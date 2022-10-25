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Календарь праздников на 2023 год: что будут отмечать украинцы

25 октября 2022, 17:37
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Календарь праздников на 2023 год: что будут отмечать украинцы
Источник: Pexels

В 2023 году украинцы отметят множество государственных, церковных и неофициальных праздников. В следующем году граждане нашей страны будут работать 260 дней, а отдыхать — 105.

Также календарь на 2023 год насчитывает множество государственных праздников, которые предусматривают дополнительные выходные дни, однако если военное положение продолжится, они отменяются.

Государственные праздники в 2023 году

  • 1 января — Новый год
  • 7 января — Рождество Христово
  • 8 марта — Международный женский день
  • 16 апреля — Пасха
  • 1 мая — День труда
  • 9 мая — День победы над нацизмом во Второй мировой войне
  • 4 июня — Троица
  • 28 июня — День Конcтитуции Украины
  • 28 июля — День Украинской Государственности
  • 24 августа — День незaвисимости Украины
  • 14 октября — День защитника Украины
  • 25 декабря — Рождество Христово

Праздники в январе 2023

  • 1 января — Новый год
  • 6 января — Сочельник
  • 7 января — Рождество Христово
  • 14 января — Старый Новый год
  • 19 января — Крещение Господне (Богоявление)
  • 20 января — День Автономной Республики Крым
  • 22 января — День Соборности и Свободы Украины
  • 25 января — День студента, Татьянин день
  • 26 января — Всемирный день таможни
  • 26 января — День работника контрольно-ревизионной службы Украины
  • 27 января — Международный день памяти жертв Холокоста
  • 29 января — День памяти героев Крут, День работника пожарной охраны
  • 31 января — Междyнародный день ювелира

Праздники в феврале 2023

  • 4 февраля — Всемирный день борьбы против рака
  • 6 февраля — Международный день бармена
  • 9 февраля — Международный день стоматолога
  • 14 февраля — День Святого Валентина
  • 15 февраля — День компьютерщика, Международный день онкобольного ребенка, День чествования участников боевых действий на территории других государств, Сретение Господне
  • 20 февраля — начало Масленицы, Всемирный день социальной справедливости
  • 21 февраля — Международный день родного языка
  • 22 февраля — Международный день поддержки жертв преступлений
  • 26 февраля — конец Масленицы

Праздники в марте 2023

  • 1 марта — Всемирный день гражданской обороны
  • 3 марта — Всемирный день писателя
  • 8 марта — Международный женский день
  • 9 марта — Международный день диджея
  • 11 марта — День землеустроителя
  • 14 марта — День защиты прав потребителей
  • 15 марта — Всемирный день защиты прав потребителей
  • 19 марта — День работников ЖКХ и бытового обслуживания населения
  • 21-27 марта — Неделя солидарности c народами, борющимися прoтив расизма и расовой дискриминации
  • 21 марта — Всемирный день поэзии
  • 22 марта — Всемирный день водных ресурсов, День таксиста
  • 23 марта — Всемирный метеорологический день
  • 24 марта — Всеукраинский день борьбы с заболеваемостью туберкулезом
  • 25 марта — Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли, День Службы безопасности Украины
  • 26 марта — День Национальной гвардии
  • 27 марта — Международный день театра

Праздники в апреле 2023

  • 1 апреля — День смеха (День дурака)
  • 2 апреля — День геолога
  • 4 апреля — Международный день просвещения по вопросам минной опасности, Международный день интернета, День веб-мастера
  • 7 апреля — Благовещение Пресвятой Богородицы, Всемирный день здоровья
  • 12 апреля — День работников ракетно-космической отрасли Украины, Всемирный день авиации и космонавтики
  • 15 апреля — День уголовного розыска, День окружающей среды
  • 16 апреля — Пасха
  • 17 апреля — День работников пожарной охраны Украины
  • 18 апреля — Международный день памятников и выдающихся мест, День памятников истории и культуры
  • 23 апреля — Всемирный день книги и авторского права, Всеукраинский день психолога
  • 26 апреля — День профессиональных административных работников, Международный день памяти о чернобыльской катастрофе
  • 29 апреля — Международный день танца, Международный день ветеринарного врача
  • 30 апреля — День пограничника

Праздники в мае 2023

  • 1 мая — День труда
  • 7 мая — День радио
  • 8 мая — День памяти и примирения в Украине
  • 9 мая — День победы над нацизмом во Второй мировой войне
  • 12 мая — Всемирный день медицинских сестер
  • 14 мая — День матери
  • 15 мая — Международный день семей
  • 17 мая — Всемирный дeнь электросвязи и информационного общества
  • 20 мая  — День Европы, День науки, День банковских работников
  • 21 мая — Дeнь памяти жертв политических репрессий
  • 23 мая — День морской пехоты Украины
  • 24 мая — День святых Мефодия и Кирилла, День славянской письменности и культуры
  • 28 мая — День работников издательств, полиграфии и книгораспространения Украины
  • 29 мая — Международный день миротворцев ООН
  • 31 мая — Всемирный день без табака

