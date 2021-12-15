15 декабря в Украине ежегодно отмечают День работников суда. Праздник был установлен указом президента в 2000 году.
В мире, 15 декабря, празднуют Международный день чая. Праздник призван привлечь внимание правительств к проблемам производства этого напитка. Ведь обороты продажи чая огромные, но условия и оплата труда работников, которые работают на производствах, желают оставаться лучше. Также праздник призван популяризировать этот напиток.
День ангела 15 декабря
Именины сегодня, 15 декабря, празднуют:: Маргарита, Андрей, Афанасий, Борис, Владимир, Иван, Кирилл, Мария, Матвей, Мирра, Николай, Сергей, Степан, Тамара.
Народные приметы на 15 декабря:
- Если погода пасмурная в этот день, то такой же она будет до конца января.
- Если 15 декабря выпадет снег, то сена в следующем году будет достаточно.
- Если звезды ночью ярко светят — к морозу.
Что нельзя делать 15 декабря:
- Под запретом маникюр.
- Также в этот день не стоит поднимать найденные вещи.
- Лучше говорить по-меньше;
- Нежелательно плакать, вспоминать прошлое и грустить.
Также в этот день:
- 1821 — учреждено Французское географическое общество.
- 1924 — в Германии наступает правительственный кризис (до 15 января 1925).
- 1965 — первый групповой полет американских космических кораблей Джемини-7 и Джемини-6А.
- 1984 — была запущена автоматическая межпланетная станция Вега-1.
- 2000 — остановлен третий энергоблок Чернобыльской АЭС. ЧАЭС полностью выведена из работы.
- 2018 — в Украине создана объединенная поместная православная церковь.