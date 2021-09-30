30 вересня в Україні відзначається православне свято — День пам’яті Віри, Надії, Любові та їх матері Софії.

Всі вони шануються в лику мучениць, і деякі легенди свідчать, що вони є персоніфікацією християнських чеснот, а не реальними особистостями.

У цей день варто привітати своїх близьких і друзів, побажати їм міцної віри в краще, надії та сильної любові.

Факти ICTV підготували найкращі привітання для Viber з Днем Віри, Надії, Любові та їх матері Софії.

***

Вітаю з днем пам’яті святих Віри, Надії, Любові та богомудрої матері їх Софії! Нехай Господь і святі мучениці благословлять вас і ваших близьких, надавши безмірні християнські чесноти: віру, надію, любов і мудрість. Нехай вас не потривожать хвороби та печалі, в родині панують любов, мир і злагода, в серці живе віра і любов до добра, а думки течуть праведно і безтурботно.

***

Вітаю з Днем Віри, Надії, Любові та їх матері Софії! Бажаю відчувати серцем любов і радість, зберігати в душі надію і віру в краще, йти по життю з доброю посмішкою і гарним настроєм.

***

Вітаю з Днем Віри, Надії, Любові та матері їх Софії! Бажаю, щоб твоя віра була міцна, щоб у твоєму житті жодного дня не було без надії, щоб любов постійно надавала тобі сил. Добра і щастя тобі, радості та світлої посмішки.

***

Вітаю з Днем Віри, Надії, Любові та матері їх Софії! Нехай День пам’яті святих мучениць допоможе: зміцнити силу духу і мужність; з гідністю і смиренністю переносити всі негаразди; затвердити непохитну віру; берегти щастя; жити в любові та злагоді.

***

Нехай життя тече рікою,

серед полів, серед дібров,

Хай завжди з тобою будуть

Надія, Віра та Любов!

***

Нехай Софія від вас відведе всі негоди,

А Надія і Віра подарують вам щастя.

І Любов у ваше життя прийде непомітно,

І від цього ваша душа розквітне.

Я бажаю вам радість і ніжність пізнати,

І як зірки на небі яскраво палати!

***

Хочу тебе привітати з дуже світлим і зворушливим святом – Днем Віри, Надії, Любові та матері їх Софії. Без цих почуттів наше життя не може бути повним. Від щирого серця бажаю тобі ніколи не втрачати віру, завжди зберігати надію і знайти справжню любов!

***

Сьогодні чудове велике свято! Вітаю і щиро бажаю в День Віри, Надії, Любові та матері їх Софії чудового життя, дивовижних ідей, сонячного настрою, безсумнівного добробуту, вірною удачі та великого щастя. Нехай душу завжди зігріває світла надія, нехай з кожним днем додається віра в себе, і хай не згасає щира любов.

***

Перші згадки про Софію і її дочок датуються VII ст. Початкові грецькі імена дочок — Пістіс, Елпіс і Агапе. Згодом їх перевели на старослов’янську мову.

На день смерті Вірі було 12 років, Надії – 10 і Любові – 9. Тіла доньок Софія з почестями поховала, а потім сама померла через три дні.

У жовтні на українців чекає велике православне свято — Покров Пресвятої Богородиці. Воно щорічно відзначається 14 жовтня, знаменуючи початок весільного сезону.

Ознайомитися з православними святами до кінця 2021 року можна в календарі Фактів ICTV.