День масажиста в Україні: привітання у листівках, СМС та прозі

7 лютого в Україні відзначають День масажиста. Свято виникло ще у 2018 році, і цього разу припадає на вівторок.

Масажист – це майстер своєї справи. Його навички та розуміння роботи тіла дозволяють йому ефективно позбавляти інших проблем зі здоров’ям. Умілий масажист завжди знайде причину дискомфорту і легко звільнить від болю.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем масажиста у листівках, СМС та прозі, які порадують близьких навіть на відстані.

Зараз дивляться Привітання у СМС *** Твої руки золоті

Знімуть напругу, біль.

З Днем професійним привітати,

Масажист, тебе дозволь. Будь здоровий, гранично щасливий,

Вір в удачу і себе,

Буде нехай любов гарячою,

Не підводять нехай друзі. *** Масажист, спаситель наш,

Робиш цілющий масаж,

Ти — реальний молодець,

У своїй справі класний спец! З Днем масажиста! Нехай успіх

Приносить радість і усміх,

Буде щастя океан,

З посмішок ураган! *** Твої руки золоті —

Твій робочий інструмент,

Робиш масаж вміло,

Кожен підтвердить клієнт,

Масажист, тебе сьогодні

Вітаємо від душі,

Щасливий будь в свій професійний день. *** Усунеш ти біль у спині

Без ліків і без таблеток,

Ти чудовий масажист,

Продавиш до кісток! З Днем масажиста від душі

Вітаємо і бажаємо

Багато щирої любові,

Буде все чудово, ми точно знаємо. *** Ти в своїй нелегкій справі,

Знають всі, спеціаліст.

У День професійний бажаю

Щастя я, наш масажист. Сильними нехай руки будуть

І гарячою душа.

Буде місце неодмінно

Для шаленого куражу. *** Привітання у листівках Привітання у прозі *** З Днем масажиста! Нехай в житті не буде сумнівів і страхів, нехай кожен день дарує захват і любов! *** Вітаю тебе, з професійним святом! Ти справжній майстер релаксу та здоров’я, ти чудовий масажист. Бажаю жити у найбажанішому режимі щастя. Бажаю працювати за своїм графіком успіху. Хай кожен клієнт чи пацієнт буде задоволений твоїми руками. Хай кожен день стає яскравим святом життя! *** Чудової людини і приголомшливого масажиста хочу привітати з професійним днем. Бажаю бадьорості душі і міцних рук, вдячних клієнтів у великій кількості, поваги і особистого щастя, добробуту та щирої любові, успішної діяльності та перспективної самореалізації. *** Віртуозного масажиста вітаю з професійним днем. Бажаю, щоб руки ніколи не втомлювалися дарувати людям здоров’я і прекрасне самопочуття, бажаю оптимістичного настрою і поваги, бажаю високих доходів і добробуту, бажаю успіхів в житті і великої удачі. *** Приголомшливого масажиста вітаємо з днем народження! Бажаємо, щоб ваші руки потрапляли тільки найкраще. Будьте здорові, розслаблені, наповнені позитивною енергією і повні здоров’я! Достатку, успіху і щастя! *** Читайте також: Церковний календар на березень 2023: які свята чекають на українців

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