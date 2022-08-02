В сентябре 2022 года украинцы будут праздновать много профессиональных праздников, в том числе и День знаний — 1 числа. В первый месяц осени есть и несколько важный церковных дат, однако государственных — нет.
В сентябре также празднуются и международные праздники, такие как — День мира, День переводчика или День демократии.
Календарь праздников на сентябрь 2022 — список
- 1 сентября — День знаний
- 2 сентября — День нотариата
- 4 сентября — День предпринимателя
- 8 сентября — Международный день грамотности, Международный день солидарности журналистов
- 9 сентября — Международный день красоты, День тестировщика, День дизайнера-графика
- 10 сентября — День физкультуры и спорта, День украинского кино, Всемирный день предотвращения самоубийств
- 11 сентября — День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности, День танкиста
- 13 сентября — День программиста
- 15 сентября — Международный день демократии
- 16 сентября — Международный день охраны озонового слоя
- 17 сентября — День изобретателя и рационализатора, День фармацевтического работника, День спасателя
- 18 сентября — День работника леса
- 20 сентября — День рекрутера
- 21 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы, День HR-менеджера, Международный день мира
- 22 сентября — День партизанской славы
- 25 сентября — День машиностроителя
- 27 сентября — Воздвижение Креста Господня, День туризма, День воспитателя и всех дошкольных работников
- 30 сентября — День усыновления, Международный день переводчика, Всеукраинский день библиотек
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