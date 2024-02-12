14 февраля совсем близко, а значит — время задуматься о праздновании Дня влюбленных. В любом случае в этот день захочется сделать праздничные фото со своей второй половинкой — самостоятельно или в компании друзей, если планируется вечеринка. Факты ICTV подготовили идеи для фотозоны на День святого Валентина.

Идеи фотозоны на День святого Валентина

На самом деле выбор фотозон на 14 февраля разнообразен, а потому трудностей с самостоятельной подготовкой возникнуть не должно.

Фотозона на День святого Валентина с шарами

Самая простая идея фотозоны на 14 февраля — с использованием надувных шаров. Они могут быть просто красного цвета или в форме сердец, тематических надписей.

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Фотозона на День святого Валентина с оригами

Еще одна не трудная идея фотозоны на 14 февраля — с использованием вырезанных тематических фигурок. Например, из сердец вы можете сделать гирлянды и украсить ими ту часть помещения, которая наиболее подходит для фото.

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Цветочная фотозона на День святого Валентина

Фотозону на День святого Валентина также можно сделать с помощью ваз, цветов, веточек. Например, украсить последние тематическими фигурками. Или сделать композицию из цветов в форме сердца.

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Как видите, идеи фотозоны на 14 февраля не такие уж и сложные, а потому выбирайте понравившуюся и не откладывайте с ее подготовкой, поскольку на это потребуется время.