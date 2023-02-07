День массажиста в Украине: поздравления в открытках, СМС и прозе

7 февраля в Украине отмечают День массажиста. Праздник возник еще в 2018 году, и в этот раз приходится на вторник.

Массажист — это мастер своего дела. Его навыки и понимания работы тела позволяют ему эффективно избавлять других от проблем со здоровьем. Умелый массажист всегда найдет причину дискомфорта и с легкостью освободит от боли.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем массажиста в открытках, СМС и прозе, которые порадуют близких даже на расстоянии.

Сейчас смотрят Поздравления в СМС *** Массажист ты просто супер,

Восхищает навык твой,

Золотые чудо руки

Ведь дарованы судьбой. Пожелаю в день рождения

Я успехов и добра,

Счастья в жизни твоей личной

И душевного тепла. *** Если что-то заболело,

Поясница затекла,

Ты помочь умеешь смело,

Разминая нам тела! Массажист, свои уменья

Береги и развивай.

Поздравляем с твоим днем!

Счастлив будь и не хворай! *** Массажист, спаситель наш,

Твой целителен массаж,

Ты — реальный молодец,

В своем деле классный спец! С днем массажиста! Пусть успех

В жизнь ворвется без помех,

Будет счастья океан,

Из улыбок ураган! *** Ты в своем нелегком деле,

Знают все, специалист.

В день профессиональный желаю

Счастья я, наш массажист. Сильными пусть руки будут

И горячею душа.

Будет место непременно

Для шального куража. *** Устранишь ты боль в спине

Без лекарств и без таблеток,

Ты отличный массажист,

Ценим мы тебя за это! С днем массажиста от души

Поздравляем и желаем

Много искренней любви,

Будет все, мы точно знаем. *** Поздравления в открытках Поздравления в прозе *** Поздравляю с Днем массажиста невероятного человека, потрясающего мастера здоровья и расслабляющего отдыха. Хочу пожелать благодарной и щедрой клиентуры, высокого достатка и верной удачи в жизни, несокрушимого успеха и благополучной деятельности, бравого здоровья и бодрости души. *** С профессиональным днем, массажист. Желаю в своих ловких умелых руках всегда держать удачу, желаю в своей жизни всегда находить время на любимую работу, любимых людей, любимые фильмы, любимые увлечения. Пусть каждый клиент будет доволен, пусть каждый час, каждый день дарит приятное общение, весёлое настроение и внутреннюю гармонию. *** С днем массажиста. Желаю, чтобы клиенты уходили от тебя довольными и здоровыми, чтобы удача и радость приходили к тебе каждый день, чтобы твой массаж обладал целительными и удивительными свойствами, чтобы твоя жизнь имела достаток, любовь, счастье и благо крупных размеров. *** Потрясающего массажиста поздравляем с его днем! Желаем, чтобы в ваши руки попадали только самое лучшее. Будьте здоровы, расслаблены, наполнены позитивной энергией и полны здоровья! Достатка, успеха и счастья! *** Руки пусть с годами все профессиональнее двигаются, пусть массаж, что дарите людям, приносит здоровье и радость. А Вам в жизни большого желаю счастья и покорения самых разных высот. С Днем массажиста! *** Читайте также: Церковный календарь на март 2023: какие праздники ожидают украинцев

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