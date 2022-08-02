В сентябре 2022 года украинцы будут праздновать много профессиональных праздников, в том числе и День знаний — 1 числа. В первый месяц осени есть и несколько важный церковных дат, однако государственных — нет.

В сентябре также празднуются и международные праздники, такие как — День мира, День переводчика или День демократии.

Календарь праздников на сентябрь 2022 — список

1 сентября — День знаний

2 сентября — День нотариата

4 сентября — День предпринимателя

8 сентября — Международный день грамотности, Международный день солидарности журналистов

9 сентября — Международный день красоты, День тестировщика, День дизайнера-графика

10 сентября — День физкультуры и спорта, День украинского кино, Всемирный день предотвращения самоубийств

11 сентября — День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности, День танкиста

13 сентября — День программиста

15 сентября — Международный день демократии

16 сентября — Международный день охраны озонового слоя

17 сентября — День изобретателя и рационализатора, День фармацевтического работника, День спасателя

18 сентября — День работника леса

20 сентября — День рекрутера

21 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы, День HR-менеджера, Международный день мира

День HR-менеджера, Международный день мира 22 сентября — День партизанской славы

25 сентября — День машиностроителя

27 сентября — Воздвижение Креста Господня , День туризма, День воспитателя и всех дошкольных работников

, День туризма, День воспитателя и всех дошкольных работников 30 сентября — День усыновления, Международный день переводчика, Всеукраинский день библиотек