классический рецепт уже приелся, однако есть множество вариаций его приготовления.

Украинская шеф-повар и победительница кулинарного шоу МастерШеф 3 Ольга Мартыновськая поделилась видеорецептом оливье с перепелиными яйцами и мясом. Детальнее — в материале.

Ингредиенты:

  • четыре филе перепелки;
  • шесть перепелиных яиц;
  • 2 ст. л. домашнего майонеза;
  • 1 ст. л. каперсов;
  • 1 ст. л. нарезанных корнишонов;
  • зеленый лук;
  • салат ромен или айсберг (важно, чтобы у него были плотные листики);
  • один отваренный в мундире картофель;
  • чеснок;
  • чабрец;
  • масло для жарки.

Способ приготовления:

  1. Обжарить филе перепелки на сковороде с маслом, чесноком, чабрецом. Посолить и поперчить по вкусу.
  2. Каперсы, корнишоны и зеленый лук смешать с майонезом. Выложить в блюдо, подготовленное для салата.
  3. Подготовить листья салата и положить их на уже приготовленный соус.
  4. Сверху на салат положить разломанный в мундире картофель, украсив его яйцами, филе и зеленным луком.

Лайфхаки, которые будут полезны при приготовлении оливье:

  • не пережарьте филе перепелок — оно должно остаться розовым внутри;
  • используйте только домашний майонез;
  • перепелиные яйца варите не более одной минуты;
  • выбирайте крахмалистый тип картофеля и не переваривайте его.

— Не бойтесь экспериментировать и обязательно попробуйте классическое оливье по такому неклассическому рецепту, — сказала Ольга.

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