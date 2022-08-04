День памяти Марии Магдалины: как молиться и что нельзя делать в праздник

4 августа православные верующие отмечают день памяти святой равноапостольной Марии Магдалины. Она считается ровноапостольной святой, и была первой, кто удостоилась явления Воскресшего Иисуса.

В эту важную дату есть традиция молиться, и поскольку она считается мироносицей, то стоит у нее просить мира в эти сложные времена.

Как молиться и что нельзя делать на День Марии Магдалины — далее в материале.

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Хотя о ее жизни сведений не так много, наши предки верили, что обращение к ней через молитву поможет улучшить жизнь, излечиться от болезней, получить наставничество, защиту, и приблизить мир.

Молитва Марии Магдалине

Христу, нас ради от Девы рождшемуся, честная Магдалино Марие, последовала еси, Того оправдания и законы хранящи. Темже днесь всесвятую твою память празднующе, грехов разрешение молитвами твоими приемлем.

Мощная молитва Марии Магдалине

Величаем тя, мироносице святая равноапостольная Марие Магдалино, и чтим болезни и труды твоя, имиже трудилася еси во благовестии Христове.

Запреты ко Дню памяти Марии Магдалины

Запреты на этот день в большинстве касаются женщин, поскольку Мария была олицетворением учениц Иисуса Христа. Запрещено стирать белье, а также убирать в огороде, поле и саду. Нельзя ухаживать за домашними животными — лучше это сделать заранее.

Есть запреты, которые касаются всех — запрещено решать финансовые вопросы, брать в кредит, давать в долг.

Как и во все церковные праздники, не стоит сквернословить, желать плохого другим людям, завидовать и ругаться с близкими.