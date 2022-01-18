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Лучшие поздравления с Крещенским сочельником в открытках

18 января 2022, 10:35
Александра Лоскот редактор раздела Lifestyle
Лучшие поздравления с Крещенским сочельником в открытках
Источник: Pexels

Крещенский сочельник – особое время накануне великого долгожданного Крещения. В ночь с 18 на 19 января принято забывать обо всех хлопотах и ​​готовиться к Богоявлению. Не забудьте поздравить всех близких в эту атмосферную ночь! Мы подготовили для вас самые оригинальные и красивые поздравления в открытках с Крещенским сочельником 2022.

В эту священную ночь в вашем сердце не должно быть места для зла и обид, ни в коем случае не ссорьтесь с близкими и не злоупотребляйте алкоголем! Крещенский сочельник – чистый праздник во всех смыслах, так что создайте в своем доме атмосферу любви и мира!





Вечером 18 декабря на праздничном столе главным украшением должна быть кутья, заправленная медом. Угостите свою семью вкусными блюдами, выпейте стакан освященной воды и обязательно уберите накануне Крещения в доме! Ваше личное пространство должно быть таким же чистым, как душа.

В канун Крещения все незамужние девушки имеют прекрасную возможность погадать на суженого и заглянуть в будущее. Святой вечер – лучшее время для зимнего предсказания, ведь после 19 января пытаться узнать свою судьбу строго запрещено.

Желаем вам весело и счастливо встретить все зимние праздники!

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Теги
Другий Святвечір , Поздравления с праздниками
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