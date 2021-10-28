28 жовтня 2021 року українці вшановують пам’ять святого Єфимія.
У 18 років він залишив дружину та доньку, щоб жити в монастирі на горі Олімп. Після цього він став схимником, і вже в Афоні оселився з самітником Йосипом. Деякий час він переховувався від людей, а потім заснував чернечу громаду біля Салоніки.
28 жовтня – яке сьогодні свято
Цього дня на території України відзначають Міжнародний день анімації, День домашнього печива, День визволення від фашистських загарбників, а також День бабусь та дідусів.
Першу анімацію створив француз Еміль Рейно у 1892 році, і зараз це свято присвячене всім, хто має відношення до мистецтва мультиплікації. Цікавий факт — анімація на 20 років старша за жанр кіно.
День домашнього печива відзначають в Україні 28 жовтня – варто всіляко підготуватися до свята. Можна пекти печиво, поділитися рецептами з друзями та пригостити своїх близькими цими популярними ласощами.
День визволення від фашистських загарбників традиційно відзначають із 2009 року. Історія свідчить, що звільнення України від загарбників відбувалося у період з 1943 року до жовтня 1944 року. За цей час було проведено близько 15 наступальних операцій, під час яких було вигнано близько 2,3 млн нацистських окупантів.
Мета Дня бабусь та дідусів – нагадати та показати старшому поколінню його важливість та значущість. Цього дня онуки вітають своїх близьких світлим сімейним святом, дарують їм подарунки, кажуть подяки та проводять час з ними.
Іменини 28 жовтня
День ангела цього дня святкують Денис, Єфим, Іван, Лук’ян.
Прикмети на 28 жовтня
У народі 28 жовтня називали днем Єфимія Осіннього. Наші пращури вірили, що саме в цей період активізувалася нечиста сила, яка могла всіляко перешкодити роботі. Щоб уникнути такої долі, необхідно помолитись Єфимію.
Цього дня існувала низка прикмет:
- кола на місяці — наближаються перші заморозки;
- червоний світанок — чекати негоди;
- поява комарів – до теплої зими;
- хмари на небі — найближчими днями буде негода.
Що не можна робити 28 жовтня
- не можна лаятися і погано говорити про будь-кого, можна накликати біду;
- не рекомендують дивитися в небо вночі, побачити зірку що падає – до горя;
- залишати будинок після заходу сонця також не рекомендується – є великий шанс залучити невдачу в житло.
Календар церковних свят
У жовтні українцям залишилося відзначити ще одне церковне свято — день пам’яті апостола і євангеліста Луки 31 числа.
В останні два місяці року також буде чимало таких днів.
Ознайомитись із календарем церковних свят на 2021 рік можна у матеріалі Фактів ICTV.