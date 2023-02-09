Міжнародний день стоматолога щороку відзначають 9 лютого. 2023-й не став винятком, і свято припадає на четвер.
Саме час привітати тих, хто допомагає нам стежити за станом зубів – без них дуже складно уявити сучасне життя. Роботу стоматолога не можна назвати легкою, і лише вмілі руки допоможуть прибрати біль та повернути гарну усмішку.
Факти ICTV підготували найкращі привітання з Міжнародним днем стоматолога у листівках, СМС та прозі.
Привітання у СМС
***
Професій безліч на землі,
А ти завжди в роботі і труді.
Ти не ЛОР, не окуліст, не ревматолог,
Ти – професійний стоматолог!
Сьогодні – твоє свято,
Й бажаю я тобі:
В роботі тільки успіху,
І спокою – в душі!
***
Щоб усмішкою не лякати,
Потрібно нам не так вже й багато:
У рік два рази відвідувати
Свого лікаря-стоматолога.
Але сьогодні я прийду
Не лікувати, не пломбу ставити –
До кабінету лікаря зайду,
Щоб зі святом привітати!
***
З Днем стоматолога сьогодні вітаю,
Роботи легкої вам завжди бажаю,
Щоб на роботі відпочивали ви,
І водночас не знали ви біди!
Бажаємо вам багато усмішок!
Нехай звалитися на вас купюр мішок,
Бажаю на роботі багатіти,
І кожного разу все більшого хотіти!
***
Ви стоматолог – вищий клас!
Я вас сьогодні вітаю,
Від болю позбавляєте одразу!
Вас пацієнти просто обожнюють.
***
У ваш день хочу я побажати,
Щоб здоров’я було золотим,
Хороших пацієнтів приймати,
Ну а погані нехай ходять до інших!
***
Привітання у листівках
Привітання у прозі
***
Вітаємо медичних працівників, що допомагають створювати красиві усмішки, з Міжнародним днем стоматолога! Бажаємо Вам вдячних і чуйних пацієнтів, успіхів у реалізації своїх задумів, родинного добробуту та здоров’я.
***
Вітаю вас зі святом — днем стоматолога! Від щирого серця бажаю вам залізобетонного здоров’я, міцних нервів і позитивного настрою, щоб професійно робити свою нелегку, але корисну справу, та дарувати пацієнтам тільки радісні моменти!
***
Із професійним святом, шановні стоматологи. Ви робите великий вклад у здоров’я людей. Ваша робота — зробити світ прекраснішим, даруючи йому блискучі, здорові усмішки. Ваша праця почесна і важлива для всіх нас. Дякуємо вам за те, що ви робите. Нехай ваша робота завжди буде в радість.
***
Вітаю з Міжнародним днем стоматолога і бажаю великих можливостей та перспектив, стабільного блага і процвітання, чудової та якісної роботи, безсумнівної поваги і шанування, високих доходів і особистих досягнень у діяльності, світлої любові та справжнього щастя.
***
Бажаю у Міжнародний день стоматолога професійного визнання, успіхів і удачі в роботі. Щоб результати праці радували, а вдячність пацієнтів була щирою. Бажаю миру і достатку в сім’ях, матеріального добробуту та здоров’я на довгі роки!
***