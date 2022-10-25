В 2023 году украинцы отметят множество государственных, церковных и неофициальных праздников. В следующем году граждане нашей страны будут работать 260 дней, а отдыхать — 105.
Также календарь на 2023 год насчитывает множество государственных праздников, которые предусматривают дополнительные выходные дни, однако если военное положение продолжится, они отменяются.
Государственные праздники в 2023 году
- 1 января — Новый год
- 7 января — Рождество Христово
- 8 марта — Международный женский день
- 16 апреля — Пасха
- 1 мая — День труда
- 9 мая — День победы над нацизмом во Второй мировой войне
- 4 июня — Троица
- 28 июня — День Конcтитуции Украины
- 28 июля — День Украинской Государственности
- 24 августа — День незaвисимости Украины
- 14 октября — День защитника Украины
- 25 декабря — Рождество Христово
Праздники в январе 2023
- 1 января — Новый год
- 6 января — Сочельник
- 7 января — Рождество Христово
- 14 января — Старый Новый год
- 19 января — Крещение Господне (Богоявление)
- 20 января — День Автономной Республики Крым
- 22 января — День Соборности и Свободы Украины
- 25 января — День студента, Татьянин день
- 26 января — Всемирный день таможни
- 26 января — День работника контрольно-ревизионной службы Украины
- 27 января — Международный день памяти жертв Холокоста
- 29 января — День памяти героев Крут, День работника пожарной охраны
- 31 января — Междyнародный день ювелира
Праздники в феврале 2023
- 4 февраля — Всемирный день борьбы против рака
- 6 февраля — Международный день бармена
- 9 февраля — Международный день стоматолога
- 14 февраля — День Святого Валентина
- 15 февраля — День компьютерщика, Международный день онкобольного ребенка, День чествования участников боевых действий на территории других государств, Сретение Господне
- 20 февраля — начало Масленицы, Всемирный день социальной справедливости
- 21 февраля — Международный день родного языка
- 22 февраля — Международный день поддержки жертв преступлений
- 26 февраля — конец Масленицы
Праздники в марте 2023
- 1 марта — Всемирный день гражданской обороны
- 3 марта — Всемирный день писателя
- 8 марта — Международный женский день
- 9 марта — Международный день диджея
- 11 марта — День землеустроителя
- 14 марта — День защиты прав потребителей
- 15 марта — Всемирный день защиты прав потребителей
- 19 марта — День работников ЖКХ и бытового обслуживания населения
- 21-27 марта — Неделя солидарности c народами, борющимися прoтив расизма и расовой дискриминации
- 21 марта — Всемирный день поэзии
- 22 марта — Всемирный день водных ресурсов, День таксиста
- 23 марта — Всемирный метеорологический день
- 24 марта — Всеукраинский день борьбы с заболеваемостью туберкулезом
- 25 марта — Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли, День Службы безопасности Украины
- 26 марта — День Национальной гвардии
- 27 марта — Международный день театра
Праздники в апреле 2023
- 1 апреля — День смеха (День дурака)
- 2 апреля — День геолога
- 4 апреля — Международный день просвещения по вопросам минной опасности, Международный день интернета, День веб-мастера
- 7 апреля — Благовещение Пресвятой Богородицы, Всемирный день здоровья
- 12 апреля — День работников ракетно-космической отрасли Украины, Всемирный день авиации и космонавтики
- 15 апреля — День уголовного розыска, День окружающей среды
- 16 апреля — Пасха
- 17 апреля — День работников пожарной охраны Украины
- 18 апреля — Международный день памятников и выдающихся мест, День памятников истории и культуры
- 23 апреля — Всемирный день книги и авторского права, Всеукраинский день психолога
- 26 апреля — День профессиональных административных работников, Международный день памяти о чернобыльской катастрофе
- 29 апреля — Международный день танца, Международный день ветеринарного врача
- 30 апреля — День пограничника
Праздники в мае 2023
- 1 мая — День труда
- 7 мая — День радио
- 8 мая — День памяти и примирения в Украине
- 9 мая — День победы над нацизмом во Второй мировой войне
- 12 мая — Всемирный день медицинских сестер
- 14 мая — День матери
- 15 мая — Международный день семей
- 17 мая — Всемирный дeнь электросвязи и информационного общества
- 20 мая — День Европы, День науки, День банковских работников
- 21 мая — Дeнь памяти жертв политических репрессий
- 23 мая — День морской пехоты Украины
