2022 год постепенно подходит к концу — он был очень тяжелым для Украины и нас всех. Церковный календарь 2023 подскажет, когда ждать Пасхи, на какой месяц приходится Великий пост, и когда будет Троица.
Людям нужна вера в лучшее, особенно в такие трудные времена, когда нам всем надо сплотиться и выбороть свою свободу. Церковные праздники напоминают нам о важности веры, о том, что свет всегда побеждает тьму, и к этому нужно идти.
2023 год даст нам надежду на мирное небо, и религиозные праздники напомнят всем, за что мы сражаемся.
Самый важный праздник для православных христиан – это Светлое Христово Воскресение. В 2023 году оно приходится на 16 апреля.
В целом в церковном календаре 12 двунадесятых праздников, три из них (переходящие) зависят от даты Пасхи и каждый год приходятся на разные числа. Это Вход Господень в Иерусалим, Вознесение и Троица. Они обозначены символом * в календаре, чтобы их было легко отличать от других.
Есть также девять двунадесятых непереходящих праздников, то есть со стабильной датой, и семь великих праздников, посвященных событиям из жизни Иисуса Христа, Богородицы и других святых.
Двунадесятые переходящие праздники в 2023
- 9 апреля* – Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье);
- 25 мая* – Вознесение Господне;
- 4 июня* – День Святой Троицы (Пятидесятница).
Двунадесятые непереходящие праздники в 2023
- 7 января — Рождество Христово;
- 19 января — Крещение Господне (Богоявление);
- 15 февраля — Сретение Господне;
- 7 апреля — Благовещение Пресвятой Богородицы;
- 19 августа — Преображение Господне;
- 28 августа – Успение Богородицы;
- 21 сентября — Рождество Богородицы;
- 27 сентября — Воздвижение Креста Господня;
- 4 декабря — Введение в храм Пресвятой Богородицы.
Великие праздники в 2023
- 14 января — Обрезание Господне;
- 7 июля — Рождество Иоанна Предтечи;
- 12 июля — Святых апостолов Петра и Павла;
- 11 сентября — Усекновение главы Иоанна Предтечи;
- 14 октября — Покров Пресвятой Богородицы.
Церковный календарь напомнит верующим о датах других важных праздников: когда Масленица, многодневные и однодневные посты, а также поминальные дни.
Многодневные посты в 2023
- До 6 января длится Рождественский пост, начавшийся 28 ноября 2022;
- Великий пост – с 27 февраля по 15 апреля;
- Петров пост – с 12 июня по 11 июля;
- Успенский пост – с 14 по 27 августа;
- Рождественский пост 2023-2024 – с 28 ноября 2023 по 6 января 2024.
Однодневные посты в 2023
- 18 января – Крещенский сочельник (Навечерие Богоявления);
- 11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предтечи;
- 27 сентября – Воздвижение Креста Господня;
- Среды и пятницы, за исключением сплошных седмиц и Святок;
Сплошные седмицы – недели в 2023, когда нет поста
- Святки: с 7 по 17 января;
- Неделя мытаря и фарисея: с 6 по 12 февраля;
- Масленица (Сырная неделя): с 20 по 26 февраля;
- Пасхальная (Светлая неделя): с 17 по 23 апреля;
- Троицкая неделя: с 5 по 11 июня.
Дни особого поминовения усопших в 2023
- 18 февраля – Вселенская родительская суббота (мясопустная);
- 11 марта – Суббота второй седмицы Великого поста;
- 18 марта – Суббота третьей седмицы Великого поста;
- 25 марта – Суббота четвертой седмицы Великого поста;
- 25 апреля – Радоница;
- 9 мая – Поминовение усопших воинов;
- 3 июня – Троицкая родительская суббота;
- 28 октября – Димитриевская родительская суббота.
Календарь церковных праздников 2023 в Украине на каждый месяц смотрите ниже.
Январь 2023
- 6 января — Рождественский сочельник. Конец Рождественского поста;
- 7 января — Рождество Христово. Начало Святок;
- 8 января — Собор Пресвятой Богородицы;
- 14 января 2023 года — Обрезание Господне. День святого Василия Великого;
- 17 января — Последний день Святок;
- 18 января — Крещенский сочельник. Постный день;
- 19 января — Святое Богоявление. Крещение Господне;
- 29 января — Неделя о Закхее.
