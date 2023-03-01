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Календарь праздников на апрель 2023 — что будут отмечать украинцы

1 марта 2023, 15:14
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Календарь праздников на апрель 2023

В апреле 2023 года украинцы отметят немало важных дат, как международных, так и профессиональных. Второй месяц весны начнется с Дня смеха, а закончится Днем танца.

Государственные праздники в апреле 2023 тоже есть, правда — один, который является самым важным в церковном календаре — Пасха. Светлое Христово Воскресение в этом году приходится на 16 число.

Факты ICTV составили детальный календарь праздников на апрель 2023, чтобы вы смогли с ним ознакомить.

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Праздники в апреле 2023 — список

  • 1 апреля — День смеха
  • 2 апреля — Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма, Международный день детской книги, День геолога
  • 4 апреля — Международный день просвещения по вопросам минной опасности, Международный день интернета, День веб-мастера
  • 7 апреля — Благовещение Пресвятой Богородицы, Всемирный день здоровья
  • 8 апреля — Международный день цыган
  • 11 апреля — Международный день освобождения узников фашистских концлагерей
  • 12 апреля — День работников ракетно-космической отрасли Украины, Всемирный день авиации и космонавтики
  • 15 апреля — День уголовного розыска, День окружающей среды
  • 16 апреля — Пасха
  • 17 апреля — День работников пожарной охраны
  • 18 апреля — Международный день памятников и выдающихся мест, День памятников истории и культуры
  • 23 апреля — Всемирный день книги и авторского права, Всеукраинский день психолога
  • 26 апреля — Международный день секретаря, Всемирный день интеллектуальной собственности, Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф
  • 28 апреля — Всемирный день охраны труда
  • 29 апреля — Международный день танца
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