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Парова машина стала трендом TikTok: текст забытой украинской песни и лучшие видео от ВСУ

1 марта 2023, 09:30
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Парова машина

Аутентичная украинская народная песня Парова машина, которую ранее многие из нас могли не слышать, полюбилась гражданам нашей страны и даже защитникам буквально за несколько дней.

Дело в том, что 19 февраля в TikTok появился отрывок композиции в исполнении Ярины Квасний, который по состоянию на 1 марта собрал более 5, 5 млн просмотров.

Само видео длится 30 секунд и снято любительски. Стоя ночью на улице, студентка-филолог напевает: — Була в мене парова машина, а я її продала. А за тії гроші музики хороші найняла, найняла.

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@kvas.nii дякую, Боже, за дахдотерс! «Парова машина» — автентична українська пісня. На відео ситуативно пригадалося однойменнне музпереосмислення у виконаннні групи DakhDaughters #пісня #музика #лесяквартиринка #кіностудіядовженка #шулявка #акустика #співаємо #олексій #вспишка #відео #спів #українське #україна #співи #дахдотерс #дах #паровамашина #singing #sing #song #songs #ukrainian #ukrainiangirl #ukrainiansong ♬ оригінальний звук — Kvas.nii

Восторженные комментарии, десятки ремиксов, множество снятых видео под голос Ярины и просьбы снять полную версию, ведь ее исполнение и простые строчки застряли в головах многих.

Уже через несколько дней после публикации Квасий в TikTok к восхищенным украинцам присоединились битмекеры, которые начали создавать танцевальные ремиксы. Один из них от TeeKai, который собрал уже более 540 тыс. прослушиваний.

Есть и другие ремиксы, сделанные из отрывка Паровой машины в исполнении Ярины.

Не остались в стороне ни Центр противодействия дезинформации, ни защитники на фронте. Они снимают видео под пение украинки.

@cpd.gov.ua #паровамашина #музиченькимоїзаграйтемені #українськийтікток #україна???????? #путінхуйло????⚫???????? #рек #цпд ♬ Парова машина remix Будчук — Центр протидії дезінформації

@crestory363 #ЗСУ #59 #Слава #Україне???????? ♬ Парова машина remix Будчук — Центр протидії дезінформації

@vetaly028 #pyfツ#pre #viral #???????????????????????? ♬ Парова машина remix Будчук — Центр протидії дезінформації

@iiiax0 #жах ♬ Парова машина remix Будчук — Центр протидії дезінформації

Текст песни Парова машина

Була в мене парова машина,
А я її продала.

А за тії гроші музики хороші
Найняла, найняла.

Ой, музики мої, ви заграйте мені
Коваля, коваля.

А коваль коваля через ножку валя
Раз у раз, раз у раз.

Була в мене сіренька хустина,
Та я її продала.

А за тії гроші музики хороші
Найняла, найняла.

Було в мене червоне намисто,
Та я його продала.

А за тії гроші музики хороші
Найняла, найняла.

Ой, музики мої, ви заграйте мені
Коваля, коваля.

А коваль коваля через ножку валя
Раз у раз, раз у раз.

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