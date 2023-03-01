В апреле 2023 года украинцы отметят немало важных дат, как международных, так и профессиональных. Второй месяц весны начнется с Дня смеха, а закончится Днем танца.

Государственные праздники в апреле 2023 тоже есть, правда — один, который является самым важным в церковном календаре — Пасха. Светлое Христово Воскресение в этом году приходится на 16 число.

Факты ICTV составили детальный календарь праздников на апрель 2023, чтобы вы смогли с ним ознакомить.

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