Февраль 2023
- 5 февраля — Неделя о мытаре и фарисее;
- 6 февраля — Начало сплошной седмицы мытаря и фарисея;
- 12 февраля — Неделя о блудном сыне, Последний день сплошной седмицы мытаря и фарисея;
- 15 февраля — Сретение Господне;
- 18 февраля — Вселенская мясопустная суббота;
- 19 февраля — Неделя о Страшном суде;
- 20 февраля — Первый день Масленицы (Сырной седмицы).
- 26 февраля — Последний день Масленицы (Сырной седмицы), Воспоминание Адамова изгнания, Прощеное воскресенье;
- 27 февраля — Начало Великого поста.
Март 2023
- 5 марта — Торжество Православия;
- 11 марта — Суббота 2-й седмицы Великого поста;
- 12 марта — Неделя 2-я Великого поста, Святителя Григория Паламы, архиепископа Солунского;
- 18 марта — Суббота 3-й седмицы Великого поста;
- 19 марта — Неделя 3-я Великого поста;
- 25 марта — Суббота 4-й седмицы Великого поста;
- 26 марта — Неделя 4-я Великого поста.
Апрель 2023
- 2 апреля — Неделя 5-я Великого поста;
- 7 апреля — Благовещение Пресвятой Богородицы;
- 8 апреля — Лазарева суббота;
- 9 апреля — Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье);
- 10 апреля — Великий Понедельник;
- 11 апреля — Великий Вторник;
- 12 апреля — Великая Среда;
- 13 апреля — Великий Четверг. Тайная Вечеря;
- 14 апреля — Великая Пятница. Распятие Христа;
- 15 апреля — Великая Суббота. Последний день Великого поста;
- 16 апреля — Пасха – Светлое Христово Воскресение;
- 17 апреля — Первый день Пасхальной седмицы;
- 23 апреля — Последний день Пасхальной седмицы;
- 25 апреля — Радоница;
- 30 апреля — Неделя 3-я по Пасхе.
Май 2023
- 7 мая — Неделя 4-я по Пасхе;
- 14 мая — Неделя 5-я по Пасхе;
- 21 мая — Апостола и евангелиста Иоанна Богослова, Неделя 6-я по Пасхе;
- 22 мая — Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца;
- 25 мая — Вознесение Господне;
- 28 мая — Неделя 7-я по Пасхе;
Июнь 2023
- 3 июня — Троицкая суббота;
- 4 июня — День Святой Троицы, Пятидесятница;
- 5 июня — День Святого Духа, Первый день Троицкой седмицы;
- 11 июня — Неделя 1-я по Пятидесятнице, Последний день Троицкой седмицы;
- 12 июня — Начало Петрова поста;
- 18 июня — Неделя 2-я по Пятидесятнице;
Июль 2023
- 7 июля — Рождество Иоанна Предтечи;
- 11 июля — Последний день Петрова поста;
- 12 июля — Апостолов Петра и Павла (День Петра и Павла).
Август 2023
- 14 августа — Первый день Успенского поста;
- 19 августа — Преображение Господне (Яблочный Спас);
- 27 августа — Последний день Успенского поста;
- 28 августа — Успение Пресвятой Богородицы.
Сентябрь 2023
- 11 сентября — Усекновение главы Иоанна Предтечи, Постный день;
- 21 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы;
- 27 сентября — Воздвижение Креста Господня. Постный день.
Октябрь 2023
- 7 октября — Покровская суббота;
- 9 октября — Апостола и евангелиста Иоанна Богослова;
- 14 октября — Покров Пресвятой Богородицы.
Ноябрь 2023
- 4 ноября — Дмитриевская поминальная суббота;
- 18 ноября — Михайловская суббота;
- 28 ноября — Начало Рождественского поста.
Декабрь 2023
- 4 декабря — Введение во храм Пресвятой Богородицы;
- 19 декабря — День святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца.