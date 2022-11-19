Новий рік – це всесвітнє свято та вагома причина взятися за нові починання. І хоча 2022 року запам’ятається всім цивілізованим країнам як героїчне протистояння України з агресором Росією, 2023 може піднести багато несподіванок – як приємних, так і не дуже.

І якщо Новий рік для більшості країн настає на ніч з 31 грудня на 1 січня, то в Китаї важливу подію святкують на основі Місячних фаз.

Коли китайський Новий рік 2023 – далі у матеріалі.

Зараз дивляться

Китайський Новий рік часто неофіційно називають місячним новим роком. Він ґрунтується на місячно-сонячному китайському календарі. У період свята більшість жителів Китаю беруть вихідний та вирушають на відпочинок зі своїми сім’ями.

Так, китайський Новий рік 2023 року настане 22 січня. Наступного року важлива дата припадає на неділю.

Відомо, що перший календарний день китайці починають зі всіляких феєрверків. До них також заведено палити різні пахощі. Багато хто вірить, що таким чином можна вигнати злих духів і залучити до родини щастя.

В очікуванні Нового року варто також підготуватись до свят. Так, 2023 принесе нам величезну кількість важливих дат, які передбачають додаткові вихідні дні. Втім, якщо воєнний стан буде продовжено, то відпочиватимемо наступного року менше. Ознайомитись із календарем свят на 2023 рік можна на Фактах ICTV.