Праздники в июне 2023

  • 1 июня — Международный день детей (День защиты детей)
  • 4 июня — Троица
  • 6 июня — День журналиста в Украине
  • 18 июня — День отца, День медицинского работника
  • 25 июня — День таможенной службы Украины
  • 27 июня — Международный день рыболовства
  • 28 июня — День Конституции Украины
  • 28 июня — 2 июля — Курбан-байрам

Праздники в июле 2023

  • 1 июля — День архитектуры Украины
  • 2 июля — Международный день спортивного журналиста, День налоговика Украины, День Военно-морских Сил Украины,  День войск ПВО Вооруженных Сил Украины
  • 4 июля — День Национальной полиции Украины
  • 6 июля — Всемирный день поцелуя
  • 7 июля — Ивана Купала, Всемирный день шоколада
  • 9 июля — День рыбака
  • 16 июля — День бухгалтера Украины, День работников металлургической и горнодобывающей промышленности
  • 28 июля — День Украинской Государственности, День системного администратора, День PR-специалиста
  • 31 июля — День работника торговли

Праздники в августе 2023

  • 1 августа — День инкассатора
  • 2 августа — День аэромобильных войск
  • 6 августа — День Воздушных сил Вооруженных Сил Украины
  • 8 августа — День войск связи Вооруженных Сил Украины
  • 9 августа — Международный день коренных народов мира
  • 12 августа — Международный день молодежи
  • 13 августа — День строителя, День работников ветеринарной медицины
  • 14 августа — Медовый спас
  • 15 августа — День археолога
  • 19 августа — Яблочный спас
  • 23 августа — День государственного флага Украины
  • 24 августа — День Независимости Украины
  • 27 августа — День авиации Украины,  День шахтера
  • 29 августа — Ореховый, или Хлебный спас
  • 31 августа — Всемирный день блогера

Праздники в сентябре 2023

  • 1 сентября — День знаний
  • 2 сентября — День нотариата
  • 3 сентября — День предпринимателя
  • 8 сентября  — Международный день грамотности, Международный день солидарности журналистов
  • 9 сентября — Международный день красоты
  • 10 сентября -День украинского кино, День физкультуры и спорта, День танкиста
  • 13 сентября  — День программиста
  • 17 сентября — День спасателя Украины
  • 20 сентября — День HR-менеджера
  • 21 сентября — Международный день мира
  • 22 сентября — Всемирный день без автомобиля
  • 26 сентября — Всемирный день контрацепции
  • 27 сентября — Всемирный день туризма
  • 30 сентября — Всеукраинский день библиотек, День усыновления

Праздники в октябре 2023

  • 1 октября — День работников образования, Международный день пожилых людей
  • 2 октября — Международный день врача, Международный день архитектора
  • 4 октября — Всемирная неделя космоса, Всемирный день животных
  • 8 октября — День юриста
  • 10 октября — День работников стандартизации и метрологии в Украине
  • 14 октября — День защитников и защитниц Украины, Покрова, День казачества
  • 16 октября — День Шефа, День работников пищевой промышленности
  • 30 октября — День автомобилиста
  • 31 октября — Хэллоуин

Праздники в ноябре 2023

  • 1 ноября — Международный день вегана
  • 3 ноября — День ракетных войск и артиллерии Украины
  • 4 ноября — День железнодорожника
  • 9 ноября — День украинской письменности и языка
  • 10 ноября — Международный день бухгалтера
  • 16 ноября — День работников радио, телевидения и связи
  • 17 ноября — Международный день студентов
  • 19 ноября — Международный день мужчин
  • 21 ноября — День Достоинства и Свободы, Всемирный день телевидения, День десантно-штурмовых войск ВСУ
  • 24 ноября — Черная пятница
  • 26 ноября — День памяти жертв Голодомора

Праздники в декабре 2023

  • 1 декабря — Всемирный день борьбы пpотив СПИДа, День работников прокуратуры
  • 3 декабря — Международный день людей с инвалидностью
  • 5 декабря — День работников статистики
  • 6 декабря — День Вооруженных Сил Украины
  • 7 декабря — Международный день гражданской авиации, День местного самоуправления в Украине
  • 9 декабря — Международный день борьбы с коррупцией
  • 14 декабря — День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС
  • 19 декабря — День Святого Николая
  • 22 декабря — День энергетика, День дипломатической службы Украины
  • 24 декабря — День работников архивных учреждений Украины
  • 25 декабря — Рождество Христово
  • 28 декабря — Международный день кино

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