28 октября 2021 года украинцы чтят память святого Ефимия.

В 18 лет он оставил жену и дочь, чтобы жить в монастыре на горе Олимп. После этого он стал схимником, и уже в Афоне поселился с отшельником Иосифом. Некоторое время он скрывался от людей, а после — основал монашескую общину близ Салоников.

28 октября — какой сегодня праздник

В этот день на территории Украины отмечают Международный день анимации, День домашнего печенья, День освобождения от фашистских захватчиков, а также День бабушек и дедушек.

Первую анимацию создал француз Эмиль Рейно в 1892 году, и сейчас этот праздник посвящен всем тем, кто имеет отношение к искусству мультипликации. Интересный факт — анимация на 20 лет старше жанра кино.

День домашнего печенья отмечают в Украине 28 октября — стоит всячески подготовиться к празднику. Можно печь печенье, поделиться рецептами с друзьями и угостить своих близким єтим популярнім лакомством.

День освобождения от фашистских захватчиков традиционно отмечают с 2009 года. История гласит, что освобождение Украины от захватчиков происходило в период с 1943 года по октябрь 1944 года. За это время было проведено около 15 наступательных операций, в ходе которых было изгнано около 2,3 млн нацистских оккупантов.

Цель Дня бабушек и дедушек — напомнить и показать старшему поколению его важность и значимость. В этот день внуки поздравляют своих близких светлым семейным праздником, дарят им подарки, говорят слова благодарности и проводят время с ними.

Именины 28 октября

День ангела в этот день празднуют Денис, Ефим, Иван, Лукьян.

Приметы на 28 октября

В народе 28 октября называли днем Ефимия Осеннего. Наши предки верили, что именно в этот период активизировалась нечистая сила, которая могла всячески помешать работе. Чтобы избежать такой участи, необходимо помолиться Ефимию.

В этот день существовал ряд примет:

круги на луне — первые заморозки совсем скоро;

красный рассвет — ждать ненастья;

появление комаров — к теплой зиме;

облака на небе — в ближайшие дни будет ненастье.

Что нельзя делать 28 октября

нельзя ругаться и плохо говорить о ком-либо, можно накликать беду;

не рекомендуют смотреть в небо ночью, увидеть падающую звезду сегодня — к горю;

покидать дом после заката также не рекомендуется — есть большой шанс привлечь неудачу в жилище.

Календарь церковных праздников

В октябре украинцам осталось отметить еще один церковный праздник — день памяти апостола и евангелиста Луки 31 числа.

Ознакомиться с календарем церковных праздников на 2021 год можно в материале Фактов ICTV.