14 февраля отмечают самый романтический праздник в году — День святого Валентина. Влюбленные готовят друг другу сюрпризы, подарки, романтические свидания и тому подобное. А продумывая все мельчайшие моменты празднования Дня влюбленных, вы обязательно столкнетесь и с вопросом образа, частью которого, безусловно, является макияж.

Идеи макияжа на День святого Валентина

Если вы 14 февраля планируете отправиться на свидание со своим возлюбленным, то наверняка уже продумываете праздничный образ. Макияж ко Дню святого Валентина может быть разным — как и классическим, так и нет. Тут выбор только за вами, но чтобы вам легче было определиться, Факты ICTV подготовили идеи макияжа на День святого Валентина.

Макияж ко Дню святого Валентина с сердцами

Главный символ праздника — сердце. Почему бы его не добавить в свой макияж? Например, украсить стразами в виде сердца глаза, при этом сделав красивый смоки-айс или стрелки. Также их можно нарисовать. Главное, смотрите, чтобы это было уместно и не слишком броско, такой мейк больше подходит для тематических вечеринок.

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Макияж ко Дню святого Валентина с блестками и стразами

Блестки и стразы — это всегда празднично. С ними можно сделать, как яркий и кричащий макияж, так и нежный, сдержанный. Смотрите по ситуации и тому, где собираете провести 14 февраля.

Макияж ко Дню святого Валентина смоки

Смоки-айс — это всегда красиво. Такой макияж смотрится элегантно и подчеркивает вас взгляд. В сочетании с правильным нарядом он будет смотреться великолепно.

Выбирая макияж ко Дню святого Валентина, помните, что он должен гармонично смотреться со всем вашим образом.

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