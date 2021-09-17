Церковный календарь на октябрь 2021 года насчитывает несколько православных праздников и однодневные посты. Во второй месяц осени христиане будут отмечать Покрову Пресвятой Богородицы, которая приходится на 14 октября.
Покрова относится к пяти большим православным праздникам, поэтому эта дата является очень важной для всех верующих.
Праздник основали еще около 910 года по случаю явления Богородицы святому Андрею юродивому и Епифанию.
Кроме этого, 14 октября в Украине отмечают еще два праздника — День украинского казачества и День защитника Украины. Поэтому в украинцев будут дополнительные выходные — в четверг (14 октября) и пятницу (15 октября).
Церковный календарь на октябрь 2021 — список праздников
- 1 октября — мучениц Ариадны, Софии, Ирины.
- 2 октября — мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта.
- 3 октября — великомученика Евстафия Плакиды, жены его Феопистии и чад Агапия и Феописта.
- 4 октября — отдание праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня.
- 5 октября — пророка Ионы, праведного Петра, Собор Тульских святых.
- 6 октября — зачатие Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
- 7 октября — первомученицы равноапостольной Феклы.
- 8 октября — день памяти преподобного Сергия Радонежского.
- 9 октября — кончина апостола и евангелистa Иоанна Богослова.
- 10 октября — преподобного Савватия Соловецкого.
- 11 октября — преподобного Харитона Исповедника.
- 12 октября — преподобного Кириака отшельника.
- 13 октября — преподобного Григория Пельшемського, Вологодского Чудотворца.
- 14 октября — Покрова Пресвятой Богородицы.
- 15 октября — священномученика Киприана, мученицы Иустины и мученика Феоктиста.
- 16 октября — священномучеников Дионисия Ареопагита, епископа Афинского, Рустика пресвитера и Елевферия диакона.
- 17 октября — обретение мощей святителей Гурия, архиепископа Казанского и Варсонофия, епископа Тверского.
- 18 октября — святителей Петра, Алексия, Ионы, Филиппа, Ермогена и Тихона, московских и всей России чудотворцев.
- 19 октября — апостола Фомы.
- 20 октября — мучеников Сергия и Вакха.
- 21 октября — преподобной Пелагии.
- 22 октября — апостола Иакова Алфеева.
- 23 октября — преподобного Амвросия, старца Оптинского и всея Руси, чудотворца.
- 24 октября — собор святого старцев Оптинских.
- 25 октября — мучеников Прова, Тараха и Андроника.
- 26 октября — Иверской иконы Божией Матери.
- 27 октября — преподобной Параскевы Сербской.
- 28 октября — святителя Афанасия (Сахарова) Исповедника, епископа Ковровского.
- 29 октября — мученика Лонгина сотника, иже при Кресте Господни.
- 30 октября — день Космы и Дамиана — мучеников бессребреников Аравийских.
- 31 октября — апостола и евангелиста Луки.