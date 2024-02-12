14 лютого зовсім близько, а отже – час задуматися про святкування Дня закоханих. У будь-якому разі цього дня захочеться зробити святкові фото зі своєю другою половинкою – самостійно або в компанії друзів, якщо планується вечірка. Факти ICTV підготували ідеї для фотозони на День святого Валентина.

Ідеї фотозони на День святого Валентина

Насправді вибір фотозон на 14 лютого різноманітний, а тому труднощів із самостійною підготовкою виникнути не повинно.

Фотозона на День святого Валентина з кульками

Найпростіша ідея фотозони на 14 лютого – з використанням надувних кульок. Вони можуть бути просто червоного кольору або у формі сердець, тематичних написів.

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Фотозона на День святого Валентина з оригамі

Ще одна не важка ідея фотозони на 14 лютого – з використанням вирізаних тематичних фігурок. Наприклад, із сердець ви можете зробити гірлянди і прикрасити ними ту частину приміщення, яка найбільше підходить для фото.

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Квіткова фотозона на День святого Валентина

Фотозону на День святого Валентина також можна зробити за допомогою ваз, квітів, гілочок. Наприклад, прикрасити останні тематичними фігурками. Або зробити композицію з квітів у формі серця.

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Як бачите, ідеї фотозони на 14 лютого не такі вже й складні, а тому обирайте вподобану і не відкладайте з її підготовкою, оскільки на це потрібен час.