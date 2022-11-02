Різдвяний піст – один із найважливіших періодів утримання для всіх вірян. Його також називають Пилиповим через дату початку, пов’язану з днем ​​пам’яті апостола Пилипа.

2022 р. не стане винятком, і Різдвяний пост ніхто не скасовував, навіть в умовах війни. За його допомогою можна очиститись як духовно, так і фізично, і для цього дається 40 днів.

Коли Різдвяний піст у 2022 році – питання неоднозначне, особливо на тлі нещодавніх змін.

Зараз дивляться

Так, незалежно від вибору календаря, піст триває 40 днів і закінчується напередодні самого Різдва.

Традиційно в Україні Різдвяний піст православні християни тримають із 28 листопада до 6 січня 2023 року, оскільки Різдво припадає на 7 число.

Утім, нещодавно ПЦУ дозволила цього року проводити Різдвяне богослужіння за новоюліанським календарем – 25 грудня. Тобто і Різдвяний пост буде раніше – з 15 листопада до 24 грудня.

Це означає, що більшість українців можуть відзначати Різдво наприкінці грудня.

2022 рік уже добігає кінця – він був дуже важким для нас усіх, але час продовжує йти, і на підході нове коло подій. 2023-й порадує українців величезною кількістю свят, зокрема й церковних. Православний календар 2023 року можна подивитися на Фактах ICTV.