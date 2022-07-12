День фотографа 2022 отмечается 12 июля.

Фотография считается полноценным видом искусства и способна вдохновлять, подталкивать к размышлениям и чувствовать эмоции, которые передает фотограф.

Мастера этого жанра убеждены, что фотография — это медитация в мгновении.

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Для того, чтобы поздравить своих знакомых и близких, Факты ICTV публикуют подборку поздравлений с Днем фотографа 2022 в СМС.

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Пускай в твоей жизни будут только удачные кадры, которые не потребуют коррекции и обработки. Пускай объектив твоей камеры успевает выхватить из жизни только самые яркие, добрые и красочные моменты. Желаю, чтобы полет твоей творческой фантазии заносил тебя в такие уголки мира, о которых ты только мечтал, и дарил тебе такие эмоции, на которые ты даже и не надеялся. С днем фотографа!

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Поздравляю с Днем фотографа! Фотография – это не только улыбка, это настоящее искусство. И те, кто считает это искусство своей работой, сегодня отмечают свой профессиональный праздник. Желаю вдохновения и упорства, и пусть в вашей жизни будет побольше прекрасных мгновений.

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Поздравляю со Всемирным днём фотографии и хочу пожелать, чтобы все замечательные, светлые, добрые и радостные мгновения жизни всегда могли вернуться в нашу память с помощью чудесных фотоснимков. Пусть жизнь состоит только из приятных моментов и счастливых дней!

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Ты в каждый кадр вкладываешь частичку своей души. Каждое прекрасное мгновение ты стараешься запечатлеть на пленку, мой дорогой фотограф. Я поздравляю тебя с твоим праздником и желаю тебе только добра. Пусть твой фотоаппарат никогда не подводит тебя, а твое сердце всегда ловит искренние улыбки тех, кого ты фотографируешь.

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С Днём фотографа. Желаю ярких снимков и улыбок на лице, красочных фонов и эмоций, безумных идей и поступков, гениальных задумок и работ. Пусть каждый день дарит успех, счастье, восторг, вдохновение, любовь, сказку в объективе и в жизни.