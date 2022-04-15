Отличной альтернативой для выпекания пасхи в духовке может стать мультиварка. Главное, чтобы в ней был режим выпекания. Как приготовить тесто и испечь пасху в мультиварке, далее в нашем материале.
Что нужно для приготовления пасхи в мультиварке:
Для теста:
- Мука- 650 г
- Яйца- 2 шт
- Яичные желтки -2 шт
- Молоко — 250 мл
- Сливочное масло — 100 г
- Сахар — 150 г
- Ванильный сахар — 10 г
- Изюм — 200 г
- Сухие дрожжи — 10 г
- Соль — щепотка
Для глазури:
- Яичные белки — 2 шт
- Сахарная пудра — 100 г
- Лимонный сок — 0,5 ч.л.
Процесс приготовления пасхи в мультиварке:
- Разведите в теплом молоке дрожжи и оставьте на 20 минут, пока не появится пенная шапочка.
- Просейте через сито муку и добавьте к ней дрожжи. Все перемешайте и накройте салфеткой. Смесь нужно оставить в теплом места на пол часа.
- Разотрите яйца и желтки с сахаром. Добавьте эту смесь к опаре и туда же добавьте сливочное масло.
- Отделите один стакан муки, оставшуюся смешайте с солью и постепенно высыпьте в опару.
- Замешайте тесто и накройте его салфеткой. Дайте ему настояться еще час.
- Обваляйте в муке сухой изюм, замешайте его к тесту. Оставьте его еще на один час.
- Смажьте чашу мультиварки сливочным маслом и поставьте режим подогрева минут на 15.
- Выложите в чашу тесто, выключите и закройте мультиварку и ждите еще около часа, пока тесто поднимется снова.
- Как тесто снова поднялось, ставьте на мультиварке режим выпечки на 45 минут. Проверяйте готовность пасхи деревянной палочкой: если она выходит из теста сухая, значит пасха готова.
- Во время выпекания пасхи приготовьте глазурь. Взбейте до плотности белок с сахарной пудрой и лимонным соком.
- Как достанете пасху из мультиварки, смажьте ее глазурью и посыпьте присыпкой.
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