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Міжнародний день стоматолога: найкращі привітання у листівках, СМС та прозі

9 Лютого 2023, 07:30
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
стоматолог
Джерело: Pexels

Міжнародний день стоматолога щороку відзначають 9 лютого. 2023-й не став винятком, і свято припадає на четвер.

Саме час привітати тих, хто допомагає нам стежити за станом зубів – без них дуже складно уявити сучасне життя. Роботу стоматолога не можна назвати легкою, і лише вмілі руки допоможуть прибрати біль та повернути гарну усмішку.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Міжнародним днем стоматолога у листівках, СМС та прозі.

Зараз дивляться

Привітання у СМС

***

Професій безліч на землі,
А ти завжди в роботі і труді.
Ти не ЛОР, не окуліст, не ревматолог,
Ти – професійний стоматолог!
Сьогодні – твоє свято,
Й бажаю я тобі:
В роботі тільки успіху,
І спокою – в душі!

***

Щоб усмішкою не лякати,
Потрібно нам не так вже й багато:
У рік два рази відвідувати
Свого лікаря-стоматолога.
Але сьогодні я прийду
Не лікувати, не пломбу ставити –
До кабінету лікаря зайду,
Щоб зі святом привітати!

***

З Днем стоматолога сьогодні вітаю,
Роботи легкої вам завжди бажаю,
Щоб на роботі відпочивали ви,
І водночас не знали ви біди!
Бажаємо вам багато усмішок!
Нехай звалитися на вас купюр мішок,
Бажаю на роботі багатіти,
І кожного разу все більшого хотіти!

***

Ви стоматолог – вищий клас!
Я вас сьогодні вітаю,
Від болю позбавляєте одразу!
Вас пацієнти просто обожнюють.

***

У ваш день хочу я побажати,
Щоб здоров’я було золотим,
Хороших пацієнтів приймати,
Ну а погані нехай ходять до інших!

***

Привітання у листівках

День стоматолога День стоматолога День стоматолога

Привітання у прозі

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Вітаємо медичних працівників, що допомагають створювати красиві усмішки, з Міжнародним днем стоматолога! Бажаємо Вам вдячних і чуйних пацієнтів, успіхів у реалізації своїх задумів, родинного добробуту та здоров’я.

***

Вітаю вас зі святом — днем стоматолога! Від щирого серця бажаю вам залізобетонного здоров’я, міцних нервів і позитивного настрою, щоб професійно робити свою нелегку, але корисну справу, та дарувати пацієнтам тільки радісні моменти!

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Із професійним святом, шановні стоматологи. Ви робите великий вклад у здоров’я людей. Ваша робота — зробити світ прекраснішим, даруючи йому блискучі, здорові усмішки. Ваша праця почесна і важлива для всіх нас. Дякуємо вам за те, що ви робите. Нехай ваша робота завжди буде в радість.

***

Вітаю з Міжнародним днем стоматолога і бажаю великих можливостей та перспектив, стабільного блага і процвітання, чудової та якісної роботи, безсумнівної поваги і шанування, високих доходів і особистих досягнень у діяльності, світлої любові та справжнього щастя.

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Бажаю у Міжнародний день стоматолога професійного визнання, успіхів і удачі в роботі. Щоб результати праці радували, а вдячність пацієнтів була щирою. Бажаю миру і достатку в сім’ях, матеріального добробуту та здоров’я на довгі роки!

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Теги
Привітання Привітання зі святами Стоматологія
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