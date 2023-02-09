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Международный день стоматолога: лучшие поздравления в открытках, СМС и прозе

9 февраля 2023, 07:30
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
стоматолог

Международный день стоматолога ежегодно отмечают 9 февраля. 2023 год не стал исключением, и праздник приходится на четверг. 

Самое время поздравить тех, кто помогает нам следить за состоянием зубов — без них очень сложно представить современную жизнь. Работу стоматолога нельзя назвать легкой, и только умелые руки помогут убрать боль и вернуть красивую улыбку. 

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Международным днем стоматолога в открытках, СМС и прозе.

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Поздравления в СМС

***

Стоматолог — все для нас!
Много зубиков он спас.
Пусть всегда ваша работа
Будет радостью для вас.

Креативных вам идей,
Солнечных, успешных дней,
Чтобы ваши пациенты
Улыбались до ушей!

***

День стоматолога сегодня,
Ты поздравления прими,
Желаю в деле процветания,
На личном — счастья и любви.

Дари, как прежде, пациентам
Улыбки светлой красоту,
Дает профессия пусть силы
Осуществить свою мечту.

***

Путь к успеху твой недолог,
Ты же супер-стоматолог,
И боится, как огня,
Вредный кариес тебя!

С твоим Днем! Живи красиво,
Интересно и счастливо,
Чтобы радость через край,
В личной жизни — сладкий рай!

***

Если кариес настигнет,
К вам скорее все бегут,
Пусть же пациент не пикнет,
И больной покажет зуб!

Стоматологов поздравлю,
День профессии у вас!
Вам улыбок пожелаю,
Чтобы к вам шли — не боясь!

***

Пусть улыбки ярко сияют,
Пусть от счастья блестят лишь глаза.
Стоматологов всех поздравляю,
И желаю вам счастья друзья.

***

Поздравления в открытках

День стоматолога День стоматолога День стоматолога

Поздравления в прозе

***

Поздравляю с профессиональным праздником укротителя кариеса и повелителя пломб! Желаю успехов, инновационных методов работы, благодарных и белоснежных улыбок пациентов. Пускай работа приносит удовольствие — от деятельности, дохода и коллектива!

***

Желаю в Международный день стоматолога профессионального признания, успехов и удачи в работе. Чтобы результаты труда радовали, а благодарность пациентов была искренней. Желаю мира и достатка в семьях, материального благополучия и здоровья на долгие годы!

***

Пусть работа приносит невероятное удовольствие, положительное настроение и солидные гонорары. Благодарных клиентов тебе круглый год, успешных результатов в привычных и сложных делах, терпения и сил двигаться в правильном направлении.

***

Поздравляем с Международным днем стоматолога! Желаем здоровья, хорошего настроения и терпеливых пациентов! Больше веселья и красивых, белоснежных улыбок! Настойчивости и терпимости! Желаю Вам получать удовольствие от работы и благодарности от клиентов! Достатка и уважения не только коллег, но и посетителей!

***

Пусть приносит удовольствие трудовая деятельность, пусть благодарностью будут блестящие улыбки пациентов. Желаю не стоять на месте, развивать навыки, обновлять знания и взращивать высокий профессионализм. С днем стоматолога!

***

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Теги
Привітання Поздравления с праздниками Стоматологія
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