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Церковный календарь на октябрь 2021 — список праздников

17 сентября, 16:00 Валентина Чорна
Церковный календарь на октябрь 2021 — список праздников

Церковный календарь на октябрь 2021 года насчитывает несколько православных праздников и однодневные посты. Во второй месяц осени христиане будут отмечать Покрову Пресвятой Богородицы, которая приходится на 14 октября.

Покрова относится к пяти большим православным праздникам, поэтому эта дата является очень важной для всех верующих.

Праздник основали еще около 910 года по случаю явления Богородицы святому Андрею юродивому и Епифанию.

Кроме этого, 14 октября в Украине отмечают еще два праздника — День украинского казачества и День защитника Украины. Поэтому в украинцев будут дополнительные выходные — в четверг (14 октября) и пятницу (15 октября).

Церковный календарь на октябрь 2021 — список праздников

  • 1 октября — мучениц Ариадны, Софии, Ирины.
  • 2 октября — мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта.
  • 3 октября — великомученика Евстафия Плакиды, жены его Феопистии и чад Агапия и Феописта.
  • 4 октября — отдание праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня.
  • 5 октября — пророка Ионы, праведного Петра, Собор Тульских святых.
  • 6 октября — зачатие Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
  • 7 октября — первомученицы равноапостольной Феклы.
  • 8 октября — день памяти преподобного Сергия Радонежского.
  • 9 октября — кончина апостола и евангелистa Иоанна Богослова.
  • 10 октября — преподобного Савватия Соловецкого.
  • 11 октября — преподобного Харитона Исповедника.
  • 12 октября — преподобного Кириака отшельника.
  • 13 октября — преподобного Григория Пельшемського, Вологодского Чудотворца.
  • 14 октября — Покрова Пресвятой Богородицы.
  • 15 октября — священномученика Киприана, мученицы Иустины и мученика Феоктиста.
  • 16 октября — священномучеников Дионисия Ареопагита, епископа Афинского, Рустика пресвитера и Елевферия диакона.
  • 17 октября — обретение мощей святителей Гурия, архиепископа Казанского и Варсонофия, епископа Тверского.
  • 18 октября — святителей Петра, Алексия, Ионы, Филиппа, Ермогена и Тихона, московских и всей России чудотворцев.
  • 19 октября — апостола Фомы.
  • 20 октября — мучеников Сергия и Вакха.
  • 21 октября — преподобной Пелагии.
  • 22 октября — апостола Иакова Алфеева.
  • 23 октября — преподобного Амвросия, старца Оптинского и всея Руси, чудотворца.
  • 24 октября — собор святого старцев Оптинских.
  • 25 октября — мучеников Прова, Тараха и Андроника.
  • 26 октября — Иверской иконы Божией Матери.
  • 27 октября — преподобной Параскевы Сербской.
  • 28 октября — святителя Афанасия (Сахарова) Исповедника, епископа Ковровского.
  • 29 октября — мученика Лонгина сотника, иже при Кресте Господни.
  • 30 октября — день Космы и Дамиана — мучеников бессребреников Аравийских.
  • 31 октября — апостола и евангелиста Луки.
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