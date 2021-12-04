Совсем скоро Новый год 2022, который у многих ассоциируется с застольем и большим количеством блюд, середи которых обязательным есть салат оливье. Классический рецепт уже приелся, однако есть множество вариаций его приготовления.
Украинская шеф-повар и победительница кулинарного шоу МастерШеф 3 Ольга Мартыновськая поделилась видеорецептом оливье с перепелиными яйцами и мясом. Детальнее — в материале.
Ингредиенты:
- четыре филе перепелки;
- шесть перепелиных яиц;
- 2 ст. л. домашнего майонеза;
- 1 ст. л. каперсов;
- 1 ст. л. нарезанных корнишонов;
- зеленый лук;
- салат ромен или айсберг (важно, чтобы у него были плотные листики);
- один отваренный в мундире картофель;
- чеснок;
- чабрец;
- масло для жарки.
Способ приготовления:
- Обжарить филе перепелки на сковороде с маслом, чесноком, чабрецом. Посолить и поперчить по вкусу.
- Каперсы, корнишоны и зеленый лук смешать с майонезом. Выложить в блюдо, подготовленное для салата.
- Подготовить листья салата и положить их на уже приготовленный соус.
- Сверху на салат положить разломанный в мундире картофель, украсив его яйцами, филе и зеленным луком.
Лайфхаки, которые будут полезны при приготовлении оливье:
- не пережарьте филе перепелок — оно должно остаться розовым внутри;
- используйте только домашний майонез;
- перепелиные яйца варите не более одной минуты;
- выбирайте крахмалистый тип картофеля и не переваривайте его.
— Не бойтесь экспериментировать и обязательно попробуйте классическое оливье по такому неклассическому рецепту, — сказала Ольга.