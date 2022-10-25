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Православный календарь 2023: главные праздники, посты и поминальные дни

25 октября 2022, 18:22
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
церква
Источник: Depositphotos

2022 год постепенно подходит к концу — он был очень тяжелым для Украины и нас всех. Церковный календарь 2023 подскажет, когда ждать Пасхи, на какой месяц приходится Великий пост, и когда будет Троица.

Людям нужна вера в лучшее, особенно в такие трудные времена, когда нам всем надо сплотиться и выбороть свою свободу. Церковные праздники напоминают нам о важности веры, о том, что свет всегда побеждает тьму, и к этому нужно идти.

2023 год даст нам надежду на мирное небо, и религиозные праздники напомнят всем, за что мы сражаемся.

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Самый важный праздник для православных христиан – это Светлое Христово Воскресение. В 2023 году оно приходится на 16 апреля.

В целом в церковном календаре 12 двунадесятых праздников, три из них (переходящие) зависят от даты Пасхи и каждый год приходятся на разные числа. Это Вход Господень в Иерусалим, Вознесение и Троица. Они обозначены символом * в календаре, чтобы их было легко отличать от других.

Есть также девять двунадесятых непереходящих праздников, то есть со стабильной датой, и семь великих праздников, посвященных событиям из жизни Иисуса Христа, Богородицы и других святых.

Двунадесятые переходящие праздники в 2023

  • 9 апреля* – Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье);
  • 25 мая* – Вознесение Господне;
  • 4 июня* – День Святой Троицы (Пятидесятница).

Двунадесятые непереходящие праздники в 2023

  • 7 января — Рождество Христово;
  • 19 января — Крещение Господне (Богоявление);
  • 15 февраля — Сретение Господне;
  • 7 апреля — Благовещение Пресвятой Богородицы;
  • 19 августа — Преображение Господне;
  • 28 августа – Успение Богородицы;
  • 21 сентября — Рождество Богородицы;
  • 27 сентября — Воздвижение Креста Господня;
  • 4 декабря — Введение в храм Пресвятой Богородицы.

Великие праздники в 2023

  • 14 января — Обрезание Господне;
  • 7 июля — Рождество Иоанна Предтечи;
  • 12 июля — Святых апостолов Петра и Павла;
  • 11 сентября — Усекновение главы Иоанна Предтечи;
  • 14 октября — Покров Пресвятой Богородицы.

Церковный календарь напомнит верующим о датах других важных праздников: когда Масленица, многодневные и однодневные посты, а также поминальные дни.

Многодневные посты в 2023

  • До 6 января длится Рождественский пост, начавшийся 28 ноября 2022;
  • Великий пост – с 27 февраля по 15 апреля;
  • Петров пост – с 12 июня по 11 июля;
  • Успенский пост – с 14 по 27 августа;
  • Рождественский пост 2023-2024 – с 28 ноября 2023 по 6 января 2024.

Однодневные посты в 2023

  • 18 января – Крещенский сочельник (Навечерие Богоявления);
  • 11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предтечи;
  • 27 сентября – Воздвижение Креста Господня;
  • Среды и пятницы, за исключением сплошных седмиц и Святок;

Сплошные седмицы – недели в 2023, когда нет поста

  • Святки: с 7 по 17 января;
  • Неделя мытаря и фарисея: с 6 по 12 февраля;
  • Масленица (Сырная неделя): с 20 по 26 февраля;
  • Пасхальная (Светлая неделя): с 17 по 23 апреля;
  • Троицкая неделя: с 5 по 11 июня.

Дни особого поминовения усопших в 2023

  • 18 февраля – Вселенская родительская суббота (мясопустная);
  • 11 марта – Суббота второй седмицы Великого поста;
  • 18 марта – Суббота третьей седмицы Великого поста;
  • 25 марта – Суббота четвертой седмицы Великого поста;
  • 25 апреля – Радоница;
  • 9 мая – Поминовение усопших воинов;
  • 3 июня – Троицкая родительская суббота;
  • 28 октября – Димитриевская родительская суббота.

Календарь церковных праздников 2023 в Украине на каждый месяц смотрите ниже.

