Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Свята в Україні

Великий пост и Пасха: церковный календарь на апрель 2023

2 марта 2023, 08:30
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Церква

Апрель — это средина весны, и в этот месяц ожидается много церковных праздников. В 2023 году на этот период приходится Пасха, а перед ней — часть Великого поста. 

Так, с конца февраля по 15 апреля нужно придерживаться строгого поста — важно очистить не только свое тело, но и голову от негативных мыслей. Сама Пасха также имеет кучу традиций, которые передавались из поколения в поколение. Нужно заранее подготовить свой дом к празднику, а также собрать пасхальную корзину, чтобы затем отметить важное событие за пышным столом в кругу семьи.

Список церковных праздников на апрель 2023

  • 2 апреля — Неделя 5-я Великого поста;
  • 7 апреля — Благовещение Пресвятой Богородицы;
  • 8 апреля — Лазарева суббота;
  • 9 апреля — Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье); 
  • 10 апреля — Великий Понедельник;
  • 11 апреля — Великий Вторник;
  • 12 апреля — Великая Среда;
  • 13 апреля — Великий Четверг. Тайная Вечеря;
  • 14 апреля — Великая Пятница. Распятие Христа; 
  • 15 апреля — Великая Суббота. Последний день Великого поста;
  • 16 апреля — Пасха – Светлое Христово Воскресение;
  • 17 апреля — Первый день Пасхальной седмицы;
  • 23 апреля — Последний день Пасхальной седмицы;
  • 25 апреля — Радоница;
  • 30 апреля — Неделя 3-я по Пасхе

Помимо церковных праздников, будут и другие важные даты для украинцев — к примеру, в 2 числа наступят Международный день детской книги, День геолога. На конец месяца приходятся Всемирный день охраны труда и День танца. Ознакомиться с полным календарем праздников апреля 2023 можно на Фактах ICTV.

Сейчас смотрят
Читайте также:
УкраинаГосударственные праздники и выходные в Украине — календарь на 2023 год

Теги
Календарь Церковні свята
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь