Професійне свято стоматологів та зубних лікарів відзначають у День святої Аполлонії, 9 лютого. Легенда свідчить, що вона стала покровителькою як хворих на зубний біль, так і лікарів, покликаних цей біль усувати.

Свята, яка померла за віру в Христа, стала символом професії з ініціативи засновника наукової стоматології П’єра Фошара у 18 столітті. Тоді й змінилася практика в цій непростій справі – замість видалення зубів лікарі розпочали спроби їх відновлення.

Привітання з міжнародним днем стоматолога

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Професій безліч на землі,

А ти завжди в роботі і труді.

Ти не ЛОР, не окуліст, не ревматолог,

Ти – професійний стоматолог!

Сьогодні – твоє свято,

Й бажаю я тобі:

В роботі тільки успіху,

І спокою – в душі!

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З Днем стоматолога сьогодні вітаю,

Роботи легкої вам завжди бажаю,

Щоб на роботі відпочивали ви,

І в ту ж годину не знали ви біди!

Вам у це свято шлю я поздравок!

Нехай звалитися на вас купюр мішок,

Бажаю на роботі багатіти,

І від щастя щодня радіти!

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Голлівудська усмішка – Це профіль твій!

Клієнт піде задоволений,

Забувши про страх і біль!

Я тобі бажаю

Так завжди тримати!

Позицій своїх міцних

У справі не здавати!

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