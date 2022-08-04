День пам’яті Марії Магдалини: як молитися і що не можна робити у свято

4 серпня православні віряни відзначають день пам’яті святої рівноапостольної Марії Магдалини. Вона вважається рівноапостольною святою і була першою, хто вшанувала явлення Воскреслого Ісуса.

У цю важливу дату є традиція молитися, і оскільки вона вважається мироносцем, то варто у неї просити миру за цих складних часів.

Як молитися і що не можна робити на День Марії Магдалини – далі у матеріалі.

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Хоча про її життя відомостей не так багато, наші предки вірили, що звернення до неї через молитву допоможе покращити життя, вилікуватися від хвороб, отримати наставництво, захист та наблизити мир.

Молитва Марії Магдалині

Рівноапостольна, свята дружино-мироносице Маріє Магдалино, ти теплотою своєї любові до Христа потоптала всі злі підступи, здобула безцінний дар – любов Спасителя, і досягла Царства Небесного. Заради цього схиляюся перед тобою і зі скрушеним серцем і умиленою душею волаю до тебе я.

Преподобна ученице Христа Маріє! Благай Христа, що полюбив тебе, і гаряче улюбленого тобою, благословити мене силою залишити гріхи мої, зміцнити благодаттю сміливо і бадьоро йти шляхами святих заповідей. Богу-Отцю, Сину і Святому Духу на віки вічні. Амінь.

Друга молитва Марії Магдалині

Боже, Твій Єдинородний Син вибрав Марію Магдалину першою провісницею великодньої радості; вчини, щоб ми за її заступництвом і прикладом проголошували Воскреслого Христа і споглядали Його у Твоїй славі. Котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог, на віки вічні.

Заборони до Дня пам’яті Марії Магдалини

Заборони на цей день здебільшого стосуються жінок, оскільки Марія була уособленням учениць Ісуса Христа. Заборонено прати білизну, а також прибирати на городі, полі та в саду. Не можна доглядати домашніх тварин – краще це зроб заздалегідь.

Є заборони, які стосуються всіх – заборонено розв’язувати фінансові питання, брати у кредит, давати у борг.

Як і у всі церковні свята, не варто лихословити, бажати поганого іншим людям, заздрити та лаятися з близькими.