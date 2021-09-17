Церковный календарь на октябрь 2021 года насчитывает несколько православных праздников и однодневные посты. Во второй месяц осени христиане будут отмечать Покрову Пресвятой Богородицы, которая приходится на 14 октября.

Покрова относится к пяти большим православным праздникам, поэтому эта дата является очень важной для всех верующих.

Праздник основали еще около 910 года по случаю явления Богородицы святому Андрею юродивому и Епифанию.

Кроме этого, 14 октября в Украине отмечают еще два праздника — День украинского казачества и День защитника Украины. Поэтому в украинцев будут дополнительные выходные — в четверг (14 октября) и пятницу (15 октября).

Церковный календарь на октябрь 2021 — список праздников