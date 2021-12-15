15 декабря в Украине ежегодно отмечают День работников суда. Праздник был установлен указом президента в 2000 году.

В мире, 15 декабря, празднуют Международный день чая. Праздник призван привлечь внимание правительств к проблемам производства этого напитка. Ведь обороты продажи чая огромные, но условия и оплата труда работников, которые работают на производствах, желают оставаться лучше. Также праздник призван популяризировать этот напиток.

День ангела 15 декабря

Именины сегодня, 15 декабря, празднуют:: Маргарита, Андрей, Афанасий, Борис, Владимир, Иван, Кирилл, Мария, Матвей, Мирра, Николай, Сергей, Степан, Тамара.

Народные приметы на 15 декабря:

Если погода пасмурная в этот день, то такой же она будет до конца января.

Если 15 декабря выпадет снег, то сена в следующем году будет достаточно.

Если звезды ночью ярко светят — к морозу.

Что нельзя делать 15 декабря:

Под запретом маникюр.

Также в этот день не стоит поднимать найденные вещи.

Лучше говорить по-меньше;

Нежелательно плакать, вспоминать прошлое и грустить.

Также в этот день: