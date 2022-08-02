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День знаний и Рождество Пресвятой Богородицы: какие праздники украинцы отметят в сентябре 2022

2 августа 2022, 16:36
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
День знаний и Рождество Пресвятой Богородицы: какие праздники украинцы отметят в сентябре 2022
Источник: Pexels

В сентябре 2022 года украинцы будут праздновать много профессиональных праздников, в том числе и День знаний — 1 числа. В первый месяц осени есть и несколько важный церковных дат, однако государственных — нет.

В сентябре также празднуются и международные праздники, такие как — День мира, День переводчика или День демократии.

Календарь праздников на сентябрь 2022 — список

  • 1 сентября — День знаний
  • 2 сентября — День нотариата
  • 4 сентября — День предпринимателя
  • 8 сентября — Международный день грамотности, Международный день солидарности журналистов
  • 9 сентября — Международный день красоты, День тестировщика, День дизайнера-графика
  • 10 сентября — День физкультуры и спорта, День украинского кино, Всемирный день предотвращения самоубийств
  • 11 сентября — День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности, День танкиста
  • 13 сентября — День программиста
  • 15 сентября — Международный день демократии
  • 16 сентября — Международный день охраны озонового слоя
  • 17 сентября — День изобретателя и рационализатора, День фармацевтического работника, День спасателя
  • 18 сентября — День работника леса
  • 20 сентября — День рекрутера
  • 21 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы, День HR-менеджера, Международный день мира
  • 22 сентября — День партизанской славы
  • 25 сентября — День машиностроителя
  • 27 сентября — Воздвижение Креста Господня, День туризма, День воспитателя и всех дошкольных работников
  • 30 сентября — День усыновления, Международный день переводчика, Всеукраинский день библиотек
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