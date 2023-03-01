Аутентичная украинская народная песня Парова машина, которую ранее многие из нас могли не слышать, полюбилась гражданам нашей страны и даже защитникам буквально за несколько дней.

Дело в том, что 19 февраля в TikTok появился отрывок композиции в исполнении Ярины Квасний, который по состоянию на 1 марта собрал более 5, 5 млн просмотров.

Само видео длится 30 секунд и снято любительски. Стоя ночью на улице, студентка-филолог напевает: — Була в мене парова машина, а я її продала. А за тії гроші музики хороші найняла, найняла.

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Восторженные комментарии, десятки ремиксов, множество снятых видео под голос Ярины и просьбы снять полную версию, ведь ее исполнение и простые строчки застряли в головах многих.

Уже через несколько дней после публикации Квасий в TikTok к восхищенным украинцам присоединились битмекеры, которые начали создавать танцевальные ремиксы. Один из них от TeeKai, который собрал уже более 540 тыс. прослушиваний.

Есть и другие ремиксы, сделанные из отрывка Паровой машины в исполнении Ярины.

Не остались в стороне ни Центр противодействия дезинформации, ни защитники на фронте. Они снимают видео под пение украинки.

Текст песни Парова машина

Була в мене парова машина,

А я її продала.

А за тії гроші музики хороші

Найняла, найняла.

Ой, музики мої, ви заграйте мені

Коваля, коваля.

А коваль коваля через ножку валя

Раз у раз, раз у раз.

Була в мене сіренька хустина,

Та я її продала.

А за тії гроші музики хороші

Найняла, найняла.

Було в мене червоне намисто,

Та я його продала.

А за тії гроші музики хороші

Найняла, найняла.

Ой, музики мої, ви заграйте мені

Коваля, коваля.

А коваль коваля через ножку валя

Раз у раз, раз у раз.