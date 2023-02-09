Международный день стоматолога ежегодно отмечают 9 февраля. 2023 год не стал исключением, и праздник приходится на четверг.

Самое время поздравить тех, кто помогает нам следить за состоянием зубов — без них очень сложно представить современную жизнь. Работу стоматолога нельзя назвать легкой, и только умелые руки помогут убрать боль и вернуть красивую улыбку.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Международным днем стоматолога в открытках, СМС и прозе.

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Поздравления в СМС

***

Стоматолог — все для нас!

Много зубиков он спас.

Пусть всегда ваша работа

Будет радостью для вас.

Креативных вам идей,

Солнечных, успешных дней,

Чтобы ваши пациенты

Улыбались до ушей!

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День стоматолога сегодня,

Ты поздравления прими,

Желаю в деле процветания,

На личном — счастья и любви.

Дари, как прежде, пациентам

Улыбки светлой красоту,

Дает профессия пусть силы

Осуществить свою мечту.

***

Путь к успеху твой недолог,

Ты же супер-стоматолог,

И боится, как огня,

Вредный кариес тебя!

С твоим Днем! Живи красиво,

Интересно и счастливо,

Чтобы радость через край,

В личной жизни — сладкий рай!

***

Если кариес настигнет,

К вам скорее все бегут,

Пусть же пациент не пикнет,

И больной покажет зуб!

Стоматологов поздравлю,

День профессии у вас!

Вам улыбок пожелаю,

Чтобы к вам шли — не боясь!

***

Пусть улыбки ярко сияют,

Пусть от счастья блестят лишь глаза.

Стоматологов всех поздравляю,

И желаю вам счастья друзья.

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Поздравления в открытках

Поздравления в прозе

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Поздравляю с профессиональным праздником укротителя кариеса и повелителя пломб! Желаю успехов, инновационных методов работы, благодарных и белоснежных улыбок пациентов. Пускай работа приносит удовольствие — от деятельности, дохода и коллектива!

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Желаю в Международный день стоматолога профессионального признания, успехов и удачи в работе. Чтобы результаты труда радовали, а благодарность пациентов была искренней. Желаю мира и достатка в семьях, материального благополучия и здоровья на долгие годы!

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Пусть работа приносит невероятное удовольствие, положительное настроение и солидные гонорары. Благодарных клиентов тебе круглый год, успешных результатов в привычных и сложных делах, терпения и сил двигаться в правильном направлении.

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Поздравляем с Международным днем стоматолога! Желаем здоровья, хорошего настроения и терпеливых пациентов! Больше веселья и красивых, белоснежных улыбок! Настойчивости и терпимости! Желаю Вам получать удовольствие от работы и благодарности от клиентов! Достатка и уважения не только коллег, но и посетителей!

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Пусть приносит удовольствие трудовая деятельность, пусть благодарностью будут блестящие улыбки пациентов. Желаю не стоять на месте, развивать навыки, обновлять знания и взращивать высокий профессионализм. С днем стоматолога!

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