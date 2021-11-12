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День ангела Елены: поздравления в открытках и СМС

12 ноября 2021, 09:26
Каріна Зуєва редактор розділу Lifestyle
С днем ангела
Источник: Pexels

12 ноября отмечают день ангела Елены. Именины празднуются в честь преподобной Елены Сербской.

Всего обладательницы этого имени отмечают в 2021 году именины девять раз. Факты ICTV подготовили поздравления с днем ангела Елены в открытках и СМС.

Поздравления с днем ангела Елены в открытках

С днем ангела Елены

С днем ангела Елены

С днем ангела Елены

С днем ангела Елены

С днем ангела Елены

Поздравления с днем ангела Елены в СМС

***

Елена — избранная, светлая.
В день именин в большой судьбе
Любви желаю беззаветной я,
Добра и радости тебе!

Ты — чудо, и нежна, и ласкова,
Одна такая средь людей!
Так будь, как в сказках, ты прекрасною,
Премудрой, хоть и без затей.

***

С днем ангела тебя, Елена,
От всего сердца поздравляю,
Добра, удачи и любви
От всего сердца я желаю.

Пускай крылом закроет ангел
От бед, проблем и от обид,
Пускай тебя твой покровитель
Направит верно, защитит.

***

С днем ангела, Елена!
Всегда будь доброй, милой
И необыкновенной,
И искренне счастливой!

Улыбка пусть сияет,
Как яркий лучик солнца,
Дни радость наполняет,
Как капли глубь колодца!

***

Елена — прекрасное имя,
Сияет на небе звездой,
Сегодня, всегда и отныне
Пусть ангел твой будет с тобой.

Пусть беды тебя оставляют,
А счастье повеет теплом,
Пусть небо тебя охраняет,
И радость приходит в твой дом!

***

Елена, пусть ангел тебя охраняет,
По жизни незримо всегда направляет.
Поступки и мысли пусть будут чисты,
Добро наполняет слова и мечты.

Значение имени Елена

Имя Елена греческого происхождения и переводится как солнечный луч или солнечный свет. Часто обладательницы этого имени наделены капризным характером, однако они знают, как им правильно пользоваться.

По натуре Елена интроверт, она придумывает себе сказку и пытается воплотит ее в жизнь, что получается не всегда.

Коллеги ее уважают, она усидчива и трудолюбива.

Елена замечательная хранительница семейного очага. Ко второй половинке требовательна, любит детей, но нередко перекладывает о них заботу.

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іменини , Привітання
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