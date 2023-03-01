Аутентичная украинская народная песня Парова машина, которую ранее многие из нас могли не слышать, полюбилась гражданам нашей страны и даже защитникам буквально за несколько дней.
Дело в том, что 19 февраля в TikTok появился отрывок композиции в исполнении Ярины Квасний, который по состоянию на 1 марта собрал более 5, 5 млн просмотров.
Само видео длится 30 секунд и снято любительски. Стоя ночью на улице, студентка-филолог напевает: — Була в мене парова машина, а я її продала. А за тії гроші музики хороші найняла, найняла.
@kvas.nii дякую, Боже, за дахдотерс! «Парова машина» — автентична українська пісня. На відео ситуативно пригадалося однойменнне музпереосмислення у виконаннні групи DakhDaughters #пісня #музика #лесяквартиринка #кіностудіядовженка #шулявка #акустика #співаємо #олексій #вспишка #відео #спів #українське #україна #співи #дахдотерс #дах #паровамашина #singing #sing #song #songs #ukrainian #ukrainiangirl #ukrainiansong ♬ оригінальний звук — Kvas.nii
Восторженные комментарии, десятки ремиксов, множество снятых видео под голос Ярины и просьбы снять полную версию, ведь ее исполнение и простые строчки застряли в головах многих.
Уже через несколько дней после публикации Квасий в TikTok к восхищенным украинцам присоединились битмекеры, которые начали создавать танцевальные ремиксы. Один из них от TeeKai, который собрал уже более 540 тыс. прослушиваний.
Есть и другие ремиксы, сделанные из отрывка Паровой машины в исполнении Ярины.
Не остались в стороне ни Центр противодействия дезинформации, ни защитники на фронте. Они снимают видео под пение украинки.
@cpd.gov.ua #паровамашина #музиченькимоїзаграйтемені #українськийтікток #україна???????? #путінхуйло????⚫???????? #рек #цпд ♬ Парова машина remix Будчук — Центр протидії дезінформації
@crestory363 #ЗСУ #59 #Слава #Україне???????? ♬ Парова машина remix Будчук — Центр протидії дезінформації
@vetaly028 #pyfツ#pre #viral #???????????????????????? ♬ Парова машина remix Будчук — Центр протидії дезінформації
@iiiax0 #жах ♬ Парова машина remix Будчук — Центр протидії дезінформації
Текст песни Парова машина
Була в мене парова машина,
А я її продала.
А за тії гроші музики хороші
Найняла, найняла.
Ой, музики мої, ви заграйте мені
Коваля, коваля.
А коваль коваля через ножку валя
Раз у раз, раз у раз.
Була в мене сіренька хустина,
Та я її продала.
А за тії гроші музики хороші
Найняла, найняла.
Було в мене червоне намисто,
Та я його продала.
А за тії гроші музики хороші
Найняла, найняла.
Ой, музики мої, ви заграйте мені
Коваля, коваля.
А коваль коваля через ножку валя
Раз у раз, раз у раз.