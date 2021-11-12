12 ноября отмечают день ангела Елены. Именины празднуются в честь преподобной Елены Сербской.

Всего обладательницы этого имени отмечают в 2021 году именины девять раз. Факты ICTV подготовили поздравления с днем ангела Елены в открытках и СМС.

Поздравления с днем ангела Елены в открытках

Поздравления с днем ангела Елены в СМС

***

Елена — избранная, светлая.

В день именин в большой судьбе

Любви желаю беззаветной я,

Добра и радости тебе!

Ты — чудо, и нежна, и ласкова,

Одна такая средь людей!

Так будь, как в сказках, ты прекрасною,

Премудрой, хоть и без затей.

***

С днем ангела тебя, Елена,

От всего сердца поздравляю,

Добра, удачи и любви

От всего сердца я желаю.

Пускай крылом закроет ангел

От бед, проблем и от обид,

Пускай тебя твой покровитель

Направит верно, защитит.

***

С днем ангела, Елена!

Всегда будь доброй, милой

И необыкновенной,

И искренне счастливой!

Улыбка пусть сияет,

Как яркий лучик солнца,

Дни радость наполняет,

Как капли глубь колодца!

***

Елена — прекрасное имя,

Сияет на небе звездой,

Сегодня, всегда и отныне

Пусть ангел твой будет с тобой.

Пусть беды тебя оставляют,

А счастье повеет теплом,

Пусть небо тебя охраняет,

И радость приходит в твой дом!

***

Елена, пусть ангел тебя охраняет,

По жизни незримо всегда направляет.

Поступки и мысли пусть будут чисты,

Добро наполняет слова и мечты.



Значение имени Елена

Имя Елена греческого происхождения и переводится как солнечный луч или солнечный свет. Часто обладательницы этого имени наделены капризным характером, однако они знают, как им правильно пользоваться.

По натуре Елена интроверт, она придумывает себе сказку и пытается воплотит ее в жизнь, что получается не всегда.

Коллеги ее уважают, она усидчива и трудолюбива.

Елена замечательная хранительница семейного очага. Ко второй половинке требовательна, любит детей, но нередко перекладывает о них заботу.