День учителя 2021 в Украине припадает на воскресенье, 3 октября, однако виновников торжества будут поздравлять в пятницу. До праздника осталось немного — самое время выбрать подарки для преподавателей и классного руководителя, поблагодарить их за труд и старания.

Факты ICTV подготовили список лучших идей для подарков на День учителя, которые порадуют абсолютно каждого преподавателя.

Зачастую подарки выбирают всем классом — так проще собрать деньги на приятный презент.

В первую очередь, можно подарить роскошный букет цветов — это нестареющая классика и беспроигрышный вариант, который будет радовать виновника торжества и после праздника.

К букету можно добавить сладости — коробку конфет или набор сладостей. Найти набор разных видов шоколада в интернете не составит труда.

Однако ни в коем случае не стоит дарить алкоголь — нужно помнить об этикете. Таким подарком можно обидеть человека — спиртные напитки не совместимы со школой.

Деньги тоже не стоит дарить — в некоторых школах это может восприняться как взятка. Вместо купюр можно подарить сертификат магазина косметики, спортивных товаров или кинотеатра.

О дорогих украшениях тоже лучше забыть — они могут поставить учителя в неудобное положение. К тому же, это достаточно личная вещь, и никто кроме владельца не сможет выбрать лучше.

Впрочем, в качестве подарка отлично подойдет шкатулка для украшений — удобная вещь, которая никогда не будет пылиться без дела.

Дарить одежду не стоит — сложно угадать с размером, фасоном и другими параметрами. Однако в список подарков можно добавить шарф или галстук для мужчины.

Если уверенны в предпочтениях, можно подарить набор косметики, предварительно сняв ценник.

К букету цветов можно добавить принадлежности учителя — уникальную ручку с гравировкой, или же красивую и практичную указку. С этими вещами учитель не будет расставаться долгие годы.

Напомним, что уже 14 октября в Украине будет отмечаться День защитников и защитниц Украины. Об идеях для подарков виновникам торжества можно узнать в материале Фактов ICTV.