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Ивана Купала и апостолов Петра и Павла: церковный календарь на июль 2022

2 июня 2022, 13:00
Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
Івана Купала

Церковный календарь на июль 2022 года насчитывает несколько больших праздников. В частности, во второй месяц лета христиане будут отмечать Рождество Иоанна Крестителя и День Святых Апостолов Петра и Павла.

Также в июле много однодневных праздников, во время которых чествуют святых. Еще одна важная дата – 28 июля. В этот день отмечают очередную годовщину крещения Киевской Руси-Украины князем Владимиром.

Список церковных праздников в июле 2022:

  • 1 июля – мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула, преподобного Леонтия;
  • 2 июля – преподобного Паисия Великого;
  • 3 июля – Мефодия, святого Мины, мучениц Инны, Риммы;
  • 4 июля – Юлиана Тарсийского, священномученика Терентия, преподобного Юлия;
  • 5 июля – Евсевия, мучениц Зинона и Зины
  • 6 июля – празднование Владимирской (Вышгородской) иконы Божией Матери;
  • 7 июля – Рождество Святого Иоанна Предтечи – крестителя Господня (Иванна Купала);
  • 8 июля – преподобномученицы Февронии;
  • 9 июля – День Тихвинской иконы Божией Матери;
  • 10 июля – преподобных Самсона, Севера и Георгия;
  • 11 июля – преподобных Павла Врача, Ксенофонта;
  • 12 июля – День Святых апостолов Петра и Павла;
  • 13 июля – Собор 12-ти Апостолов, святого Софрония;
  • 14 июля – бессрр. Космы и Демьяна, праведной Ангелины;
  • 15 июля – возложение Честной Ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне;
  • 16 июля – Анатолия Печ., мучеников Диомеда, Евлампия;
  • 17 июля – Андрея, Архипа Критского, преподобной Марты;
  • 18 июля – Афанасия Афонского, преподобного Сергия;
  • 19 июля – Сысоя Великого, мучениц Марины и Марты;
  • 20 июля – преподобные Фомы и Акакия, мученицы Переграна;
  • 21 июля – праздник иконы Казанской Божьей матери;
  • 22 июля – Панкратия и Кирилла, святого Феодора;
  • 23 июля – преподобного Антония Киево-Печерского, начальника всех украинских монахов;
  • 24 июля – День Святой княгини Ольги;
  • 25 июля – Прокла и Иллария, преподобных Михаила, Иоанна и Гаврила;
  • 26 июля – День собора Архангела Гавриила, преподобных Стефана и Юлиана;
  • 27 июля – преподобного Онисима Чудотворца;
  • 28 июля – День Крещения Руси, День великого князя Владимира, Собор Киевских Святых;
  • 29 июля – Священномученика Афиногена, мучениц Юлии и Валентины;
  • 30 июля – Святогорской иконы Божией Матери, великомученицы Марины (Маргариты), преподобных Лазаря и Леонида;
  • 31 июля – мучеников Емельяна и Якинфа, преподобного Иоанна Многострадального.
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Теги
Календарь, Свята, Церковні свята
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