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Пасха в мультиварке – пошаговый рецепт

15 апреля 2022, 14:55
Олена Конюшок SEO-спеціаліст
паска в мультиварке
Источник: Pixabay

Отличной альтернативой для выпекания пасхи в духовке может стать мультиварка. Главное, чтобы в ней был режим выпекания. Как приготовить тесто и испечь пасху в мультиварке, далее в нашем материале.

Что нужно для приготовления пасхи в мультиварке:

Для теста:

  • Мука- 650 г
  • Яйца- 2 шт
  • Яичные желтки -2 шт
  • Молоко — 250 мл
  • Сливочное масло — 100 г
  • Сахар — 150 г
  • Ванильный сахар — 10 г
  • Изюм — 200 г
  • Сухие дрожжи — 10 г
  • Соль — щепотка

Для глазури:

  • Яичные белки — 2 шт
  • Сахарная пудра — 100 г
  • Лимонный сок — 0,5 ч.л.

Процесс приготовления пасхи в мультиварке:

  1. Разведите в теплом молоке дрожжи и оставьте на 20 минут, пока не появится пенная шапочка.
  2. Просейте через сито муку и добавьте к ней дрожжи. Все перемешайте и накройте салфеткой. Смесь нужно оставить в теплом места на пол часа.
  3. Разотрите яйца и желтки с сахаром. Добавьте эту смесь к опаре и туда же добавьте сливочное масло.
  4. Отделите один стакан муки, оставшуюся смешайте с солью и постепенно высыпьте в опару.
  5. Замешайте тесто и накройте его салфеткой. Дайте ему настояться еще час.
  6. Обваляйте в муке сухой изюм, замешайте его к тесту. Оставьте его еще на один час.
  7. Смажьте чашу мультиварки сливочным маслом и поставьте режим подогрева минут на 15.
  8. Выложите в чашу тесто, выключите и закройте мультиварку и ждите еще около часа, пока тесто поднимется снова.
  9. Как тесто снова поднялось, ставьте на мультиварке режим выпечки на 45 минут. Проверяйте готовность пасхи деревянной палочкой: если она выходит из теста сухая, значит пасха готова.
  10. Во время выпекания пасхи приготовьте глазурь. Взбейте до плотности белок с сахарной пудрой и лимонным соком.
  11. Как достанете пасху из мультиварки, смажьте ее глазурью и посыпьте присыпкой.

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Теги
Пасха , Кулінарні рецепти , Рецепти
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