Январь 2023

  • 6 января — Рождественский сочельник. Конец Рождественского поста;
  • 7 января — Рождество Христово. Начало Святок;
  • 8 января — Собор Пресвятой Богородицы;
  • 14 января 2023 года — Обрезание Господне. День святого Василия Великого;
  • 17 января — Последний день Святок;
  • 18 января — Крещенский сочельник. Постный день;
  • 19 января — Святое Богоявление. Крещение Господне; 
  • 29 января — Неделя о Закхее.

Февраль 2023

  • 5 февраля — Неделя о мытаре и фарисее;
  • 6 февраля — Начало сплошной седмицы мытаря и фарисея;
  • 12 февраля — Неделя о блудном сыне, Последний день сплошной седмицы мытаря и фарисея; 
  • 15 февраля — Сретение Господне;
  • 18 февраля — Вселенская мясопустная суббота;
  • 19 февраля — Неделя о Страшном суде;
  • 20 февраля — Первый день Масленицы (Сырной седмицы).
  • 26 февраля — Последний день Масленицы (Сырной седмицы), Воспоминание Адамова изгнания, Прощеное воскресенье;
  • 27 февраля  — Начало Великого поста.

Март 2023

  • 5 марта — Торжество Православия;
  • 11 марта — Суббота 2-й седмицы Великого поста;
  • 12 марта — Неделя 2-я Великого поста, Святителя Григория Паламы, архиепископа Солунского;
  • 18 марта — Суббота 3-й седмицы Великого поста;
  • 19 марта — Неделя 3-я Великого поста;
  • 25 марта — Суббота 4-й седмицы Великого поста;
  • 26 марта — Неделя 4-я Великого поста. 

Апрель 2023

  • 2 апреля — Неделя 5-я Великого поста;
  • 7 апреля — Благовещение Пресвятой Богородицы;
  • 8 апреля — Лазарева суббота;
  • 9 апреля — Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье); 
  • 10 апреля — Великий Понедельник;
  • 11 апреля — Великий Вторник;
  • 12 апреля — Великая Среда;
  • 13 апреля — Великий Четверг. Тайная Вечеря;
  • 14 апреля — Великая Пятница. Распятие Христа; 
  • 15 апреля — Великая Суббота. Последний день Великого поста;
  • 16 апреля — Пасха – Светлое Христово Воскресение;
  • 17 апреля — Первый день Пасхальной седмицы;
  • 23 апреля — Последний день Пасхальной седмицы;
  • 25 апреля — Радоница;
  • 30 апреля — Неделя 3-я по Пасхе.

Май 2023

  • 7 мая — Неделя 4-я по Пасхе;
  • 14 мая — Неделя 5-я по Пасхе;
  • 21 мая — Апостола и евангелиста Иоанна Богослова, Неделя 6-я по Пасхе;
  • 22 мая — Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца;
  • 25 мая — Вознесение Господне;
  • 28 мая — Неделя 7-я по Пасхе;

Июнь 2023

  • 3 июня — Троицкая суббота;
  • 4 июня — День Святой Троицы, Пятидесятница;
  • 5 июня — День Святого Духа, Первый день Троицкой седмицы;
  • 11 июня — Неделя 1-я по Пятидесятнице, Последний день Троицкой седмицы;
  • 12 июня — Начало Петрова поста;
  • 18 июня — Неделя 2-я по Пятидесятнице;

Июль 2023

  • 7 июля — Рождество Иоанна Предтечи;
  • 11 июля — Последний день Петрова поста;
  • 12 июля — Апостолов Петра и Павла (День Петра и Павла).

Август 2023

  • 14 августа — Первый день Успенского поста;
  • 19 августа — Преображение Господне (Яблочный Спас);
  • 27 августа — Последний день Успенского поста;
  • 28 августа — Успение Пресвятой Богородицы.

Сентябрь 2023

  • 11 сентября — Усекновение главы Иоанна Предтечи, Постный день;
  • 21 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы;
  • 27 сентября — Воздвижение Креста Господня. Постный день. 

Октябрь 2023

  • 7 октября — Покровская суббота;
  • 9 октября — Апостола и евангелиста Иоанна Богослова;
  • 14 октября — Покров Пресвятой Богородицы.

Ноябрь 2023

  • 4 ноября — Дмитриевская поминальная суббота;
  • 18 ноября — Михайловская суббота;
  • 28 ноября — Начало Рождественского поста.

Декабрь 2023

  • 4 декабря — Введение во храм Пресвятой Богородицы;
  • 19 декабря — День святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца.

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