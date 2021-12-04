Совсем скоро Новый год 2022, который у многих ассоциируется с застольем и большим количеством блюд, середи которых обязательным есть салат оливье. Классический рецепт уже приелся, однако есть множество вариаций его приготовления.

Украинская шеф-повар и победительница кулинарного шоу МастерШеф 3 Ольга Мартыновськая поделилась видеорецептом оливье с перепелиными яйцами и мясом. Детальнее — в материале.

Ингредиенты:

четыре филе перепелки;

шесть перепелиных яиц;

2 ст. л. домашнего майонеза;

1 ст. л. каперсов;

1 ст. л. нарезанных корнишонов;

зеленый лук;

салат ромен или айсберг (важно, чтобы у него были плотные листики);

один отваренный в мундире картофель;

чеснок;

чабрец;

масло для жарки.

Способ приготовления:

Обжарить филе перепелки на сковороде с маслом, чесноком, чабрецом. Посолить и поперчить по вкусу. Каперсы, корнишоны и зеленый лук смешать с майонезом. Выложить в блюдо, подготовленное для салата. Подготовить листья салата и положить их на уже приготовленный соус. Сверху на салат положить разломанный в мундире картофель, украсив его яйцами, филе и зеленным луком.

Лайфхаки, которые будут полезны при приготовлении оливье:

не пережарьте филе перепелок — оно должно остаться розовым внутри;

используйте только домашний майонез;

перепелиные яйца варите не более одной минуты;

выбирайте крахмалистый тип картофеля и не переваривайте его.