Професійне свято стоматологів та зубних лікарів відзначають у День святої Аполлонії, 9 лютого. Легенда свідчить, що вона стала покровителькою як хворих на зубний біль, так і лікарів, покликаних цей біль усувати.
Свята, яка померла за віру в Христа, стала символом професії з ініціативи засновника наукової стоматології П’єра Фошара у 18 столітті. Тоді й змінилася практика в цій непростій справі – замість видалення зубів лікарі розпочали спроби їх відновлення.
Привітання з міжнародним днем стоматолога
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Професій безліч на землі,
А ти завжди в роботі і труді.
Ти не ЛОР, не окуліст, не ревматолог,
Ти – професійний стоматолог!
Сьогодні – твоє свято,
Й бажаю я тобі:
В роботі тільки успіху,
І спокою – в душі!
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З Днем стоматолога сьогодні вітаю,
Роботи легкої вам завжди бажаю,
Щоб на роботі відпочивали ви,
І в ту ж годину не знали ви біди!
Вам у це свято шлю я поздравок!
Нехай звалитися на вас купюр мішок,
Бажаю на роботі багатіти,
І від щастя щодня радіти!
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Голлівудська усмішка – Це профіль твій!
Клієнт піде задоволений,
Забувши про страх і біль!
Я тобі бажаю
Так завжди тримати!
Позицій своїх міцних
У справі не здавати!
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