- 24 мая — День святых Мефодия и Кирилла, День славянской письменности и культуры
- 28 мая — День работников издательств, полиграфии и книгораспространения Украины
- 29 мая — Международный день миротворцев ООН
- 31 мая — Всемирный день без табака
Праздники в июне 2023
- 1 июня — Международный день детей (День защиты детей)
- 4 июня — Троица
- 6 июня — День журналиста в Украине
- 18 июня — День отца, День медицинского работника
- 25 июня — День таможенной службы Украины
- 27 июня — Международный день рыболовства
- 28 июня — День Конституции Украины
- 28 июня — 2 июля — Курбан-байрам
Праздники в июле 2023
- 1 июля — День архитектуры Украины
- 2 июля — Международный день спортивного журналиста, День налоговика Украины, День Военно-морских Сил Украины, День войск ПВО Вооруженных Сил Украины
- 4 июля — День Национальной полиции Украины
- 6 июля — Всемирный день поцелуя
- 7 июля — Ивана Купала, Всемирный день шоколада
- 9 июля — День рыбака
- 16 июля — День бухгалтера Украины, День работников металлургической и горнодобывающей промышленности
- 28 июля — День Украинской Государственности, День системного администратора, День PR-специалиста
- 31 июля — День работника торговли
Праздники в августе 2023
- 1 августа — День инкассатора
- 2 августа — День аэромобильных войск
- 6 августа — День Воздушных сил Вооруженных Сил Украины
- 8 августа — День войск связи Вооруженных Сил Украины
- 9 августа — Международный день коренных народов мира
- 12 августа — Международный день молодежи
- 13 августа — День строителя, День работников ветеринарной медицины
- 14 августа — Медовый спас
- 15 августа — День археолога
- 19 августа — Яблочный спас
- 23 августа — День государственного флага Украины
- 24 августа — День Независимости Украины
- 27 августа — День авиации Украины, День шахтера
- 29 августа — Ореховый, или Хлебный спас
- 31 августа — Всемирный день блогера
Праздники в сентябре 2023
- 1 сентября — День знаний
- 2 сентября — День нотариата
- 3 сентября — День предпринимателя
- 8 сентября — Международный день грамотности, Международный день солидарности журналистов
- 9 сентября — Международный день красоты
- 10 сентября -День украинского кино, День физкультуры и спорта, День танкиста
- 13 сентября — День программиста
- 17 сентября — День спасателя Украины
- 20 сентября — День HR-менеджера
- 21 сентября — Международный день мира
- 22 сентября — Всемирный день без автомобиля
- 26 сентября — Всемирный день контрацепции
- 27 сентября — Всемирный день туризма
- 30 сентября — Всеукраинский день библиотек, День усыновления
Праздники в октябре 2023
- 1 октября — День работников образования, Международный день пожилых людей
- 2 октября — Международный день врача, Международный день архитектора
- 4 октября — Всемирная неделя космоса, Всемирный день животных
- 8 октября — День юриста
- 10 октября — День работников стандартизации и метрологии в Украине
- 14 октября — День защитников и защитниц Украины, Покрова, День казачества
- 16 октября — День Шефа, День работников пищевой промышленности
- 30 октября — День автомобилиста
- 31 октября — Хэллоуин
Праздники в ноябре 2023
- 1 ноября — Международный день вегана
- 3 ноября — День ракетных войск и артиллерии Украины
- 4 ноября — День железнодорожника
- 9 ноября — День украинской письменности и языка
- 10 ноября — Международный день бухгалтера
- 16 ноября — День работников радио, телевидения и связи
- 17 ноября — Международный день студентов
- 19 ноября — Международный день мужчин
- 21 ноября — День Достоинства и Свободы, Всемирный день телевидения, День десантно-штурмовых войск ВСУ
- 24 ноября — Черная пятница
- 26 ноября — День памяти жертв Голодомора
Праздники в декабре 2023
- 1 декабря — Всемирный день борьбы пpотив СПИДа, День работников прокуратуры
- 3 декабря — Международный день людей с инвалидностью
- 5 декабря — День работников статистики
- 6 декабря — День Вооруженных Сил Украины
- 7 декабря — Международный день гражданской авиации, День местного самоуправления в Украине
- 9 декабря — Международный день борьбы с коррупцией
- 14 декабря — День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС
- 19 декабря — День Святого Николая
- 22 декабря — День энергетика, День дипломатической службы Украины
- 24 декабря — День работников архивных учреждений Украины
- 25 декабря — Рождество Христово
- 28 декабря — Международный день кино
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