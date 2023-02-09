Міжнародний день стоматолога щороку відзначають 9 лютого. 2023-й не став винятком, і свято припадає на четвер.

Саме час привітати тих, хто допомагає нам стежити за станом зубів – без них дуже складно уявити сучасне життя. Роботу стоматолога не можна назвати легкою, і лише вмілі руки допоможуть прибрати біль та повернути гарну усмішку.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Міжнародним днем стоматолога у листівках, СМС та прозі.

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Привітання у СМС

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Професій безліч на землі,

А ти завжди в роботі і труді.

Ти не ЛОР, не окуліст, не ревматолог,

Ти – професійний стоматолог!

Сьогодні – твоє свято,

Й бажаю я тобі:

В роботі тільки успіху,

І спокою – в душі!

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Щоб усмішкою не лякати,

Потрібно нам не так вже й багато:

У рік два рази відвідувати

Свого лікаря-стоматолога.

Але сьогодні я прийду

Не лікувати, не пломбу ставити –

До кабінету лікаря зайду,

Щоб зі святом привітати!

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З Днем стоматолога сьогодні вітаю,

Роботи легкої вам завжди бажаю,

Щоб на роботі відпочивали ви,

І водночас не знали ви біди!

Бажаємо вам багато усмішок!

Нехай звалитися на вас купюр мішок,

Бажаю на роботі багатіти,

І кожного разу все більшого хотіти!

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Ви стоматолог – вищий клас!

Я вас сьогодні вітаю,

Від болю позбавляєте одразу!

Вас пацієнти просто обожнюють.

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У ваш день хочу я побажати,

Щоб здоров’я було золотим,

Хороших пацієнтів приймати,

Ну а погані нехай ходять до інших!

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Привітання у листівках

Привітання у прозі

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Вітаємо медичних працівників, що допомагають створювати красиві усмішки, з Міжнародним днем стоматолога! Бажаємо Вам вдячних і чуйних пацієнтів, успіхів у реалізації своїх задумів, родинного добробуту та здоров’я.

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Вітаю вас зі святом — днем стоматолога! Від щирого серця бажаю вам залізобетонного здоров’я, міцних нервів і позитивного настрою, щоб професійно робити свою нелегку, але корисну справу, та дарувати пацієнтам тільки радісні моменти!

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Із професійним святом, шановні стоматологи. Ви робите великий вклад у здоров’я людей. Ваша робота — зробити світ прекраснішим, даруючи йому блискучі, здорові усмішки. Ваша праця почесна і важлива для всіх нас. Дякуємо вам за те, що ви робите. Нехай ваша робота завжди буде в радість.

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Вітаю з Міжнародним днем стоматолога і бажаю великих можливостей та перспектив, стабільного блага і процвітання, чудової та якісної роботи, безсумнівної поваги і шанування, високих доходів і особистих досягнень у діяльності, світлої любові та справжнього щастя.

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Бажаю у Міжнародний день стоматолога професійного визнання, успіхів і удачі в роботі. Щоб результати праці радували, а вдячність пацієнтів була щирою. Бажаю миру і достатку в сім’ях, матеріального добробуту та здоров’я на довгі роки!

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