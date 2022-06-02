Церковный календарь на июль 2022 года насчитывает несколько больших праздников. В частности, во второй месяц лета христиане будут отмечать Рождество Иоанна Крестителя и День Святых Апостолов Петра и Павла.

Также в июле много однодневных праздников, во время которых чествуют святых. Еще одна важная дата – 28 июля. В этот день отмечают очередную годовщину крещения Киевской Руси-Украины князем Владимиром.

Список церковных праздников в июле 2022:

1 июля – мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула, преподобного Леонтия;

2 июля – преподобного Паисия Великого;

3 июля – Мефодия, святого Мины, мучениц Инны, Риммы;

4 июля – Юлиана Тарсийского, священномученика Терентия, преподобного Юлия;

5 июля – Евсевия, мучениц Зинона и Зины

6 июля – празднование Владимирской (Вышгородской) иконы Божией Матери;

7 июля – Рождество Святого Иоанна Предтечи – крестителя Господня (Иванна Купала);

8 июля – преподобномученицы Февронии;

9 июля – День Тихвинской иконы Божией Матери;

10 июля – преподобных Самсона, Севера и Георгия;

11 июля – преподобных Павла Врача, Ксенофонта;

12 июля – День Святых апостолов Петра и Павла;

13 июля – Собор 12-ти Апостолов, святого Софрония;

14 июля – бессрр. Космы и Демьяна, праведной Ангелины;

15 июля – возложение Честной Ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне;

16 июля – Анатолия Печ., мучеников Диомеда, Евлампия;

17 июля – Андрея, Архипа Критского, преподобной Марты;

18 июля – Афанасия Афонского, преподобного Сергия;

19 июля – Сысоя Великого, мучениц Марины и Марты;

20 июля – преподобные Фомы и Акакия, мученицы Переграна;

21 июля – праздник иконы Казанской Божьей матери;

22 июля – Панкратия и Кирилла, святого Феодора;

23 июля – преподобного Антония Киево-Печерского, начальника всех украинских монахов;

24 июля – День Святой княгини Ольги;

25 июля – Прокла и Иллария, преподобных Михаила, Иоанна и Гаврила;

26 июля – День собора Архангела Гавриила, преподобных Стефана и Юлиана;

27 июля – преподобного Онисима Чудотворца;

28 июля – День Крещения Руси, День великого князя Владимира, Собор Киевских Святых;

29 июля – Священномученика Афиногена, мучениц Юлии и Валентины;

30 июля – Святогорской иконы Божией Матери, великомученицы Марины (Маргариты), преподобных Лазаря и Леонида;

31 июля – мучеников Емельяна и Якинфа, преподобного Иоанна Многострадального.