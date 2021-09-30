Традиційно у першу неділю жовтня в Україні відзначають День вчителя. Цьогоріч свято припадає на 3 жовтня.

У розпал навчального року варто привітати педагогів та всіх працівників закладів освіти з професійним святом.

Спеціально для цього Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем вчителя в СМС.

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З Днем учителя вітаєм!

І сьогодні Вам бажаєм

Позитиву та кохання,

Щоб збувались всі бажання.

Учнів гарних та старанних,

Днів щасливих та безхмарних,

Щоб були у Вашім домі

Всі щасливі та здорові!

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Вчителю, вітаємо вас! В цей день ми хочемо висловити вам нашу безмежну подяку за те, що ви віддаєте дітям всю свою дорогоцінну душу, даруєте їм мудрість та знання, тепло та любов вашого серця. Бажаємо ніколи на старіти душею, сил та наснаги, вдячних дітей та сонячних днів! З Днем вчителя!

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Зі святом дозвольте нам Вас привітати.

Щастя, здоров’я, добра побажати,

Пошани, тепла та й довгого віку,

Кохання і віри, багатства без ліку.

Працюється легко Вам хай і живеться,

А все, що в думках, хай одразу вдається,

З Днем вчителя щиро ми всі Вас вітаємо,

Всього Вам найкращого в світі бажаємо.

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Вітаю з Днем вчителя! Бажаю бути поважною особою у школі, щасливою людиною в житті! Бажаю з кожним своїм уроком дарувати учням міцні знання, веселі мрії, бажаю з кожною хвилиною життя дарувати своєму серцю радість, щиру любов!

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З Днем вчителя прийміть мої вітання!

Здійсняться заповітні хай бажання,

Нехай удень, і з вечора до рання

Любов до школи гріє і кохання.

Хай вдячні учні за уроки будуть,

Знання в житті хай Ваші не забудуть.

Цінують, поважають працю люди,

У кожнім дні хай буде справжнє чудо!

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Вітаємо з Днем вчителя! Від усієї душі дякуємо вам за цю почесну і шановну працю. Дякуємо за наші знання, наші майбутні успіхи і досягнення. Ваші слова назавжди збережуться в наших думках, а Ваша доброта — у наших серцях.

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В Україні День вчителя почали відзначати ще за радянськіх часів. Це свято було закріплено Постановою Президії Верховної Ради СРСР Про святкові та пам’ятні дати у 1980 році.

У цей день заведено дарувати працівникам освіти квіти, солодощі або листівки. У школах традиційно проводяться урочисті заходи та концерти.

Однією із традицій святкування є День самоврядування, який запроваджується у школах напередодні Дня вчителя. Старшокласники беруть на себе управління школою, проводять уроки в молодших класах і дають вчителям трохи відпочити.

Безумовно, професія вчителя є надзвичайно важливою у кожному цивілізованому суспільстві.

Навіть попри всі труднощі педагоги намагаються знайти індивідуальний підхід до кожного учня та передати їм свої знання та цінності.

Працівник навчального закладу має бути освіченим, інтелігентним, уважним, тактовним та ерудованим.

До речі, Всесвітній день учителів має сталу дату – 5 жовтня. Він був затверджений ЮНЕСКО у 1994 році.