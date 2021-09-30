30 сентября в Украине отмечается православный праздник — День памяти Веры, Надежды, Любови и их матери Софии.

Все они почитаются в лике мучениц, и некоторые легенды гласят, что они являются персонификацией христианских добродетелей, а не реальными личностями.

В этот день стоит поздравить своих близких и друзей, пожелать им крепкой веры в лучшее, надежды и сильной любви.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления для Viber с Днем Веры, Надежды, Любви и их матери Софии.

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Желаю веры не терять,

Пускай надежда будет рядом,

Любовь не смейте предавать,

И будет все у вас, как надо.

София мудрость пусть пошлет,

А грусть пусть сердце не тревожит.

Плохое навсегда уйдет,

И Ангел вам во всем поможет.

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Поздравляю с Днем Веры Надежды, Любви и их матери Софии! Желаю чувствовать сердцем любовь и радость, хранить в душе надежду и веру в лучшее, идти по жизни с доброй улыбкой и хорошим настроением.

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Пусть всегда вам помогают

Надежда, Вера и Любовь,

От зла и бед оберегают,

Даря вам радость вновь и вновь!

Пусть Вера укрепит вам сердце,

Надежда душу озарит,

Ну а Любовь не даст обжечься

И счастьем отблагодарит!

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С днем надежды, веры и любви,

Святой их матери Софии!

Желаю счастья впереди

И чтобы ангелы хранили.

Доброты желаю в жизни,

Светлых дней на всём пути.

Чудес всевышних и здоровья,

Достатка, благ и теплоты.

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Три имени. Красивые, простые.

Слова, что помогают людям жить.

Когда-то нарекла детей София,

Ее мы и должны благодарить!

За то, что подарила Веру людям.

И что с Надеждою любой всегда живет.

И если есть Любовь, то счастье будет!

И в каждый дом пускай оно придет!

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Поздравляю тебя со светлым праздником. Пусть никогда не проходит любовь, всегда с тобою будет вера в лучшее, и даже в самые трудные моменты пусть не оставляет тебя надежда!

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Желаю крепкой веры в свои силы и в то, что все будет хорошо, светлой надежды на лучшее будущее. Пускай любовь наполняет сердце и побеждает любые проявления негатива, питает и восстанавливает душевные силы. А мудрость будет помогать в непростых жизненных обстоятельствах и стойко преодолевать любые трудности. С Днем Веры, Надежды, Любви и Софии!

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От всей души и сердца поздравляю с этим радостным и светлым днем. Желаю сохранить душевное спокойствие и тепло, желаю счастья и здоровья, радости всем близким и родным людям. Пусть каждый день будет наполнен позитивными эмоциями и яркими красками. Удачи и радости!

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Первые упоминания о Софии и ее дочерях датируются VII ст. Изначальные греческие имена дочерей — Пистис, Элпис и Агапэ. Со временем их перевели на старославянский язык.

На день смерти Вере было 12 лет, Надежде — 10 и Любови — 9. Тела дочерей София с почестями похоронила, а затем сама умерла спустя три дня.

В октябре украинцев ожидает великий православный праздник — Покров Пресвятой Богородицы. Он ежегодно отмечается 14 октября, знаменуя начало свадебного сезона.

Ознакомиться с православными праздниками к концу 2021 года можно в календаре Фактов ICTV.