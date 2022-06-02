Церковный календарь на июль 2022 года насчитывает несколько больших праздников. В частности, во второй месяц лета христиане будут отмечать Рождество Иоанна Крестителя и День Святых Апостолов Петра и Павла.
Также в июле много однодневных праздников, во время которых чествуют святых. Еще одна важная дата – 28 июля. В этот день отмечают очередную годовщину крещения Киевской Руси-Украины князем Владимиром.
Список церковных праздников в июле 2022:
- 1 июля – мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула, преподобного Леонтия;
- 2 июля – преподобного Паисия Великого;
- 3 июля – Мефодия, святого Мины, мучениц Инны, Риммы;
- 4 июля – Юлиана Тарсийского, священномученика Терентия, преподобного Юлия;
- 5 июля – Евсевия, мучениц Зинона и Зины
- 6 июля – празднование Владимирской (Вышгородской) иконы Божией Матери;
- 7 июля – Рождество Святого Иоанна Предтечи – крестителя Господня (Иванна Купала);
- 8 июля – преподобномученицы Февронии;
- 9 июля – День Тихвинской иконы Божией Матери;
- 10 июля – преподобных Самсона, Севера и Георгия;
- 11 июля – преподобных Павла Врача, Ксенофонта;
- 12 июля – День Святых апостолов Петра и Павла;
- 13 июля – Собор 12-ти Апостолов, святого Софрония;
- 14 июля – бессрр. Космы и Демьяна, праведной Ангелины;
- 15 июля – возложение Честной Ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне;
- 16 июля – Анатолия Печ., мучеников Диомеда, Евлампия;
- 17 июля – Андрея, Архипа Критского, преподобной Марты;
- 18 июля – Афанасия Афонского, преподобного Сергия;
- 19 июля – Сысоя Великого, мучениц Марины и Марты;
- 20 июля – преподобные Фомы и Акакия, мученицы Переграна;
- 21 июля – праздник иконы Казанской Божьей матери;
- 22 июля – Панкратия и Кирилла, святого Феодора;
- 23 июля – преподобного Антония Киево-Печерского, начальника всех украинских монахов;
- 24 июля – День Святой княгини Ольги;
- 25 июля – Прокла и Иллария, преподобных Михаила, Иоанна и Гаврила;
- 26 июля – День собора Архангела Гавриила, преподобных Стефана и Юлиана;
- 27 июля – преподобного Онисима Чудотворца;
- 28 июля – День Крещения Руси, День великого князя Владимира, Собор Киевских Святых;
- 29 июля – Священномученика Афиногена, мучениц Юлии и Валентины;
- 30 июля – Святогорской иконы Божией Матери, великомученицы Марины (Маргариты), преподобных Лазаря и Леонида;
- 31 июля – мучеников Емельяна и Якинфа, преподобного Иоанна Многострадального.
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