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Кульки, квіти, оригамі: ідеї фотозони на День святого Валентина

12 Лютого 2024, 13:05
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Ідеї фотозони на День святого Валентина
Джерело: Pixabay

14 лютого зовсім близько, а отже – час задуматися про святкування Дня закоханих. У будь-якому разі цього дня захочеться зробити святкові фото зі своєю другою половинкою – самостійно або в компанії друзів, якщо планується вечірка. Факти ICTV підготували ідеї для фотозони на День святого Валентина.

Ідеї фотозони на День святого Валентина

Насправді вибір фотозон на 14 лютого різноманітний, а тому труднощів із самостійною підготовкою виникнути не повинно.

Фотозона на День святого Валентина з кульками

Найпростіша ідея фотозони на 14 лютого – з використанням надувних кульок. Вони можуть бути просто червоного кольору або у формі сердець, тематичних написів.

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Фотозона на День святого Валентина з оригамі

Ще одна не важка ідея фотозони на 14 лютого – з використанням вирізаних тематичних фігурок. Наприклад, із сердець ви можете зробити гірлянди і прикрасити ними ту частину приміщення, яка найбільше підходить для фото.

Квіткова фотозона на День святого Валентина

Фотозону на День святого Валентина також можна зробити за допомогою ваз, квітів, гілочок. Наприклад, прикрасити останні тематичними фігурками. Або зробити композицію з квітів у формі серця.

Як бачите, ідеї фотозони на 14 лютого не такі вже й складні, а тому обирайте вподобану і не відкладайте з її підготовкою, оскільки на це потрібен час.

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