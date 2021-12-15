15 грудня в Україні щорічно відзначають День працівників суду. Свято було встановлене указом президента у 2000 році.

У світі, 15 грудня, святкують Міжнародний день чаю. Свято покликане привернути увагу урядів до проблем виробництва цього напою. Адже продажі чаю величезні, а умови та оплата праці робітників, які працюють на виробництвах, могли б бути кращими. Також свято покликане популяризувати цей напій.

Іменини: Маргарита, Андрій, Афанасій, Борис, Володимир, Іван, Кирило, Марія, Матвій, Мірра, Микола, Сергій, Степан, Тамара.

Народні прикмети на 15 грудня:

Якщо погода пасмурна у цей день, то такою самою вона буде до кінця січня.

Якщо 15 грудня випаде сніг, то сіна наступного року буде вдосталь.

Якщо зірки вночі яскраво світять – до морозу.

Що не можна робити 15 грудня:

Під забороною манікюр.

Також у цей день не варто піднімати знайдені речі.

Краще не потрібно забагато розмовляти.

Небажано плакати, згадувати минуле та сумувати.

Також у цей день: