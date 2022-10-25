2022 год постепенно подходит к концу — он был очень тяжелым для Украины и нас всех. Церковный календарь 2023 подскажет, когда ждать Пасхи, на какой месяц приходится Великий пост, и когда будет Троица.

Людям нужна вера в лучшее, особенно в такие трудные времена, когда нам всем надо сплотиться и выбороть свою свободу. Церковные праздники напоминают нам о важности веры, о том, что свет всегда побеждает тьму, и к этому нужно идти.

2023 год даст нам надежду на мирное небо, и религиозные праздники напомнят всем, за что мы сражаемся.

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Самый важный праздник для православных христиан – это Светлое Христово Воскресение. В 2023 году оно приходится на 16 апреля.

В целом в церковном календаре 12 двунадесятых праздников, три из них (переходящие) зависят от даты Пасхи и каждый год приходятся на разные числа. Это Вход Господень в Иерусалим, Вознесение и Троица. Они обозначены символом * в календаре, чтобы их было легко отличать от других.

Есть также девять двунадесятых непереходящих праздников, то есть со стабильной датой, и семь великих праздников, посвященных событиям из жизни Иисуса Христа, Богородицы и других святых.

Двунадесятые переходящие праздники в 2023

9 апреля* – Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье);

25 мая* – Вознесение Господне;

4 июня* – День Святой Троицы (Пятидесятница).

Двунадесятые непереходящие праздники в 2023

7 января — Рождество Христово;

19 января — Крещение Господне (Богоявление);

15 февраля — Сретение Господне;

7 апреля — Благовещение Пресвятой Богородицы;

19 августа — Преображение Господне;

28 августа – Успение Богородицы;

21 сентября — Рождество Богородицы;

27 сентября — Воздвижение Креста Господня;

4 декабря — Введение в храм Пресвятой Богородицы.

Великие праздники в 2023

14 января — Обрезание Господне;

7 июля — Рождество Иоанна Предтечи;

12 июля — Святых апостолов Петра и Павла;

11 сентября — Усекновение главы Иоанна Предтечи;

14 октября — Покров Пресвятой Богородицы.

Церковный календарь напомнит верующим о датах других важных праздников: когда Масленица, многодневные и однодневные посты, а также поминальные дни.

Многодневные посты в 2023

До 6 января длится Рождественский пост, начавшийся 28 ноября 2022;

Великий пост – с 27 февраля по 15 апреля;

Петров пост – с 12 июня по 11 июля;

Успенский пост – с 14 по 27 августа;

Рождественский пост 2023-2024 – с 28 ноября 2023 по 6 января 2024.

Однодневные посты в 2023

18 января – Крещенский сочельник (Навечерие Богоявления);

11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предтечи;

27 сентября – Воздвижение Креста Господня;

Среды и пятницы, за исключением сплошных седмиц и Святок;

Сплошные седмицы – недели в 2023, когда нет поста

Святки: с 7 по 17 января;

Неделя мытаря и фарисея: с 6 по 12 февраля;

Масленица (Сырная неделя): с 20 по 26 февраля;

Пасхальная (Светлая неделя): с 17 по 23 апреля;

Троицкая неделя: с 5 по 11 июня.

Дни особого поминовения усопших в 2023

18 февраля – Вселенская родительская суббота (мясопустная);

11 марта – Суббота второй седмицы Великого поста;

18 марта – Суббота третьей седмицы Великого поста;

25 марта – Суббота четвертой седмицы Великого поста;

25 апреля – Радоница;

9 мая – Поминовение усопших воинов;

3 июня – Троицкая родительская суббота;

28 октября – Димитриевская родительская суббота.

Календарь церковных праздников 2023 в Украине на каждый месяц смотрите ниже.

Январь 2023

6 января — Рождественский сочельник. Конец Рождественского поста;

7 января — Рождество Христово. Начало Святок;

8 января — Собор Пресвятой Богородицы;

14 января 2023 года — Обрезание Господне. День святого Василия Великого;

17 января — Последний день Святок;

18 января — Крещенский сочельник. Постный день;

19 января — Святое Богоявление. Крещение Господне;

29 января — Неделя о Закхее.

Февраль 2023

5 февраля — Неделя о мытаре и фарисее;

6 февраля — Начало сплошной седмицы мытаря и фарисея;

12 февраля — Неделя о блудном сыне, Последний день сплошной седмицы мытаря и фарисея;

15 февраля — Сретение Господне;

18 февраля — Вселенская мясопустная суббота;

19 февраля — Неделя о Страшном суде;

20 февраля — Первый день Масленицы (Сырной седмицы).

26 февраля — Последний день Масленицы (Сырной седмицы), Воспоминание Адамова изгнания, Прощеное воскресенье;

27 февраля — Начало Великого поста.

Март 2023

5 марта — Торжество Православия;

11 марта — Суббота 2-й седмицы Великого поста;

12 марта — Неделя 2-я Великого поста, Святителя Григория Паламы, архиепископа Солунского;

18 марта — Суббота 3-й седмицы Великого поста;

19 марта — Неделя 3-я Великого поста;

25 марта — Суббота 4-й седмицы Великого поста;

26 марта — Неделя 4-я Великого поста.

Апрель 2023

2 апреля — Неделя 5-я Великого поста;

7 апреля — Благовещение Пресвятой Богородицы;

8 апреля — Лазарева суббота;

9 апреля — Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье);

10 апреля — Великий Понедельник;

11 апреля — Великий Вторник;

12 апреля — Великая Среда;

13 апреля — Великий Четверг. Тайная Вечеря;

14 апреля — Великая Пятница. Распятие Христа;

15 апреля — Великая Суббота. Последний день Великого поста;

16 апреля — Пасха – Светлое Христово Воскресение;

17 апреля — Первый день Пасхальной седмицы;

23 апреля — Последний день Пасхальной седмицы;

25 апреля — Радоница;

30 апреля — Неделя 3-я по Пасхе.

Май 2023

7 мая — Неделя 4-я по Пасхе;

14 мая — Неделя 5-я по Пасхе;

21 мая — Апостола и евангелиста Иоанна Богослова, Неделя 6-я по Пасхе;

22 мая — Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца;

25 мая — Вознесение Господне;

28 мая — Неделя 7-я по Пасхе;

Июнь 2023

3 июня — Троицкая суббота;

4 июня — День Святой Троицы, Пятидесятница;

5 июня — День Святого Духа, Первый день Троицкой седмицы;

11 июня — Неделя 1-я по Пятидесятнице, Последний день Троицкой седмицы;

12 июня — Начало Петрова поста;

18 июня — Неделя 2-я по Пятидесятнице;

Июль 2023

7 июля — Рождество Иоанна Предтечи;

11 июля — Последний день Петрова поста;

12 июля — Апостолов Петра и Павла (День Петра и Павла).

Август 2023

14 августа — Первый день Успенского поста;

19 августа — Преображение Господне (Яблочный Спас);

27 августа — Последний день Успенского поста;

28 августа — Успение Пресвятой Богородицы.

Сентябрь 2023

11 сентября — Усекновение главы Иоанна Предтечи, Постный день;

21 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы;

27 сентября — Воздвижение Креста Господня. Постный день.

Октябрь 2023

7 октября — Покровская суббота;

9 октября — Апостола и евангелиста Иоанна Богослова;

14 октября — Покров Пресвятой Богородицы.

Ноябрь 2023

4 ноября — Дмитриевская поминальная суббота;

18 ноября — Михайловская суббота;

28 ноября — Начало Рождественского поста.

Декабрь 2023