В ноябре 2021 года нас ожидают сразу четыре магнитных бури. График солнечной активности поможет подготовиться заранее к ухудшению самочувствия и распланировать свой месяц правильно.

Даты магнитных бурь в ноябре 2021

Первая магнитная буря последнего месяца осени ожидается 11 ноября. По прогнозам астрономов, она может напомнить о хронических заболеваниях, а также негативно повлиять на самочувствие пожилых людей.

Магнитная буря средней мощности даст о себе знать уже 15 ноября. Влияние на людей солнечная активность окажет с самого утра. В этот день лучше позаботиться о своевременном приеме пищи и лекарств.

Третья магнитная буря ожидается уже 18 ноября. Пик активности будет вечером, в преддверии полнолуния. Астрологи предупреждают — возможны приступы паники или агрессии. Успокоительные препараты помогут избавиться от негативных эмоций.

Последняя сильная магнитная буря осени состоится 25 ноября. Из-за непостоянности солнечной активности, на протяжении суток будет меняться сила влияния на организм. Лучше отказаться от физических нагрузок, а также тщательно следить за состоянием своего здоровья.

Как уберечься от магнитных бурь в ноябре 2021

Солнечная активность особенно опасна для метеочувствительных людей. Ухудшение самочувствия может появиться и у тех, кто имеет хронические болезни.

Как минимизировать влияние магнитной бури на здоровье: