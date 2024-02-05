Первый месяц весны — это благоприятный период для смены прически, имиджа и вообще для экспериментов. Однако, чтобы результат вас удовлетворил, поход в салон красоты лучше планировать с учетом фаз Луны.

Лунный календарь стрижек на март 2024 поможет определить, когда стоит стричься и красить волосы, а когда лучше отказаться от услуг мастера.

Лунный календарь стрижек на март 2024: когда лучше стричь волосы

Одна из самых благоприятных дат в лунном календаре стрижек — 14 марта. В этот день можно смело менять длину волос, краситься и делать оздоровительные процедуры. Астрологи утверждают, что волосы укрепятся, а также ускорится их рост.

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На состояние волос положительно повлияет стрижка 16 марта. Удачно пройдут все процедуры красоты 21 марта — волосы станут гуще и начнут расти быстрее.

Также для смены прически подойдет 23 марта — стрижка в этот день придаст здоровья волосам и убережет вас от негативной энергетики.

В какие дни нельзя стричь волосы в марте 2024 года

Крайне не рекомендуется стричься и краситься 3 марта, ведь волосы станут непослушными, а новый цвет продержится не долго.

От процедур с волосами стоит воздержаться 10 марта. Из-за стрижки и мытья головы в этот день может появиться перхоть.

Также не самый удачный день — 29 марта, поскольку волосы станут жестче, а их рост замедлится.

Благоприятные дни для смены имиджа в марте

В лунном календаре на март 2024 года есть немало дней, которые подходят для смены имиджа. Так, 7 марта подойдет для экстравагантных стрижек, укладок и экспериментов с окрашиванием.

11 и 12 марта можно смело красить волосы, стричься и делать общеукрепляющие процедуры. Не стоит откладывать поход к мастеру и 13 марта — новая прическа подарит вам положительные эмоции, придаст сил и энергии.

Практически все процедуры с волосами, стрижка, укладка, окрашивание, тонирование пройдут удачно 20 марта.

Когда растущая Луна в марте 2024 года

Считается, что во время растущей Луны волосы растут быстрее всего, а люди в этот период чувствуют прилив энергии, у них появляются новые идеи, дела налаживаются.

Растущая Луна в марте 2024 года ожидается с 11 по 24 марта. Уже 25-го числа на небе можно будет наблюдать полнолуние, после чего Луна пойдет на убыль.