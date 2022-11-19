Новый год — это всемирный праздник и весомая причина взяться за новые начинания. И хотя 2022 года запомнится всем цивилизованным странам как героическое противостояние Украины с агрессором Россией, 2023 год может преподнести много неожиданностей — как приятных, так и не очень.

И если Новый год для большинства стран наступает на ночь с 31 декабря на 1 января, то в Китае важное событию празднуют основываясь на Лунные фазы.

Когда китайский Новый год 2023 — далее в материале.

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Китайский Новый год часто неофициально называют лунным новым годом. Он основывается на лунно-солнечном китайском календаре. В период праздника большинство жителей Китая берут выходной и отправляются на отдых со своими семьями.

Так, китайский Новый год 2023 наступит 22 января. В следующем году важная дата приходится на воскресенье.

Известно, что первый календарный день китайцы начинают со всевозможных фейерверков. К ним также принято жечь различные благовонии. Многие верят, что таким образом можно изгнать злых духов и привлечь в семью счастье.

В ожидании Нового года стоит также подготовиться к праздникам. Так, 2023 год принесет нам огромное количество важных дат, которые предусматривают дополнительные выходные дни. Впрочем, если военное положение будет продлено, то отдыхать в следующем году будем меньше. Ознакомиться с календарем праздников на 2023 год можно на Фактах ICTV.