15 грудня в Україні щорічно відзначають День працівників суду. Свято було встановлене указом президента у 2000 році.
У світі, 15 грудня, святкують Міжнародний день чаю. Свято покликане привернути увагу урядів до проблем виробництва цього напою. Адже продажі чаю величезні, а умови та оплата праці робітників, які працюють на виробництвах, могли б бути кращими. Також свято покликане популяризувати цей напій.
Іменини: Маргарита, Андрій, Афанасій, Борис, Володимир, Іван, Кирило, Марія, Матвій, Мірра, Микола, Сергій, Степан, Тамара.
Народні прикмети на 15 грудня:
- Якщо погода пасмурна у цей день, то такою самою вона буде до кінця січня.
- Якщо 15 грудня випаде сніг, то сіна наступного року буде вдосталь.
- Якщо зірки вночі яскраво світять – до морозу.
Що не можна робити 15 грудня:
- Під забороною манікюр.
- Також у цей день не варто піднімати знайдені речі.
- Краще не потрібно забагато розмовляти.
- Небажано плакати, згадувати минуле та сумувати.
Також у цей день:
- 1821 – засновано Французьке географічне товариство.
- 1924 – у Німеччині настає урядова криза (до 15 січня 1925).
- 1965 – перший груповий політ американських космічних кораблів Джеміні-7 та Джеміні-6А.
- 1984 – було запущено автоматичну міжпланетну станцію Вега-1.
- 2000 – зупинено третій енергоблок Чорнобильської АЕС. ЧАЕС повністю виведено із роботи.
- 2018 – в Україні створено об’єднану помісну православну церкву.