День массажиста в Украине: поздравления в открытках, СМС и прозе

7 февраля в Украине отмечают День массажиста. Праздник возник еще в 2018 году, и в этот раз приходится на вторник.
Массажист — это мастер своего дела. Его навыки и понимания работы тела позволяют ему эффективно избавлять других от проблем со здоровьем. Умелый массажист всегда найдет причину дискомфорта и с легкостью освободит от боли.
Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем массажиста в открытках, СМС и прозе, которые порадуют близких даже на расстоянии.
Поздравления в СМС
***
Массажист ты просто супер,
Восхищает навык твой,
Золотые чудо руки
Ведь дарованы судьбой.
Пожелаю в день рождения
Я успехов и добра,
Счастья в жизни твоей личной
И душевного тепла.
***
Если что-то заболело,
Поясница затекла,
Ты помочь умеешь смело,
Разминая нам тела!
Массажист, свои уменья
Береги и развивай.
Поздравляем с твоим днем!
Счастлив будь и не хворай!
***
Массажист, спаситель наш,
Твой целителен массаж,
Ты — реальный молодец,
В своем деле классный спец!
С днем массажиста! Пусть успех
В жизнь ворвется без помех,
Будет счастья океан,
Из улыбок ураган!
***
Ты в своем нелегком деле,
Знают все, специалист.
В день профессиональный желаю
Счастья я, наш массажист.
Сильными пусть руки будут
И горячею душа.
Будет место непременно
Для шального куража.
***
Устранишь ты боль в спине
Без лекарств и без таблеток,
Ты отличный массажист,
Ценим мы тебя за это!
С днем массажиста от души
Поздравляем и желаем
Много искренней любви,
Будет все, мы точно знаем.
***
Поздравления в открытках
Поздравления в прозе
***
Поздравляю с Днем массажиста невероятного человека, потрясающего мастера здоровья и расслабляющего отдыха. Хочу пожелать благодарной и щедрой клиентуры, высокого достатка и верной удачи в жизни, несокрушимого успеха и благополучной деятельности, бравого здоровья и бодрости души.
***
С профессиональным днем, массажист. Желаю в своих ловких умелых руках всегда держать удачу, желаю в своей жизни всегда находить время на любимую работу, любимых людей, любимые фильмы, любимые увлечения. Пусть каждый клиент будет доволен, пусть каждый час, каждый день дарит приятное общение, весёлое настроение и внутреннюю гармонию.
***
С днем массажиста. Желаю, чтобы клиенты уходили от тебя довольными и здоровыми, чтобы удача и радость приходили к тебе каждый день, чтобы твой массаж обладал целительными и удивительными свойствами, чтобы твоя жизнь имела достаток, любовь, счастье и благо крупных размеров.
***
Потрясающего массажиста поздравляем с его днем! Желаем, чтобы в ваши руки попадали только самое лучшее. Будьте здоровы, расслаблены, наполнены позитивной энергией и полны здоровья! Достатка, успеха и счастья!
***
Руки пусть с годами все профессиональнее двигаются, пусть массаж, что дарите людям, приносит здоровье и радость. А Вам в жизни большого желаю счастья и покорения самых разных высот. С Днем массажиста!
***