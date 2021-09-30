Традиционно в первое воскресенье октября в Украине отмечают День учителя. В этом году праздник приходится на 3 октября.
В разгар учебного года следует поздравить педагогов и всех работников образовательных учреждений с профессиональным праздником.
Специально для этого Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем учителя в СМС.
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Быть учителем — Ваше призвание,
Очень ценен и важен Ваш труд,
Ведь Вы дарите каждому знания,
Вас все любят и ценят, и чтут!
Возрастает пусть Ваша зарплата,
Вам желаю успехов, побед,
И пускай эта светлая дата
Засияет, как солнечный свет!
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От всей души поздравляю с Днем учителя! Пусть Ваш труд всегда ценится, пусть Ваши старания и надежды непременно будут оправданы, пусть, благодаря Вам, дети получают крепкие знания, пусть в Вашей жизни всегда присутствует волшебный мир добра и счастья!
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Спасибо Вам хотим сказать
За доброту и знания Ваши.
Детей непросто обучать,
Учителя труд очень важен.
Вам в День учителя желаем
Большого вдохновения,
Сердечно Вас мы поздравляем,
Хорошего Вам настроения!
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Учитель — гордое звание, которое по жизни несут только самые заслуженные и достойные! Так пусть же учительские нелегкие будни приносят только радость и будут плодотворными. Пусть ученики будут усердными, старательными — такими, которыми можно гордиться. А в семье пусть воцарятся счастье и уют. Здоровья, любви, достатка и всех жизненных благ!
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Учителям — земной поклон
И бесконечное почтенье
За силы, отданные нам,
За вашу помощь в обучении.
Удачи и здоровья вам,
Открытий новых, вдохновения.
Не опустеет пусть карман
И не кончается терпение.
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Поздравляю с Днем учителя и хочу пожелать от души оптимизма и здоровья, крепких сил и огромного терпения, искреннего уважения и успешной деятельности, интересных идей и личных достижений, большого счастья в жизни и несомненной удачи.
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В Украине День учителя стали отмечать еще в советское время. Этот праздник был закреплен Постановлением Президиума Верховного Совета СССР О праздничных и памятных датах в 1980 году.
В этот день принято дарить работникам образования цветы, сладости или открытки. В школах традиционно проводятся торжественные мероприятия и концерты.
Одной из традиций празднования является День самоуправления, который вводится в школах накануне Дня учителя. Старшеклассники берут на себя управление школой, проводят уроки в младших классах и дают учителям немного отдохнуть.
Безусловно, профессия учителя является чрезвычайно важной в каждом цивилизованном обществе.
Даже несмотря на все трудности педагоги стараются найти индивидуальный подход к каждому ученику и передать им свои знания и ценности.
Работник учебного заведения должен быть образованным, интеллигентным, внимательным, тактичным и эрудированным.
Кстати, Всемирный день учителей имеет постоянную дату — 5 октября. Он был утвержден ЮНЕСКО в 1994 году.