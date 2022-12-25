Марафон Коляды: как развивались рождественские традиции в Украине

24 декабря состоялась премьера музыкального фильма Колядки на Кудрявці, представляющего украинские традиции на современный лад. Цель фильма – чтобы украинцы наполнились теплом зимних праздников и узнали больше о рождественских песнях.

Над проектом работали команда музыкального канала Megogo Live, саундпродюсер Ярослав Маяк (Тонка) и фольклорная группа ЩукаРиба. В сотрудничестве им удалось сохранить аутентичное звучание колядок, но с новой аранжировкой.

Авторы проекта представили 8 аутентичных колядок, собранных фольклористами в поисковых экспедициях по всей Украине, в сочетании с современным электронным саундом, чтобы популяризировать украинскую музыку. К примеру, Джамала спела колядку Ой грало море в неділю рано из сборника Колядки и щедривки.

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Вместе с создателями фильма мы подготовили для вас краткий экскурс по зимним праздникам, их истории и уникальным украинским обрядам.

Что с календарем зимних праздников

Пока мир решал, по какому календарю встречать Новый год: юлианскому или григорианскому, наши предки передавали всем поздравления и готовили свои новогодние обряды где-то на март. Вместо елки у них была вишня, в программе развлечений — имитация вспашки, а в песнях — “прилетала ласточка”, что логично для весны.

Махинации с датами продолжались до 1918 года, когда вся УНР окончательно перешла на григорианский календарь. Тогда и утвердилось 1 января как Новый год.

Аналогичная ситуация и с Рождеством — календари запутали всех снова, поэтому дискуссии о точной дате празднования продолжаются до сих пор. Но одно известно точно: национальные культурные традиции важно изучать и хранить сквозь годы, независимо от дат.

Григорианский календарь Юлианский календарь Святого Николая 6 декабря 19 декабря Сочельник 24 декабря 6 января Рождество 25 декабря 7 января Щедрый вечер (Маланка) 31 декабря 13 января Новый год (Василия) 1 января 14 января

Как развивались рождественские традиции в Украине

Если мы воспринимаем зимние праздники как сезон подарков и выходных, то для наших предков это был важный обрядовый марафон — Коляды.

Скифы. В день солнцестояния, прославляя Дажбога, колядовали еще скифы. Конечно, без ангелов и Вифлеемской звезды. Но, вероятно, именно от них произошла традиция переодевания в шкуры животных, использования рогов и обращения к природным явлениям в песнях.

Киевская Русь. После крещения языческие традиции начали искореняться. Но, почувствовав бессилие перед обычаями народа, церковь решила просто подчинить их под себя. Так мотивы колядок приобрели христианизированную форму.

Гетманщина. Именно в этот период Новый год перетянул праздничное одеяло Рождества. Петр I ввел в моду громкое празднование с елкой, выпивкой и салютами вместо традиционных украинских обрядов. Но действо касалось в основном элиты, к простым людям оно отношения не имело.

СССР. Чтобы “способствовать освобождению трудящихся масс от религиозных предрассудков”, началась антирождественская кампания. Сразу все запретить не получилось, так что тактику сменили на адаптационную. Вифлеемская звезда стала красной и 5-угольной, а в колядках начало раздаваться: “Пусть празднует с нами вся наша семья, Советская Украина”. Только в селах продолжали жить аутентичные традиции, ведь там власти не хватало “антиколядных” сил.

Сегодня. Украина наконец не стесняется своей культуры, чаще обращаясь к истории. Древние традиции обретают новую жизнь в современном исполнении, искореняя навеянную шароварщину. А культурные проекты доказывают — традиции не сакральны, они органичны и близки для каждого украинца.

– Раньше песня была неотделимой частью жизни. В будни и на праздник люди пели. И не просто так, а придерживаясь “регламента”, ведь обрядовые песни имели чрезвычайно большое значение. Так что пели только те, кто умеет петь. Но сейчас это приобретает развлекательный характер, который также должен бытовать. Интегрировать колядки в современность нужно, ведь украинские традиции являются органическими для нас, а не такими неизвестными и сакрализованными, как мы себе представляем. Однако стоит это делать со специалистами, потому что в каждой сфере существует своя этика и нюансы. Больше крутых проектов, и, возможно, совсем скоро украинские аутентичные песни будут звучать в наших наушниках, – рассказывает этнограф и вокалист современной фольклорной группы ЩукаРиба Ярина Сизик.

Чек-лист подготовки к украинскому Рождеству

Дом. Перед Рождеством хозяйки устраивали генеральную уборку и белили дом. Все украшали коврами, которые сразу после праздника прятали в сундук к следующим большим событиям. Под скатерть хозяин клал сено и чеснок, защищавший от нечистой силы. А из глины изготовляли посуду и макитру, потому что для ужина они должны быть совершенно новые.

Сноп. Дед или дидух приобрел привычный для нас вид совсем недавно. Раньше он был просто сеном из последнего снопа и символизировал итог урожайного года. На Василия его перемалывали, не оставляя стоять весь год.

Стол. Чтобы приготовить 12 блюд, хозяйка разжигала печь 12 дровеняками. Сам гастрономический набор отличался в зависимости от региона, но в целом действовало правило “чем богаты, тем и рады”. А вот кутья была обязательной. Правда, тогда она очень отличалась от современной — урожай цукатов и чернослива у наших предков был такой себе, поэтому каша была проще.

Поздравления. Коляда — это не просто пятака попросить. Это ритуал, который начинается еще за порогом по просьбе “Пустите заколядовать”. Для наших предков он являлся базой, от которой зависел урожай на следующий год. Колядников пускали всегда, а те должны были поздравить каждого члена семьи в отдельности.

Наряд. Колядники устраивали настоящее театральное действо, так что и внешний вид был соответствующий. Каждый имел свою роль и костюм: Березы, Звездоносца, Звонаря, Михоноши, козы или других вымышленных героев. Дома же на Рождество одевали вышитые рубашки, брюки-крючки, платки, кожухи — праздничную одежду.

Большинство обрядов, связанных с урожаем и хозяйством, достаточно далеки от нас, ведь снопы пшеницы в доме держит не каждый. Однако семейный ужин с кутьей и веселое колядование с друзьями остаются актуальными традициями. Ведь украинская культура — это не сакральное прошлое, это важная часть нашего настоящего.