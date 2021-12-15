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День працівників суду та чаю: яке свято 15 грудня

15 Грудня 2021, 08:57
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
День працівників суду та чаю: яке свято 15 грудня

15 грудня в Україні щорічно відзначають День працівників суду. Свято було встановлене указом президента у 2000 році.

У світі, 15 грудня, святкують Міжнародний день чаю. Свято покликане привернути увагу урядів до проблем виробництва цього напою. Адже продажі чаю величезні, а умови та оплата праці робітників, які працюють на виробництвах, могли б бути кращими. Також свято покликане популяризувати цей напій.

Іменини: Маргарита, Андрій, Афанасій, Борис, Володимир, Іван, Кирило, Марія, Матвій, Мірра, Микола, Сергій, Степан, Тамара. 

Народні прикмети на 15 грудня: 

  • Якщо погода пасмурна у цей день, то такою самою вона буде до кінця січня. 
  • Якщо 15 грудня випаде сніг, то сіна наступного року буде вдосталь. 
  • Якщо зірки вночі яскраво світять – до морозу.

Що не можна робити 15 грудня: 

  • Під забороною манікюр. 
  • Також у цей день не варто піднімати знайдені речі. 
  • Краще не потрібно забагато розмовляти.
  • Небажано плакати, згадувати минуле та сумувати.

Також у цей день:

  • 1821 – засновано Французьке географічне товариство.
  • 1924 – у Німеччині настає урядова криза (до 15 січня 1925).
  • 1965 – перший груповий політ американських космічних кораблів Джеміні-7 та Джеміні-6А.
  • 1984 – було запущено автоматичну міжпланетну станцію Вега-1.
  • 2000 – зупинено третій енергоблок Чорнобильської АЕС. ЧАЕС повністю виведено із роботи.
  • 2018 – в Україні створено об’єднану помісну православну церкву.
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Календар , Свято
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