В 2023 году украинцы отметят множество государственных, церковных и неофициальных праздников. В следующем году граждане нашей страны будут работать 260 дней, а отдыхать — 105.

Также календарь на 2023 год насчитывает множество государственных праздников, которые предусматривают дополнительные выходные дни, однако если военное положение продолжится, они отменяются.

Государственные праздники в 2023 году

1 января — Новый год

7 января — Рождество Христово

8 марта — Международный женский день

16 апреля — Пасха

1 мая — День труда

9 мая — День победы над нацизмом во Второй мировой войне

4 июня — Троица

28 июня — День Конcтитуции Украины

28 июля — День Украинской Государственности

24 августа — День незaвисимости Украины

14 октября — День защитника Украины

25 декабря — Рождество Христово

Праздники в январе 2023

1 января — Новый год

6 января — Сочельник

7 января — Рождество Христово

14 января — Старый Новый год

19 января — Крещение Господне (Богоявление)

20 января — День Автономной Республики Крым

22 января — День Соборности и Свободы Украины

25 января — День студента, Татьянин день

26 января — Всемирный день таможни

26 января — День работника контрольно-ревизионной службы Украины

27 января — Международный день памяти жертв Холокоста

29 января — День памяти героев Крут, День работника пожарной охраны

31 января — Междyнародный день ювелира

Праздники в феврале 2023

4 февраля — Всемирный день борьбы против рака

6 февраля — Международный день бармена

9 февраля — Международный день стоматолога

14 февраля — День Святого Валентина

15 февраля — День компьютерщика, Международный день онкобольного ребенка, День чествования участников боевых действий на территории других государств, Сретение Господне

20 февраля — начало Масленицы, Всемирный день социальной справедливости

21 февраля — Международный день родного языка

22 февраля — Международный день поддержки жертв преступлений

26 февраля — конец Масленицы

Праздники в марте 2023

1 марта — Всемирный день гражданской обороны

3 марта — Всемирный день писателя

8 марта — Международный женский день

9 марта — Международный день диджея

11 марта — День землеустроителя

14 марта — День защиты прав потребителей

15 марта — Всемирный день защиты прав потребителей

19 марта — День работников ЖКХ и бытового обслуживания населения

21-27 марта — Неделя солидарности c народами, борющимися прoтив расизма и расовой дискриминации

21 марта — Всемирный день поэзии

22 марта — Всемирный день водных ресурсов, День таксиста

23 марта — Всемирный метеорологический день

24 марта — Всеукраинский день борьбы с заболеваемостью туберкулезом

25 марта — Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли, День Службы безопасности Украины

26 марта — День Национальной гвардии

27 марта — Международный день театра

Праздники в апреле 2023

1 апреля — День смеха (День дурака)

2 апреля — День геолога

4 апреля — Международный день просвещения по вопросам минной опасности, Международный день интернета, День веб-мастера

7 апреля — Благовещение Пресвятой Богородицы, Всемирный день здоровья

12 апреля — День работников ракетно-космической отрасли Украины, Всемирный день авиации и космонавтики

15 апреля — День уголовного розыска, День окружающей среды

16 апреля — Пасха

17 апреля — День работников пожарной охраны Украины

18 апреля — Международный день памятников и выдающихся мест, День памятников истории и культуры

23 апреля — Всемирный день книги и авторского права, Всеукраинский день психолога

26 апреля — День профессиональных административных работников, Международный день памяти о чернобыльской катастрофе

29 апреля — Международный день танца, Международный день ветеринарного врача

30 апреля — День пограничника

Праздники в мае 2023

1 мая — День труда

7 мая — День радио

8 мая — День памяти и примирения в Украине

9 мая — День победы над нацизмом во Второй мировой войне

12 мая — Всемирный день медицинских сестер

14 мая — День матери

15 мая — Международный день семей

17 мая — Всемирный дeнь электросвязи и информационного общества

20 мая — День Европы, День науки, День банковских работников

21 мая — Дeнь памяти жертв политических репрессий

23 мая — День морской пехоты Украины

24 мая — День святых Мефодия и Кирилла, День славянской письменности и культуры

28 мая — День работников издательств, полиграфии и книгораспространения Украины

29 мая — Международный день миротворцев ООН

31 мая — Всемирный день без табака

Праздники в июне 2023

1 июня — Международный день детей (День защиты детей)

4 июня — Троица

6 июня — День журналиста в Украине

18 июня — День отца, День медицинского работника

25 июня — День таможенной службы Украины

27 июня — Международный день рыболовства

28 июня — День Конституции Украины

28 июня — 2 июля — Курбан-байрам

Праздники в июле 2023

1 июля — День архитектуры Украины

2 июля — Международный день спортивного журналиста, День налоговика Украины, День Военно-морских Сил Украины, День войск ПВО Вооруженных Сил Украины

4 июля — День Национальной полиции Украины

6 июля — Всемирный день поцелуя

7 июля — Ивана Купала, Всемирный день шоколада

9 июля — День рыбака

16 июля — День бухгалтера Украины, День работников металлургической и горнодобывающей промышленности

28 июля — День Украинской Государственности, День системного администратора, День PR-специалиста

31 июля — День работника торговли

Праздники в августе 2023

1 августа — День инкассатора

2 августа — День аэромобильных войск

6 августа — День Воздушных сил Вооруженных Сил Украины

8 августа — День войск связи Вооруженных Сил Украины

9 августа — Международный день коренных народов мира

12 августа — Международный день молодежи

13 августа — День строителя, День работников ветеринарной медицины

14 августа — Медовый спас

15 августа — День археолога

19 августа — Яблочный спас

23 августа — День государственного флага Украины

24 августа — День Независимости Украины

27 августа — День авиации Украины, День шахтера

29 августа — Ореховый, или Хлебный спас

31 августа — Всемирный день блогера

Праздники в сентябре 2023

1 сентября — День знаний

2 сентября — День нотариата

3 сентября — День предпринимателя

8 сентября — Международный день грамотности, Международный день солидарности журналистов

9 сентября — Международный день красоты

10 сентября -День украинского кино, День физкультуры и спорта, День танкиста

13 сентября — День программиста

17 сентября — День спасателя Украины

20 сентября — День HR-менеджера

21 сентября — Международный день мира

22 сентября — Всемирный день без автомобиля

26 сентября — Всемирный день контрацепции

27 сентября — Всемирный день туризма

30 сентября — Всеукраинский день библиотек, День усыновления

Праздники в октябре 2023

1 октября — День работников образования, Международный день пожилых людей

2 октября — Международный день врача, Международный день архитектора

4 октября — Всемирная неделя космоса, Всемирный день животных

8 октября — День юриста

10 октября — День работников стандартизации и метрологии в Украине

14 октября — День защитников и защитниц Украины, Покрова, День казачества

16 октября — День Шефа, День работников пищевой промышленности

30 октября — День автомобилиста

31 октября — Хэллоуин

Праздники в ноябре 2023

1 ноября — Международный день вегана

3 ноября — День ракетных войск и артиллерии Украины

4 ноября — День железнодорожника

9 ноября — День украинской письменности и языка

10 ноября — Международный день бухгалтера

16 ноября — День работников радио, телевидения и связи

17 ноября — Международный день студентов

19 ноября — Международный день мужчин

21 ноября — День Достоинства и Свободы, Всемирный день телевидения, День десантно-штурмовых войск ВСУ

24 ноября — Черная пятница

26 ноября — День памяти жертв Голодомора

Праздники в декабре 2023

1 декабря — Всемирный день борьбы пpотив СПИДа, День работников прокуратуры

3 декабря — Международный день людей с инвалидностью

5 декабря — День работников статистики

6 декабря — День Вооруженных Сил Украины

7 декабря — Международный день гражданской авиации, День местного самоуправления в Украине

9 декабря — Международный день борьбы с коррупцией

14 декабря — День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС

19 декабря — День Святого Николая

22 декабря — День энергетика, День дипломатической службы Украины

24 декабря — День работников архивных учреждений Украины

25 декабря — Рождество Христово

28 декабря — Международный день кино