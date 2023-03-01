В апреле 2023 года украинцы отметят немало важных дат, как международных, так и профессиональных. Второй месяц весны начнется с Дня смеха, а закончится Днем танца.
Государственные праздники в апреле 2023 тоже есть, правда — один, который является самым важным в церковном календаре — Пасха. Светлое Христово Воскресение в этом году приходится на 16 число.
Факты ICTV составили детальный календарь праздников на апрель 2023, чтобы вы смогли с ним ознакомить.
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Праздники в апреле 2023 — список
- 1 апреля — День смеха
- 2 апреля — Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма, Международный день детской книги, День геолога
- 4 апреля — Международный день просвещения по вопросам минной опасности, Международный день интернета, День веб-мастера
- 7 апреля — Благовещение Пресвятой Богородицы, Всемирный день здоровья
- 8 апреля — Международный день цыган
- 11 апреля — Международный день освобождения узников фашистских концлагерей
- 12 апреля — День работников ракетно-космической отрасли Украины, Всемирный день авиации и космонавтики
- 15 апреля — День уголовного розыска, День окружающей среды
- 16 апреля — Пасха
- 17 апреля — День работников пожарной охраны
- 18 апреля — Международный день памятников и выдающихся мест, День памятников истории и культуры
- 23 апреля — Всемирный день книги и авторского права, Всеукраинский день психолога
- 26 апреля — Международный день секретаря, Всемирный день интеллектуальной собственности, Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф
- 28 апреля — Всемирный день охраны труда
- 29 апреля — Международный день танца