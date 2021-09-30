30 сентября в Украине отмечается православный праздник — День памяти Веры, Надежды, Любови и их матери Софии.
Все они почитаются в лике мучениц, и некоторые легенды гласят, что они являются персонификацией христианских добродетелей, а не реальными личностями.
В этот день стоит поздравить своих близких и друзей, пожелать им крепкой веры в лучшее, надежды и сильной любви.
Факты ICTV подготовили лучшие поздравления для Viber с Днем Веры, Надежды, Любви и их матери Софии.
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Желаю веры не терять,
Пускай надежда будет рядом,
Любовь не смейте предавать,
И будет все у вас, как надо.
София мудрость пусть пошлет,
А грусть пусть сердце не тревожит.
Плохое навсегда уйдет,
И Ангел вам во всем поможет.
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Поздравляю с Днем Веры Надежды, Любви и их матери Софии! Желаю чувствовать сердцем любовь и радость, хранить в душе надежду и веру в лучшее, идти по жизни с доброй улыбкой и хорошим настроением.
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Пусть всегда вам помогают
Надежда, Вера и Любовь,
От зла и бед оберегают,
Даря вам радость вновь и вновь!
Пусть Вера укрепит вам сердце,
Надежда душу озарит,
Ну а Любовь не даст обжечься
И счастьем отблагодарит!
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С днем надежды, веры и любви,
Святой их матери Софии!
Желаю счастья впереди
И чтобы ангелы хранили.
Доброты желаю в жизни,
Светлых дней на всём пути.
Чудес всевышних и здоровья,
Достатка, благ и теплоты.
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Три имени. Красивые, простые.
Слова, что помогают людям жить.
Когда-то нарекла детей София,
Ее мы и должны благодарить!
За то, что подарила Веру людям.
И что с Надеждою любой всегда живет.
И если есть Любовь, то счастье будет!
И в каждый дом пускай оно придет!
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Поздравляю тебя со светлым праздником. Пусть никогда не проходит любовь, всегда с тобою будет вера в лучшее, и даже в самые трудные моменты пусть не оставляет тебя надежда!
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Желаю крепкой веры в свои силы и в то, что все будет хорошо, светлой надежды на лучшее будущее. Пускай любовь наполняет сердце и побеждает любые проявления негатива, питает и восстанавливает душевные силы. А мудрость будет помогать в непростых жизненных обстоятельствах и стойко преодолевать любые трудности. С Днем Веры, Надежды, Любви и Софии!
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От всей души и сердца поздравляю с этим радостным и светлым днем. Желаю сохранить душевное спокойствие и тепло, желаю счастья и здоровья, радости всем близким и родным людям. Пусть каждый день будет наполнен позитивными эмоциями и яркими красками. Удачи и радости!
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Первые упоминания о Софии и ее дочерях датируются VII ст. Изначальные греческие имена дочерей — Пистис, Элпис и Агапэ. Со временем их перевели на старославянский язык.
На день смерти Вере было 12 лет, Надежде — 10 и Любови — 9. Тела дочерей София с почестями похоронила, а затем сама умерла спустя три дня.
В октябре украинцев ожидает великий православный праздник — Покров Пресвятой Богородицы. Он ежегодно отмечается 14 октября, знаменуя начало свадебного сезона.
Ознакомиться с православными праздниками к концу 2021 года можно в календаре Фактов ICTV.