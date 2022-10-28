Рождество — едва ли не единственный праздник, который отмечают все крупнейшие христианские общины. 2023 год не станет исключением, поэтому к празднику всегда готовятся заранее во всем мире.

Когда Рождество 2023 — вопрос интересует многих уже сейчас. Споры о дате важного события не утихают уже долгие годы. 25 декабря празднуют за григорианским и новоюлианским календарем, а 7 января – по юлианскому календарю.

Известно, что в декабре празднуют в большинстве стран Европы, а вот в начале января — в РФ и еще нескольких государствах.

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Стоит отметить, что в Украине 25 декабря установлен как выходной день с 2017 года. Тогда Рождество отмечают в большинстве странах Европы и США.

Что касается второй даты, то 7 января отмечают Рождество в Московском Патриархате, и до недавно в Православной церкви Украины и Греко-католической церкви Украины (ГКЦУ).

Если посмотреть на вопрос со стороны истории, то первые упоминание чуда датируется 25 декабрем в Хронографе 354 года Дионисия Филокалюса. Дата 7 января появилась гораздо позже благодаря историкам, решившим пересчитать хронологию событий и подсчет дней по календарю.

Впрочем, для Украины в 2022 году есть изменения, и они касаются верующих. ПЦУ позволила в этом году проводить Рождественское богослужение по Новоюлианскому календарю – 25 декабря.

Митрополит Киевский и всея Украины Эпифаний заявил, что мы все празднуем 25 числа, просто по разным календарям, и эту ошибку нужно исправлять. Большинство украинцев могут отмечать Рождество в конце декабря.