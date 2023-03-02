Апрель — это средина весны, и в этот месяц ожидается много церковных праздников. В 2023 году на этот период приходится Пасха, а перед ней — часть Великого поста.

Так, с конца февраля по 15 апреля нужно придерживаться строгого поста — важно очистить не только свое тело, но и голову от негативных мыслей. Сама Пасха также имеет кучу традиций, которые передавались из поколения в поколение. Нужно заранее подготовить свой дом к празднику, а также собрать пасхальную корзину, чтобы затем отметить важное событие за пышным столом в кругу семьи.

Список церковных праздников на апрель 2023

2 апреля — Неделя 5-я Великого поста;

7 апреля — Благовещение Пресвятой Богородицы;

8 апреля — Лазарева суббота;

9 апреля — Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье);

10 апреля — Великий Понедельник;

11 апреля — Великий Вторник;

12 апреля — Великая Среда;

13 апреля — Великий Четверг. Тайная Вечеря;

14 апреля — Великая Пятница. Распятие Христа;

15 апреля — Великая Суббота. Последний день Великого поста;

16 апреля — Пасха – Светлое Христово Воскресение;

17 апреля — Первый день Пасхальной седмицы;

23 апреля — Последний день Пасхальной седмицы;

25 апреля — Радоница;

30 апреля — Неделя 3-я по Пасхе

Помимо церковных праздников, будут и другие важные даты для украинцев — к примеру, в 2 числа наступят Международный день детской книги, День геолога. На конец месяца приходятся Всемирный день охраны труда и День танца. Ознакомиться с полным календарем праздников апреля 2023 можно на Фактах ICTV.