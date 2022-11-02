Рождественский пост — один из самых важных периодов воздержания для всех верующих. Его также называют Пилиповым из-за даты начала, которая связана с днем памяти апостола Пилипа.

2022 год не станет исключением, и Рождественский пост никто не отменял, даже в условиях войны. С его помощью нужно очиститься как духовно, так и физически, и для этого дается 40 дней.

Когда Рождественский пост в 2022 году — вопрос неоднозначный, особенно на фоне недавних изменений.

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Так, вне зависимости от выбора календаря, пост длится 40 дней и заканчивается накануне самого рождества.

Традиционно, в Украине Рождественский пост православные христиане праздную с 28 ноября по 6 января 2023 года, поскольку Рождество приходится на 7 число.

Впрочем, совсем недавно ПЦУ позволила в этом году проводить Рождественское богослужение по новоюлианскому календарю – 25 декабря. Тогда и Рождественский пост будет проходить раньше — с 15 ноября по 24 декабря.

Это значит, что большинство украинцев смогут отмечать Рождество в конце декабря.

2022 год уже подходит к концу — он был очень трудным для нас всех, но время продолжает идти, и на подходе новый круг событий. 2023-й порадует украинцев огромным количеством праздников, в том числе и церковных. Православный календарь 2023 можно посмотреть на Фактах ICTV.