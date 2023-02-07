День масажиста в Україні: привітання у листівках, СМС та прозі

7 лютого в Україні відзначають День масажиста. Свято виникло ще у 2018 році, і цього разу припадає на вівторок.
Масажист – це майстер своєї справи. Його навички та розуміння роботи тіла дозволяють йому ефективно позбавляти інших проблем зі здоров’ям. Умілий масажист завжди знайде причину дискомфорту і легко звільнить від болю.
Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем масажиста у листівках, СМС та прозі, які порадують близьких навіть на відстані.
Привітання у СМС
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Твої руки золоті
Знімуть напругу, біль.
З Днем професійним привітати,
Масажист, тебе дозволь.
Будь здоровий, гранично щасливий,
Вір в удачу і себе,
Буде нехай любов гарячою,
Не підводять нехай друзі.
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Масажист, спаситель наш,
Робиш цілющий масаж,
Ти — реальний молодець,
У своїй справі класний спец!
З Днем масажиста! Нехай успіх
Приносить радість і усміх,
Буде щастя океан,
З посмішок ураган!
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Твої руки золоті —
Твій робочий інструмент,
Робиш масаж вміло,
Кожен підтвердить клієнт,
Масажист, тебе сьогодні
Вітаємо від душі,
Щасливий будь в свій професійний день.
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Усунеш ти біль у спині
Без ліків і без таблеток,
Ти чудовий масажист,
Продавиш до кісток!
З Днем масажиста від душі
Вітаємо і бажаємо
Багато щирої любові,
Буде все чудово, ми точно знаємо.
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Ти в своїй нелегкій справі,
Знають всі, спеціаліст.
У День професійний бажаю
Щастя я, наш масажист.
Сильними нехай руки будуть
І гарячою душа.
Буде місце неодмінно
Для шаленого куражу.
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Привітання у листівках
Привітання у прозі
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З Днем масажиста! Нехай в житті не буде сумнівів і страхів, нехай кожен день дарує захват і любов!
Вітаю тебе, з професійним святом! Ти справжній майстер релаксу та здоров’я, ти чудовий масажист. Бажаю жити у найбажанішому режимі щастя. Бажаю працювати за своїм графіком успіху. Хай кожен клієнт чи пацієнт буде задоволений твоїми руками. Хай кожен день стає яскравим святом життя!
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Чудової людини і приголомшливого масажиста хочу привітати з професійним днем. Бажаю бадьорості душі і міцних рук, вдячних клієнтів у великій кількості, поваги і особистого щастя, добробуту та щирої любові, успішної діяльності та перспективної самореалізації.
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Віртуозного масажиста вітаю з професійним днем. Бажаю, щоб руки ніколи не втомлювалися дарувати людям здоров’я і прекрасне самопочуття, бажаю оптимістичного настрою і поваги, бажаю високих доходів і добробуту, бажаю успіхів в житті і великої удачі.
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Приголомшливого масажиста вітаємо з днем народження! Бажаємо, щоб ваші руки потрапляли тільки найкраще. Будьте здорові, розслаблені, наповнені позитивною енергією і повні здоров’я! Достатку, успіху і щастя!
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