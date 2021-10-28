28 октября 2021 года украинцы чтят память святого Ефимия.
В 18 лет он оставил жену и дочь, чтобы жить в монастыре на горе Олимп. После этого он стал схимником, и уже в Афоне поселился с отшельником Иосифом. Некоторое время он скрывался от людей, а после — основал монашескую общину близ Салоников.
28 октября — какой сегодня праздник
В этот день на территории Украины отмечают Международный день анимации, День домашнего печенья, День освобождения от фашистских захватчиков, а также День бабушек и дедушек.
Первую анимацию создал француз Эмиль Рейно в 1892 году, и сейчас этот праздник посвящен всем тем, кто имеет отношение к искусству мультипликации. Интересный факт — анимация на 20 лет старше жанра кино.
День домашнего печенья отмечают в Украине 28 октября — стоит всячески подготовиться к празднику. Можно печь печенье, поделиться рецептами с друзьями и угостить своих близким єтим популярнім лакомством.
День освобождения от фашистских захватчиков традиционно отмечают с 2009 года. История гласит, что освобождение Украины от захватчиков происходило в период с 1943 года по октябрь 1944 года. За это время было проведено около 15 наступательных операций, в ходе которых было изгнано около 2,3 млн нацистских оккупантов.
Цель Дня бабушек и дедушек — напомнить и показать старшему поколению его важность и значимость. В этот день внуки поздравляют своих близких светлым семейным праздником, дарят им подарки, говорят слова благодарности и проводят время с ними.
Именины 28 октября
День ангела в этот день празднуют Денис, Ефим, Иван, Лукьян.
Приметы на 28 октября
В народе 28 октября называли днем Ефимия Осеннего. Наши предки верили, что именно в этот период активизировалась нечистая сила, которая могла всячески помешать работе. Чтобы избежать такой участи, необходимо помолиться Ефимию.
В этот день существовал ряд примет:
- круги на луне — первые заморозки совсем скоро;
- красный рассвет — ждать ненастья;
- появление комаров — к теплой зиме;
- облака на небе — в ближайшие дни будет ненастье.
Что нельзя делать 28 октября
- нельзя ругаться и плохо говорить о ком-либо, можно накликать беду;
- не рекомендуют смотреть в небо ночью, увидеть падающую звезду сегодня — к горю;
- покидать дом после заката также не рекомендуется — есть большой шанс привлечь неудачу в жилище.
Календарь церковных праздников
В октябре украинцам осталось отметить еще один церковный праздник — день памяти апостола и евангелиста Луки 31 числа.
Ознакомиться с календарем церковных праздников на 2021 год можно в материале Фактов ICTV.