В ноябре 2021 года нас ожидают сразу четыре магнитных бури. График солнечной активности поможет подготовиться заранее к ухудшению самочувствия и распланировать свой месяц правильно.
Даты магнитных бурь в ноябре 2021
Первая магнитная буря последнего месяца осени ожидается 11 ноября. По прогнозам астрономов, она может напомнить о хронических заболеваниях, а также негативно повлиять на самочувствие пожилых людей.
Магнитная буря средней мощности даст о себе знать уже 15 ноября. Влияние на людей солнечная активность окажет с самого утра. В этот день лучше позаботиться о своевременном приеме пищи и лекарств.
Третья магнитная буря ожидается уже 18 ноября. Пик активности будет вечером, в преддверии полнолуния. Астрологи предупреждают — возможны приступы паники или агрессии. Успокоительные препараты помогут избавиться от негативных эмоций.
Последняя сильная магнитная буря осени состоится 25 ноября. Из-за непостоянности солнечной активности, на протяжении суток будет меняться сила влияния на организм. Лучше отказаться от физических нагрузок, а также тщательно следить за состоянием своего здоровья.
Как уберечься от магнитных бурь в ноябре 2021
Солнечная активность особенно опасна для метеочувствительных людей. Ухудшение самочувствия может появиться и у тех, кто имеет хронические болезни.
Как минимизировать влияние магнитной бури на здоровье:
- Придерживаться режима сна;
- Проводить время на свежем воздухе — прогулки и прочая активность;
- Придерживаться правильного режима питания, отказаться от тяжелой пищи и алкоголя;
- Отказываться от конфликтов и плохих мыслей, соблюдать спокойствие;
- При наличии проблем со здоровьем — проконсультироваться у врача.