Водохресний святвечір – особлива пора напередодні великого довгоочікуваного Хрещення. Вночі з 18 на 19 січня заведено забувати про всі турботи та готуватися до Богоявлення. Не забудьте привітати всіх близьких цієї атмосферної ночі! Ми підготували для вас найоригінальніші та найкрасивіші привітання в листівках із Водохресним святвечором 2022.

У цю священну ніч у вашому серці не має бути місця для зла й образ, ні в якому разі не сваріться з близькими та не зловживайте алкоголем! Водохресний святвечір – чисте свято в усіх сенсах, тож створіть у своєму домі атмосферу любові й миру!











Увечері 18 грудня на святковому столі головною окрасою має бути кутя, заправлена медом. Пригостіть свою сім’ю смачними стравами, випийте склянку освяченої води й обов’язково поприбирайте напередодні Хрещення в будинку!

Напередодні Хрещення усі незаміжні дівчата мають чудову можливість погадати на судженого й зазирнути в майбутнє. Святий вечір – найкращий час для зимового ворожіння, адже після 19 січня робити це суворо заборонено.

Бажаємо вам весело й щасливо зустріти всі зимові свята!