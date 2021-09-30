Традиционно в первое воскресенье октября в Украине отмечают День учителя. В этом году праздник приходится на 3 октября.

В разгар учебного года следует поздравить педагогов и всех работников образовательных учреждений с профессиональным праздником.

Специально для этого Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем учителя в СМС.

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Быть учителем — Ваше призвание,

Очень ценен и важен Ваш труд,

Ведь Вы дарите каждому знания,

Вас все любят и ценят, и чтут!

Возрастает пусть Ваша зарплата,

Вам желаю успехов, побед,

И пускай эта светлая дата

Засияет, как солнечный свет!

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От всей души поздравляю с Днем учителя! Пусть Ваш труд всегда ценится, пусть Ваши старания и надежды непременно будут оправданы, пусть, благодаря Вам, дети получают крепкие знания, пусть в Вашей жизни всегда присутствует волшебный мир добра и счастья!

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Спасибо Вам хотим сказать

За доброту и знания Ваши.

Детей непросто обучать,

Учителя труд очень важен.

Вам в День учителя желаем

Большого вдохновения,

Сердечно Вас мы поздравляем,

Хорошего Вам настроения!

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Учитель — гордое звание, которое по жизни несут только самые заслуженные и достойные! Так пусть же учительские нелегкие будни приносят только радость и будут плодотворными. Пусть ученики будут усердными, старательными — такими, которыми можно гордиться. А в семье пусть воцарятся счастье и уют. Здоровья, любви, достатка и всех жизненных благ!

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Учителям — земной поклон

И бесконечное почтенье

За силы, отданные нам,

За вашу помощь в обучении.

Удачи и здоровья вам,

Открытий новых, вдохновения.

Не опустеет пусть карман

И не кончается терпение.

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Поздравляю с Днем учителя и хочу пожелать от души оптимизма и здоровья, крепких сил и огромного терпения, искреннего уважения и успешной деятельности, интересных идей и личных достижений, большого счастья в жизни и несомненной удачи.



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В Украине День учителя стали отмечать еще в советское время. Этот праздник был закреплен Постановлением Президиума Верховного Совета СССР О праздничных и памятных датах в 1980 году.

В этот день принято дарить работникам образования цветы, сладости или открытки. В школах традиционно проводятся торжественные мероприятия и концерты.

Одной из традиций празднования является День самоуправления, который вводится в школах накануне Дня учителя. Старшеклассники берут на себя управление школой, проводят уроки в младших классах и дают учителям немного отдохнуть.

Безусловно, профессия учителя является чрезвычайно важной в каждом цивилизованном обществе.

Даже несмотря на все трудности педагоги стараются найти индивидуальный подход к каждому ученику и передать им свои знания и ценности.

Работник учебного заведения должен быть образованным, интеллигентным, внимательным, тактичным и эрудированным.

Кстати, Всемирный день учителей имеет постоянную дату — 5 октября. Он был утвержден ЮНЕСКО в 1994 году.