Профессиональный праздник стоматологов и зубных врачей отмечают в День святой Аполлонии, 9 февраля. Легенда гласит, что она стала покровительницей как мучающихся зубной болью, так и врачей, призванных эту боль устранять.

Святая, умершая за веру в Христа стала символом профессии после инициативы основателя научной стоматологии Пьера Фошара в 18 веке. Тогда и изменилась практика в этом не простом деле — вместо удалений зубов, врачи приступили к попыткам их восстановления.

Поздравления с Международным днем стоматолога

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***

Чтоб улыбкой не пугать,

Нужно нам не так уж много:

В год два раза посещать

Своего врача зубного.

Но сегодня я приду

Не лечить, не пломбу ставить –

В кабинет врача зайду,

Чтобы с праздником поздравить!

***

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Если зуб вдруг заболел,

Флюс проклятый одолел,

Этот доктор вмиг поможет,

Все усилия приложит.

Кариес он победит,

Вылечит парадонтит,

Камень вредный уберет,

Зуб от гибели спасет.

Стоматолог, врач от бога,

Мы тебе желаем много

Счастья, здравия, любви

И доходы чтоб росли.

***

***

Пусть сегодня для вас бесконечно звучат

Пожелания счастья, удачи,

Поздравляем мы вас с Днём зубного врача,

Врач зубной в жизни многое значит!

Ведь без вас невозможно никак обойтись,

Вы на страже зубного здоровья,

Пусть же будет наполнена вся ваша жизнь

Яркой радостью, светом, любовью!

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С днем стоматологов, чудо-врачи!

Ваши старания приносят всем счастье,

После приема зубки чисты,

Улыбка снега белее, прекрасна!

Желаем вам дружно, чудо-врачи,

Чтоб вас не боялись вовек пациенты,

Чтоб снова и снова к вам радостно шли

И за труды дарили вам комплименты!

***

Кстати, посмотрите видео Фактов ICTV о том, как следить за тем, чтобы улыбка была всегда ослепительной.