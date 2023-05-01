Ивана Купала празднуют в ночь с 6 на 7 июля. Этот магический день появился еще в дохристианские времена. Он имеет мистические обряды и традиции, с помощью которых предки узнавали свою судьбу.

Какие были обряды в ночь на Ивана Купала, рассказывают Факты ICTV.

Обряды в ночь на Ивана Купала

Обряды на любовь

Свеча. В давние времена, чтобы привлечь к себе любовь, девушки использовали красную свечу. Ее зажигали и ждали, когда начинал капать воск. Тогда проговаривали следующее: “Растает свеча, но не растает вера моя в любовь. Так подари мне, матушка-природа, мужа, счастье и веру в светлое чувство. Аминь”. После этого нужно оставить зажженную свечу еще на некоторое время.

Травы. Нужно залить кипятком 50-60 г мяты и душицы. Оставить на полчаса.

Далее добавляли несколько капель в напиток мужу, про себя проговаривая: “Теперь мой ты навеки. Мой любимый муж. Купальный сок тебя привяжет и правильный путь тебе укажет”.

Обряды на деньги

Монеты в стакане. В ночь с 6 на 7 июля опускали несколько монет в стакан с водой и ставили на подоконник. Утром монетки клали в кошелек и проговаривали: “Ивана Купала, для тебя я ночью монеты купала. Теперь они чистые, пусть помогут спасти от нищеты”.

Монеты в росе. Перед сном нужно положить в росу монеты. Утром их разложите в доме. Также можно использовать родниковую воду.

Обряды на удачу

6 июля нужно принять душ и проговаривать такие слова: “Смываю прошлое, принимаю новое. На Ивана Купала жизнь меняю” и представить плохие моменты, которые хотите оставить в прошлом.