Отличной альтернативой для выпекания пасхи в духовке может стать мультиварка. Главное, чтобы в ней был режим выпекания. Как приготовить тесто и испечь пасху в мультиварке, далее в нашем материале.

Что нужно для приготовления пасхи в мультиварке:

Для теста:

Мука- 650 г

Яйца- 2 шт

Яичные желтки -2 шт

Молоко — 250 мл

Сливочное масло — 100 г

Сахар — 150 г

Ванильный сахар — 10 г

Изюм — 200 г

Сухие дрожжи — 10 г

Соль — щепотка

Для глазури:

Яичные белки — 2 шт

Сахарная пудра — 100 г

Лимонный сок — 0,5 ч.л.

Процесс приготовления пасхи в мультиварке:

Разведите в теплом молоке дрожжи и оставьте на 20 минут, пока не появится пенная шапочка. Просейте через сито муку и добавьте к ней дрожжи. Все перемешайте и накройте салфеткой. Смесь нужно оставить в теплом места на пол часа. Разотрите яйца и желтки с сахаром. Добавьте эту смесь к опаре и туда же добавьте сливочное масло. Отделите один стакан муки, оставшуюся смешайте с солью и постепенно высыпьте в опару. Замешайте тесто и накройте его салфеткой. Дайте ему настояться еще час. Обваляйте в муке сухой изюм, замешайте его к тесту. Оставьте его еще на один час. Смажьте чашу мультиварки сливочным маслом и поставьте режим подогрева минут на 15. Выложите в чашу тесто, выключите и закройте мультиварку и ждите еще около часа, пока тесто поднимется снова. Как тесто снова поднялось, ставьте на мультиварке режим выпечки на 45 минут. Проверяйте готовность пасхи деревянной палочкой: если она выходит из теста сухая, значит пасха готова. Во время выпекания пасхи приготовьте глазурь. Взбейте до плотности белок с сахарной пудрой и лимонным соком. Как достанете пасху из мультиварки, смажьте ее глазурью и посыпьте присыпкой.

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